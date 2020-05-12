«معيط» يكشف آثار تثبيت تصنيف موديز الائتماني لمصر

تقرير "موديز" يشير إلى ثقة المؤسسة في قدرة المسئولين المصريين على إدارة الأوضاع الاقتصاية، والتعامل مع الأزمات والصدمات المحلية والخارجية بشكل يتميز بالكفاءة والجدية

١٢ مايو ٢٠٢٠ - ٠٣:٣٠ م

وزير المالية

قال محمد معيط وزير المالية، في بيان اليوم الثلاثاء، إن قرار مؤسسة "موديز" العالمية بتثبيت التصنيف الائتماني لمصر يعكس استمرار ثقة المؤسسات الدولية ومؤسسات التصنيف الائتماني في قدرة الاقتصاد المصري على التعامل الإيجابي مع تداعيات أزمة انتشار فيروس كورونا المستجد. وأبقت موديز، في تقرير لها أمس الاثنين، على التصنيف الائتماني لمصر بالعملتين المحلية والأجنبية، كما هو عند مستوى "B2"، مع الإبقاء أيضا على النظرة المستقبلية المستقرة للاقتصاد المصري "Stable Outlook".

وأضاف الوزير أن ثقة هذه المؤسسات تعود إلى الإصلاحات الاقتصادية والنقدية والمالية التي اتخذتها القيادة السياسية وساندها الشعب المصري خلال السنوات الماضية، مما أتاح قدرا من الصلابة والمرونة للاقتصاد المصري تمكنه من التعامل مع التحديات والصدمات الداخلية والخارجية. وذكر أن قرار موديز أمس يعكس ثقة خبراء