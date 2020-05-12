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وفاة الفنان إبراهيم نصر عن عمر يناهز 70 عامًا

١٢ مايو ٢٠٢٠ - ٠٢:٣٤ م
إبراهيم نصر
إبراهيم نصر
توفى الفنان القدير إبراهيم نصر اليوم الثلاثاء عن عمر يناهز 70 عاما، وقال أشرف زكي نقيب الممثلين، إن جثمان الراحل سيشيع بعد قليل لدفنه بمقابر الأسرة، حيث يصلى على جثمانه بكنيسة الأزبكية.
ولد الفنان إبراهيم نصر النخيلي، في يوم 18 أغسطس عام 1950 بحي شبرا في القاهرة. وحصل على ليسانس الآداب عام 1972، كما حصل على كؤوس وميداليات لفريق التمثيل بالجامعة. بدأ نصر حياته الفنية كمنولوجيست يقلد النجوم الكبار. وشارك في مجموعة من برامج الأطفال في ذلك الوقت، ثم جاءت شهرته الفنية عقب مشاركته بالتمثيل
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عمرو-سعد-بوستر-فيلم-حملة-فرعون

ماذا قال عمرو سعد عن مشاركته في مسلسل «الاختيار»؟

نشر الفنان عمرو سعد صورا له من داخل كواليس مسلسل "الاختيار" الذي شارك فيه كضيف شرف على حسابه عبر إنستجرام، قائلا: "إللي يسبق التاني هناك يسلم على الشهيد، سعدت بمشاركتي معاكم وربنا يلهمنا دايما الاختيار الصالح حتى لو صعب، تحية لأرواح الشهداء الأحياء عند ربنا، وتحيه للأبطال الأحياء بينا وشكرا لكل أسرة الاختيار وأخواتي أمير كرارة، وبيتر ميمي، وحسين عسر، وأنا كضيف استمتعت.. كل النجاح والتوفيق إن شاء الله". وظهر عمرو سعد في مسلسل "الاختيار" في دور ضابط يتم تكليفه مع أحمد المنسي الذي يقوم بدوره النجم أمير كرارة بإحدى المهمات.
حمدى-الميرغني

عمال النظافة عن مسلسل «2 في الصندوق»: بيمثل حياتنا

نشر الفنان محمد أسامة الشهير بـ"أوس أوس" مقطع فيديو يظهر فيه الشيف علاء الشربيني برفقة اثنان من عمال النظافة يسألهم على رأيهم في مسلسل "2 في الصندوق"، وأبدى عمال النظافة إعجابهم بالمسلسل، مؤكدين أنه يجسد معاناتهم ويلقي الضوء على مشاكلهم. وعلق "أوس أوس" على الفيديو الذي نشره على حسابه عبر إنستجرام قائلا: "أنا مش عارف أقولك إيه يا لولو، والله إنت فرحتني قوي بالفيديو ده والحمدلله إن المسلسل واصل ولامس الناس.. شكرا مراسلنا أكبر شيف في مصر علاء الشربيني".
محمد -هنيدى

محمد هنيدي يشيد بدور أحمد زاهر في البرنس

اتفق معظم مشاهدي مسلسل البرنس، على أن أحمد زاهر، أبدع في أداء دوره، وأشاد معظم الفنانين بأدائه المميز، وأجمع الجمهور على كره شخصية فتحي، بسبب ما فعله في أخيه رضوان البرنس، كما نشر الفنان محمد هنيدي فيديو كوميدي يجمعه مع أحمد زاهر، وأشاد بدوره في مسلسل "البرنس"، كما سخر منه بطريقة فكاهية.
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البوم عمرو دياب 2019 انا غير

أبناء عمرو دياب ينعون وفاة جدتهم بكلمات مؤثرة

توفيت مساء اليوم السيدة رئيفة النورى، والدة زينة عاشور الزوجة السابقة للفنان عمرو دياب، ووالدة أبنائه عبد الله وكنزي وجانا، إذ نعى أبناء عمرو دياب جدتها الراحلة، بكلمات مؤثرة وفيديوهات نادرة، ونشر عبد الله مقطع فيديو لجدته عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الإجتماعي إنستجرام، وهي تحمله بعد ولادته بين يديها، قائلا: "سأفتقدك أكثر مما تتخيلي، ربنا يرحمك يا تيتة".‏ ونعت كنزي جدتها الراحلة عبر خاصية ستوري على حسابها عبر "إنستجرام"، قائلة: "إنا لله وإنا إليه راجعون"، ونشرت فيديو لجدتها وعلقت عليه: "I love you Teta".
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مات بظروف غامضة.. ذكرى رحيل أشهر تاجر مخدرات في السينما

ساعدته ملامحه ونظرته الحادة على تجسيد أدوار الشر بسهولة، ليصبح واحدا من أشهر تجار المخدرات في السينما، المصرية هو "عبده القماش" الذي يدخل في صراع مع ضابط المباحث "وحيد" الذي يحاول القبض عليه متلبسا بالمخدرات في فيلم "النمر والأنثى"، وهو "المعلم زينهم" الذي يتنافس مع "حمدان" على الزواج من "أفكار" في فيلم "المدبح"، يجعلك تقف مبهورا بأداءه وكأن شخصية "السنباطي" في مسلسل "عصفور النار" حقيقية، من شدة اتقانه لكل تفاصيلها بدءا من اللهجة وحتى اختياره لملابسها من جلباب وفوقه جاكيت طويل أسود وطاقية وكأنه ولد فلاحا.
نهال-عنبر-ياسين-عزاء-نادية-فهمي‎ (11)

كيف نعى نجوم الفن وفاة شقيقة الفنانة نهال عنبر؟

غيب الموت بهرة عنبر، شقيقة الفنانة نهال عنبر بعد صراع مع المرض داخل المستشفى، وتم تشييع الجثمان بعد صلاة عصر اليوم الأحد، للدفن في مقابر الأسرة بمدينة 6 أكتوبر. وقبل أيام طلبت نهال عنبر من متابعيها عبر إنستجرام الدعاء لشقيقتها، ونشرت صورة لها وكتبت على حسابها: "ادعوا لبهره أختي وحبيبتي الوحيدة إن ربنا يشفيها ويعافيها ويرجعها بيتها بألف سلامة". ونعى المخرج عمر عبد العزيز وفاة شقيقة نهال عنبر عبر صفحته على فيسبوك قائلا: "خالص التعازي للفنانة نهال عنبر في وفاة شقيقتها بهرة عنبر البقاء لله".
ناهد عز العرب

فنانون ونقاد ينعون وفاة الكاتبة «ناهد عز العرب»

توفيت اليوم الجمعة، الناقدة والكاتبة الصحفية ناهد عز العرب، رئيس تحرير ورئيس مجلس إدارة مجلة الإذاعة والتليفزيون الأسبق، إذ تقدمت الإدارة العامة للمسرح بالهيئة العامة لقصور الثقافة بالعزاء لجموع المسرحيين في وفاة "عز العرب"، ونعى الأمير أباظة رئيس مجلس إدارة الجمعية المصرية لكتاب ونقاد السينما ورئيس مهرجان الإسكندرية السينمائي وفاة الكاتبة ناهد عز العرب على صفحته عبر فيسبوك قائلا: «البقاء والدوام لله وحده بكل الحزن والأسى أنعي الصديقة الشاعرة والكاتبة ناهد عز العرب رئيس تحرير مجلة الإذاعة والتليفزيون الأسبق».
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