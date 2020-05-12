البورصة تربح 10.8 مليار جنيها بدعم مشتريات المصريين

١٢ مايو ٢٠٢٠ - ٠٢:٥٥ م

البورصة

اختتم مؤشر البورصة المصرية الرئيسي EGX30 تعاملات جلسة اليوم على ارتفاع بنسبة 2.84 % ليغلق عند مستوى 10588 نقطة. وبلغ حجم التداول على الأسهم 222 مليون ورقة مالية بقيمة 4 مليار جنيه، عبر تنفيذ 26 الف عملية لعدد 178 شركة، وارتفعت 118 شركة مقيدة بالبورصة فى ختام التعاملات، وانخفضت أسهم 20 شركة، ولم تتغير مستويات 29 شركة. وأغلق رأس المال السوقي للأسهم المقيدة عند مستوى 557.784 مليار جنيه، وحققًت مكاسب قدرها 10.8 مليار جنيه ، بدعم مشتريات المستثمرين المصريين.