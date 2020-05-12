وفاة الفنان إبراهيم نصر عن عمر يناهز 70 عامًا

توفى الفنان القدير إبراهيم نصر اليوم الثلاثاء عن عمر يناهز 70 عاما، وقال أشرف زكي نقيب الممثلين، إن جثمان الراحل سيشيع بعد قليل لدفنه بمقابر الأسرة، حيث يصلى على جثمانه بكنيسة الأزبكية.
ولد الفنان إبراهيم نصر النخيلي، في يوم 18 أغسطس عام 1950 بحي شبرا في القاهرة. وحصل على ليسانس الآداب عام 1972، كما حصل على كؤوس وميداليات لفريق التمثيل بالجامعة.
بدأ نصر حياته الفنية كمنولوجيست يقلد النجوم الكبار.
وشارك في مجموعة من برامج الأطفال في ذلك الوقت، ثم جاءت شهرته الفنية عقب مشاركته
بالتمثيل
ولد الفنان إبراهيم نصر النخيلي، في يوم 18 أغسطس عام 1950 بحي شبرا في القاهرة. وحصل على ليسانس الآداب عام 1972، كما حصل على كؤوس وميداليات لفريق التمثيل بالجامعة.
بدأ نصر حياته الفنية كمنولوجيست يقلد النجوم الكبار.
وشارك في مجموعة من برامج الأطفال في ذلك الوقت، ثم جاءت شهرته الفنية عقب مشاركته
بالتمثيل في مسلسلات تليفزيونية منها "حكاية لها العجب - قلوب خضراء - الزمن المر -
على باب زويلة - مارد الجبل - غباشى بتاع - هيمة شو - زوبه سات".
وشارك الفنان الراحل في عدة مسرحيات منها "عطشان يا
صبايا - إحنا جدعان أوى - مصر بلدنا - نوار الخير - بسمة - عائلة عصرية جدا - مطلوب مجرمين
فورًا - زكية زكريا والعصابة المفترية".
الانطلاقة الحقيقية للفنان إبراهيم نصر، جاءت من خلال البرنامج
الرمضانى "الكاميرا الخفية" الذي حقق شهرة واسعة على مدار سنوات عديدة.
وقدم نصر مجموعة من الأعمال السينمائية أيضا منها
"بيت بلا حنان - الصاغة - محطة الأنس - غراميات سايس - أولى ثانوي - الاحتياط واجب -
جحيم امراة - لهيب الانتقام - درب العوالم - مستر كاراتيه - زكية زكريا في البرلمان - إكس
لارج".