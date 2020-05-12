جريمة

التحريات تكشف غموض مقتل مسن ببدروم منزله بالزقازيق

١٢ مايو ٢٠٢٠ - ١٢:٠٥ م
أرشيفية
أرشيفية
يباشر رجال المباحث العامة بمديرية أمن الزقازيق، جهودهم لكشف غموض مقتل مالك عقار بمدينة الزقازيق، إذ عثرت أسرته على رب الأسرة المسن مقتولًا وغارقًا فى دمائه ببدروم العقار الذي يقطنونه، بدائرة قسم ثان الزقازيق واتهمت أسرة الفقيد شخص آخر على خلافات معهم بارتكاب الجريمة، وجاري التحري عن صحة الاتهام، ومراجعة كاميرات المراقبة لبيان هوية المترددين على مكان الجريمة، وفحص علاقات المتهم وآخر مكالمات هاتفية أجراها، فيما تم إخطار النيابة العامة التى أمرت بتشريح الجثمان لتحديد أسباب الوفاة وكيفية حدوثها.
سيارات الإسعاف نقلت المجني عليه إلى مستشفى الأحرار بمدينة الزقازيق، وأكد الأطباء مفارقته الحياة قبل عدة ساعات من وصوله إلى المستشفى، وتم إيداع الجثمان ثلاجة حفظ الموتى تحت تصرف النيابة، وإثبات أوصاف الجثمان وبياناته، وإخطار مباحث قسم ثان الزقازيق برئاسة المقدم أشرف ضيف. وعلي الفور انتقل رجال مباحث القسم
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جثه-في-ارض-زراعيه (2)

«زهق منها».. كشف جريمة مقتل سيدة وابنتها بسوهاج

شاب فى مثل سنها، جمعتهما علاقة محرمة، كان كريمًا معها فى البداية، لكن مع استمرار الإثم وطلبات عشيقته، سأم منها، وحاول إنهاء علاقته بها، لكنها ظلت تطارده ولم تدع له فرصة، فقرر قتلها، واستدرجها إلى منطقة الكوامل بسوهاج، فحضرت برفقة نجلتها، ليقدم الشاب على قتل كليهما، إذ كبل المرأة من اليدين والقدمين، وكذلك طفلتها، وضعهما فى جوال كبير وألقى بهما فى مياه نهر النيل، حتى عثر الأهالي على الجثتين فى حالة تعفن، وأثارت الجريمة استنفار قوات الأمن للوصول إلى الجاني، وبالفعل كشفت التحريات الأمنية المستور.
قضية-الرشوة (1)

الأموال العامة تضبط جريمتي اتجار نقدي بـ4 ملايين

ضبطت قوات الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة من جهودها، قضيتين فى مجال مكافحة جرائم الإتجار غير المشروع فى النقد الأجنبي، والتحويلات المالية غير المشروعة، بما يعد جريمة اشتغال بعمل من أعمال البنوك، بما من شأنه أن يضر بالإقتصاد القومي للبلاد، عن طريق خلق كيانات موازية لها أغراض مشبوهة، وجاء ضبط القضية الأولى بمركز شربين بمحافظة الدقهلية، إذ بلغ إجمالى المبالغ المضبوطة فيها "مستندياً" من عملات أجنبية بما يعادل (2,827,000– إثنان مليون وثمانمائة وسبعة وعشرون ألف جنيه مصرى).
سيارة -اسعاف

ضبط مسن أطلق رصاصتين على نجله بسوهاج لخلاف بينهما

ألقت قوات الأمن بمركز شرطة البلينا بمحافظة سوهاج، القبض على مسن شارف على السبعين من العمر، بعدما أطلق النيران على نجله الأربعيني، وأصابه بطلقين ناريين فى الفخذ والساق، إثر خلافات عائلية بينهما، وضبطت القوات السلاح المستخدم فى الجريمة، وهو عبارة عن فرد روسي مصنع يدويًا، وتم نقل المصاب من مستشفى البلينا إلى مستشفى سوهاج الجامعي، نظرًا لتوافر التجهيزات اللازمة للتعامل مع حالته بالمستشفى الثاني، وجاري تقديم الإسعافات اللازمة للمصاب، إذ أكد الأطباء حدوث إصابته عن قرب، وتسبب رصاصتين فى الفخذ الأيسر، والساق اليمنى، فى فتحتي دخول وخروج.
الألعاب-النارية

