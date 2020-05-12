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«التحرير» تنشر آخر حوار للفنان إبراهيم نصر.. تفاصيل الشهور الأخيرة وأسرار الماضي

تحرير:محمد أبو زيد ١٢ مايو ٢٠٢٠ - ٠٣:٥٧ م
الفنان إبراهيم نصر
الفنان إبراهيم نصر
أسعدنا سنوات طويلة، وما زلنا نتحسر على أيام الضحكة الراقية النابعة من القلب، منذ أن قرر وقف برنامج المقالب الأشهر «الكاميرا الخفية»، وأصبحنا نتشوق إلى طلته عبر الشاشة حتى وإن كانت في دور قصير، واثقين أنها ستبهجنا وستؤثر فينا وستكون فارقة في المسار الدرامي للأحداث، لقدرته البارعة على إضحاكنا والتنقيب عن الدمعة في قلوبنا بصدق مشاعره وأداءه، لكن حتى هذه المساحة افتقدناها برحيله عن عالمنا اليوم الثلاثاء، تاركا لنا تراثا فنيا وإبداعيا راقيا سواء برامج أو مسلسلات أو أفلام، اليوم نودع ملك المقالب والكوميدان الموهوب إبراهيم نصر.
تفاصيل الشهور الأخيرة من حياة إبراهيم نصر، وأسرار مشواره الفني وعلاقته ومواقفه مع عمالقة الفن ورؤيته للتطورات الجديدة على عالم الدراما والسينما وبرامج المقالب التي أعقبته، كل هذه الكواليس التي تؤرخ لحقبة مهمة في تاريخ الفن المصري، اختص الفنان الراحل «التحرير» بها، في آخر حوار أجراه قبل
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حلمي-بكر

ضحية الستات.. حلمي بكر في «شيخ الحارة والجريئة»

حل الملحن حلمي بكر، ضيفًا على برنامج "شيخ الحارة والجريئة"، الذي تقدمه المخرجة إيناس الدغيدي، وردا على سؤال "شيخ الحارة" عن الأزمات التي تعرض لها بسبب زيجاته وأنه ضحية الستات رد "بكر" قائلا: "والله قدري". وواجه "شيخ الحارة" بعدد زيجاته الـ12، وشبهه بشهريار ليرد "بكر" ساخرا: أنه تفوق على شهريار في عدد زوجاته. وعن رأيه في مطرب المهرجانات حسن شاكوش قال بكر: إن صوته كويس وعليه أن يستفيد من كلام الكينج محمد منير عنه في حياته.
رامز جلال - رامز مجنون رسمي

منة عرفة في «رامز مجنون رسمي»: «أنا هموت منكم»

وقعت الفنانة منة عرفة ضحية لرامز جلال، في برنامج «رامز مجنون رسمي»، المذاع على قناة mbc مصر، في الفقرة الأولى عندما كشفت المذيعة آروى عن صورة رامز جلال، قالت منة عرفة عن برامج مقابله: «إنها أصبحت خطيرة في الفترة الأخيرة»، لتفاجأ بخروجه من البوستر وأطلقت صرخة مدوية في الإستديو، وقال لها رامز ساخرا: «من اللحظة دي إعتبريني بابا رامز»، وداعبها قائلا:«كبرتي يا منة وبقيتي تنزلي صورك على إنستجرام، يا خسارة الأغنية إللي غنهالك أحمد حلمي، ودلوقتي جه وقت العقاب».
رامز جلال - رامز مجنون رسمي

حمو بيكا في رامز مجنون رسمي: «آسف ياعم حلمي بكر»

