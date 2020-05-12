التحريات تكشف غموض مقتل مسن ببدروم منزله بالزقازيق

١٢ مايو ٢٠٢٠ - ١٢:٠٥ م

أرشيفية

يباشر رجال المباحث العامة بمديرية أمن الزقازيق، جهودهم لكشف غموض مقتل مالك عقار بمدينة الزقازيق، إذ عثرت أسرته على رب الأسرة المسن مقتولًا وغارقًا فى دمائه ببدروم العقار الذي يقطنونه، بدائرة قسم ثان الزقازيق واتهمت أسرة الفقيد شخص آخر على خلافات معهم بارتكاب الجريمة، وجاري التحري عن صحة الاتهام، ومراجعة كاميرات المراقبة لبيان هوية المترددين على مكان الجريمة، وفحص علاقات المتهم وآخر مكالمات هاتفية أجراها، فيما تم إخطار النيابة العامة التى أمرت بتشريح الجثمان لتحديد أسباب الوفاة وكيفية حدوثها.

سيارات الإسعاف نقلت المجني عليه إلى مستشفى الأحرار بمدينة الزقازيق، وأكد الأطباء مفارقته الحياة قبل عدة ساعات من وصوله إلى المستشفى، وتم إيداع الجثمان ثلاجة حفظ الموتى تحت تصرف النيابة، وإثبات أوصاف الجثمان وبياناته، وإخطار مباحث قسم ثان الزقازيق برئاسة المقدم أشرف ضيف. وعلي الفور انتقل رجال مباحث القسم