ضبط مخزن ألعاب نارية بالجمالية قبل عيد الفطر

شنت الأجهزة الأمنية، حملة لضبط تجار الألعاب النارية غير المرخصة والمهربة جمركيًا، بالتزامن مع موسم شهر رمضان المبارك وقبل حلول عيد الفطر، وضبطت القوات مخزن بداخله 2 مليون و350 ألف قطعة ألعاب نارية محظور تداولها واستخدامها، بمنطقة الجمالية بالقاهرة، بعد ورود معلومات إلى قوات الأمن عن تاجر يستغل مخزن "مُستأجر" كائن بدائرة القسم بداخله كميات كبيرة من الألعاب النارية، وبمداهمة المكان تم ضبط 100 كرتونة بداخلها "2,350,000 قطعة ألعاب نارية، مختلفة الأشكال والأنواع والأحجام، وأرشد التاجر عن آخرين اشترى منهما تلك الألعاب. الالالنارية وجاري ضبطهما
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جثه-في-ارض-زراعيه (2)

«زهق منها».. كشف جريمة مقتل سيدة وابنتها بسوهاج

شاب فى مثل سنها، جمعتهما علاقة محرمة، كان كريمًا معها فى البداية، لكن مع استمرار الإثم وطلبات عشيقته، سأم منها، وحاول إنهاء علاقته بها، لكنها ظلت تطارده ولم تدع له فرصة، فقرر قتلها، واستدرجها إلى منطقة الكوامل بسوهاج، فحضرت برفقة نجلتها، ليقدم الشاب على قتل كليهما، إذ كبل المرأة من اليدين والقدمين، وكذلك طفلتها، وضعهما فى جوال كبير وألقى بهما فى مياه نهر النيل، حتى عثر الأهالي على الجثتين فى حالة تعفن، وأثارت الجريمة استنفار قوات الأمن للوصول إلى الجاني، وبالفعل كشفت التحريات الأمنية المستور.
جثه-في-ارض-زراعيه (3)

ضبط ربة منزل استعانت بزوجها وآخرين لقتل شقيقها

اختلفت مع أشقائها بسبب الميراث، وأقنعها زوجها بأنها تستحق أكثر مما أخذته، وأن أخيها الأكبر يستحوذ على حقها في الميراث، وحرضها على كراهيته إلى درجة تمنيها موته، ثم أقنعها بالفعل بقتل أخيها من خلال استئجار 3 آخرين، وعقدوا العزم على تنفيذ مخططهم الإجرامي، وبالفعل استدرجت شقيقها بحجة التفاهم والتوافق فيما بينهم، لكنها غدرت به ورفاقها، إذ قتلوه وقيدوا جثته بالحبال وربطوا فيها حجارة وألقوها في ترعة، وقبل أن تفلح المتهمة في خطتها بالمطالبة بإعادة تقسيم الميراث، تم ضبطها وشركائها.
جثه-في-ارض-زراعيه

«الكارو والحمار كشفوه».. ضبط قاتل جاره بالقليوبية

مزارع يعمل بدأب في أرضه الزراعية على أطراف إحدى قرى محافظة القليوبية، ويربي رؤوس ماشية، كما يقتني حمارًا وعربة كارو يستقلها في الصباح الباكر من منزله إلى الأرض، لكن شقاء الرجل وجهده كان مصدر حسد وحنق لدى جاره، الذي تمنى أن يكون مكان الفلاح الدؤوب، يخرج صباحًا ممتطيًا عربته الكارو، يجرها الحمار، رابطًا في مؤخرة العربة رؤوس ماشيته ليأخذها لتأكل وسط الخضرة والماء حتى تسمن ويتكسب منها، وتحول هذا الحسد إلى جريمة قتل، إذ قتل الطامع جاره وسرق ماشيته وحتى العربة الكارو والحمار لم يسلما منه.
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الدجال استغل شقيقتهم فضربوه حتى مات وألقوه في الترعة

تعاني من مشكلات في حياتها، وتشعر أنها غير سعيدة أو مستقرة، وبدلًا من إيجاد حلول عملية، باعت عقلها للوهم، ولجأت إلى دجال مشعوذ، فما كان منه إلا أن استغلها، واستخدم مستحضراته المشبوهة في تخديرها والاعتداء الجنسي عليها، وبمرور الوقت انكشفت جريمته وأفصحت ضحيته لأشقائها، فاجتمع ثلاثة منهم على قتل الدجال، ثم كبلوا جسده وربطوه بالحجارة، وألقوه بترعة الرياح الناصري، أمام قرية الإيمان التابعة لمركز بدر بمحافظة البحيرة، وفور عثور الأهالي على الجثة أبلغوا الشرطة، ونقل الجثمان لثلاجة حفظ الموتى بمستشفى بدر المركزي.
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