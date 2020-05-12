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البورصة تربح 10.8 مليار جنيها بدعم مشتريات المصريين

١٢ مايو ٢٠٢٠ - ٠٢:٥٥ م
البورصة
البورصة
اختتم مؤشر البورصة المصرية الرئيسي EGX30 تعاملات جلسة اليوم على ارتفاع بنسبة 2.84 % ليغلق عند مستوى 10588 نقطة. وبلغ حجم التداول على الأسهم 222 مليون ورقة مالية بقيمة 4 مليار جنيه، عبر تنفيذ 26 الف عملية لعدد 178 شركة، وارتفعت 118 شركة مقيدة بالبورصة فى ختام التعاملات، وانخفضت أسهم 20 شركة، ولم تتغير مستويات 29 شركة. وأغلق رأس المال السوقي للأسهم المقيدة عند مستوى 557.784 مليار جنيه، وحققًت مكاسب قدرها 10.8 مليار جنيه ، بدعم مشتريات المستثمرين المصريين.
هشام-مهران-نائب الرئيس-التنفيذي لشركة-اورنچ‎

اورنچ مصر: فخرون بكوننا أول داعم للعمالة غير المنظمة

أعرب هشام مهران نائب رئيس اورنچ مصر لقطاع الاعمال عن فخر الشركة بكونها أول مشغل في قطاع الاتصالات للمساهمه في مبادرة وزارة التضامن الاجتماعي لدعم المتضررين من التداعيات الاقتصادية لفيروس كورونا المستجد، واستخدام احدث وسائل الدفع الالكتروني عن طريق اورنچ كاش لصرف الدعم الحكومي للعماله اليوميه الغير منتظمة. والجدير بالذكر ان اورنچ نجحت في ايصال الدعم الي مستحقيه في اقل وقت ممكن عن طريق الهاتف المحمول واستخدمت كل الطرق التكنولوجيا المتاحة لمساعدة المستفيدين لسحب الدعم عن طريق اكثر من 800 منفذ من منافذ الشركة المتواجدة في جميع محافظات مصر وأكثر من 10 الآف ماكينة صراف آلى للحصول عليه بشكل آمن وسريع تماشياً مع افضل الطرق المطبقة عالمياً للحفاظ علي أمن وسلامة عملائنا
وزير-المالية -محمد-معيط

«معيط» يكشف آثار تثبيت تصنيف موديز الائتماني لمصر

قال محمد معيط وزير المالية، في بيان اليوم الثلاثاء، إن قرار مؤسسة "موديز" العالمية بتثبيت التصنيف الائتماني لمصر يعكس استمرار ثقة المؤسسات الدولية ومؤسسات التصنيف الائتماني في قدرة الاقتصاد المصري على التعامل الإيجابي مع تداعيات أزمة انتشار فيروس كورونا المستجد. وأبقت موديز، في تقرير لها أمس الاثنين، على التصنيف الائتماني لمصر بالعملتين المحلية والأجنبية، كما هو عند مستوى "B2"، مع الإبقاء أيضا على النظرة المستقبلية المستقرة للاقتصاد المصري "Stable Outlook".
محمد-الاتربي-رئيس-بنك-مصر (1)

اتحاد البنوك يلزم المواطنين بارتداء الكمامة قبل دخول الفروع

قال اتحاد بنوك مصر، إنه يتعين إلزام العملاء والمترددين على فروع البنوك بضرورة إرتداء قناع الوجه الطبى (الكمامة) قبل دخول فروع البنوك. وأضاف اتحاد بنوك مصر إن ذلك حرصاً على سلامة وصحة العاملين بالقطاع المصرفي وكذلك العملاء والمتعاملين مع البنوك وتطبيق التدابير المصرفية المسئولة وتمشيا مع الإجراءات والتدابير الاحترازية التي اتخذتها الدولة والبنك المركزي المصري ووزارة الصحة وبعض الهيئات القضائية من ضرورة إرتداء قناع الوجه الطبى وذلك لرفع الإجراءات الوقائية.
اموال

تخدم 18 مليون عميل.. «أي سكور» تصدرقرارات جديدة لعملاء البنوك

قالت الشركة المصرية للاستعلام الائتماني (أي سكور) إنها انتهت من تطبيق عدة قرارات وإجراءات للتيسير على العملاء، مشيرة إلى أن البنك المركزي المصري أصدر حزمة من القرارات والمبادرات للتيسير على عملاء التجزئة المصرفية والشركات خلال شهر إبريل 2020 للتيسير على العملاء، موضحة ان هذه الإجراءات ساعدت العملاء في الاستفادة من التسهيلات الائتمانية التي يمنحها القطاع المصرفي وبالتالي تسريع عجلة الإنتاج بما ينعكس على الاقتصاد المصري.
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