وقع مطرب المهرجانات حمو بيكا ضحية لرامز جلال، في برنامج «رامز مجنون رسمي»، المذاع على قناة mbc مصر، في الفقرة الأولى عندما كشفت المذيعة «آروى» عن صورة رامز جلال وخروجه من البوستر تفاجأ به «بيكا» أمامه ليعلق قائلا: «يا نهار أسود»، ليرد عليه رامز ساخرًا: «خطوة عزيزة يا بتاع رب الكون ميزنا بميزة»،  وعندما سأله رامز عن رأيه في لون شعره رد قائلا: «حلو»، ليقوم بعد ذلك برفعه أعلى كرسي الاعتراف ليرد «بيكا»: «إحنا كده داخلين على سواد»، وتحت تهديد الكابوريا قال بيكا: «المعلم رامز علم عليا»، وهدد بيكا رامز أن أغنيته القادمة ستكون عنه.
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حوار -ابراهيم- نصر (1)

وفاة الفنان إبراهيم نصر عن عمر يناهز 70 عامًا

توفى الفنان القدير إبراهيم نصر اليوم الثلاثاء عن عمر يناهز 70 عاما، وقال أشرف زكي نقيب الممثلين، إن جثمان الراحل سيشيع بعد قليل لدفنه بمقابر الأسرة، حيث يصلى على جثمانه بكنيسة الأزبكية.
رامز جلال - رامز مجنون رسمي

عبدالله بالخير عن رامز جلال: «أحبه وأقدر ما يقدمه»

وقع الفنان الإماراتي عبدالله بالخير، ضحية لرامز جلال، في برنامج «رامز مجنون رسمي»، المذاع على قناة mbc مصر، في أولى فقرات البرنامج طلبت المذيعة آروى منه الغناء واستجاب بالخير لطلبها وغنى كوبليه لأم كلثوم، وبسؤاله عن سبب احتفاظه بـ"الخيزرانة" طوال الوقت، قال: «إنها للحماية»، وردا على سؤالها عن عدم زواجه حتى الآن قال: «ما آن الآوان وما لقيت بنت الحلال والزواج قسمة ونصيب»، ليرد رامز ساخرا: «وهي ذنبها إيه»، وقال بالخير: «إنه مشجع لكرة القدم ويحب النجم محمد صلاح»، وبسؤاله عن رامز جلال قال: «أنا أحبه وأقدر ما يقدمه قبل أن يتفاجأ بظهوره أمامه».
فيفي-عبدة (3)

«أنت مش طبيعي».. فيفي عبده تعيش لحظات مرعبة في «رامز مجنون رسمي»

وقعت الفنانة فيفي عبده ضحية لرامز جلال، في برنامج "رامز مجنون رسمي" على "mbc مصر"، وأنتابتها حالة من الصراخ والاستغاثات بعد تحريكه بالكرسي في كل الاتجاهات، إذ أجبرها تحت تهديد الكابوريا والثعبان على غناء "رامز جلال نجم اليوتيوب"، وبعد لحظات من الخوف، قالت له: "أنت مش طبيعي"، وفي نهاية المقلب وبعد خروجها من حوض المياه، انهالت الراقصة الاستعراضية، على رامز، بالضرب وسقطا من فوق السلالم.
فيفي-عبدة (2)

فيفي عبده لـ«رامز جلال»: «إنت مفتري ومجنون»

ظهرت الفنانة فيفي عبده مساء اليوم الثلاثاء، ضيفه في برنامج «رامز مجنون رسمي»، الذي يقدمه الفنان رامز جلال، على قناة «MBC مصر»، إذ تفاجأت في الفقرة الثانية من البرنامج، بظهور رامز جلال بشخصيته الحقيقية، قائلا: «إيه رأيك في لون شعري؟، لترد عليه حلو وعاجبني»، ليقوم بتحريكها على كرسي الاعتراف قائلة: «حرام عليك إنت مفتري ومجنون»، ليرد عليها رامز: «إنت مقامك كبير عندي». كان الفنان رامز جلال، قد نشر فيديو من مقلبه مع الفنانة فيفي عبده، علق عليه قائلا: «‏فيفي عبده رامز جلال نجم اليوتيوب».
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