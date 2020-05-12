وفاة الفنان إبراهيم نصر عن عمر يناهز 70 عامًا

١٢ مايو ٢٠٢٠ - ٠٢:٣٤ م

إبراهيم نصر

توفى الفنان القدير إبراهيم نصر اليوم الثلاثاء عن عمر يناهز 70 عاما، وقال أشرف زكي نقيب الممثلين، إن جثمان الراحل سيشيع بعد قليل لدفنه بمقابر الأسرة، حيث يصلى على جثمانه بكنيسة الأزبكية.

ولد الفنان إبراهيم نصر النخيلي، في يوم 18 أغسطس عام 1950 بحي شبرا في القاهرة. وحصل على ليسانس الآداب عام 1972، كما حصل على كؤوس وميداليات لفريق التمثيل بالجامعة. بدأ نصر حياته الفنية كمنولوجيست يقلد النجوم الكبار. وشارك في مجموعة من برامج الأطفال في ذلك الوقت، ثم جاءت شهرته الفنية عقب مشاركته بالتمثيل