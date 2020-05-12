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«معيط» يكشف آثار تثبيت تصنيف موديز الائتماني لمصر

تقرير "موديز" يشير إلى ثقة المؤسسة في قدرة المسئولين المصريين على إدارة الأوضاع الاقتصاية، والتعامل مع الأزمات والصدمات المحلية والخارجية بشكل يتميز بالكفاءة والجدية
١٢ مايو ٢٠٢٠ - ٠٣:٣٠ م
وزير المالية
وزير المالية
قال محمد معيط وزير المالية، في بيان اليوم الثلاثاء، إن قرار مؤسسة "موديز" العالمية بتثبيت التصنيف الائتماني لمصر يعكس استمرار ثقة المؤسسات الدولية ومؤسسات التصنيف الائتماني في قدرة الاقتصاد المصري على التعامل الإيجابي مع تداعيات أزمة انتشار فيروس كورونا المستجد. وأبقت موديز، في تقرير لها أمس الاثنين، على التصنيف الائتماني لمصر بالعملتين المحلية والأجنبية، كما هو عند مستوى "B2"، مع الإبقاء أيضا على النظرة المستقبلية المستقرة للاقتصاد المصري "Stable Outlook".
وأضاف الوزير أن ثقة هذه المؤسسات تعود إلى الإصلاحات الاقتصادية والنقدية والمالية التي اتخذتها القيادة السياسية وساندها الشعب المصري خلال السنوات الماضية، مما أتاح قدرا من الصلابة والمرونة للاقتصاد المصري تمكنه من التعامل مع التحديات والصدمات الداخلية والخارجية. وذكر أن قرار موديز أمس يعكس ثقة خبراء
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هشام-مهران-نائب الرئيس-التنفيذي لشركة-اورنچ‎

اورنچ مصر: فخرون بكوننا أول داعم للعمالة غير المنظمة

أعرب هشام مهران نائب رئيس اورنچ مصر لقطاع الاعمال عن فخر الشركة بكونها أول مشغل في قطاع الاتصالات للمساهمه في مبادرة وزارة التضامن الاجتماعي لدعم المتضررين من التداعيات الاقتصادية لفيروس كورونا المستجد، واستخدام احدث وسائل الدفع الالكتروني عن طريق اورنچ كاش لصرف الدعم الحكومي للعماله اليوميه الغير منتظمة. والجدير بالذكر ان اورنچ نجحت في ايصال الدعم الي مستحقيه في اقل وقت ممكن عن طريق الهاتف المحمول واستخدمت كل الطرق التكنولوجيا المتاحة لمساعدة المستفيدين لسحب الدعم عن طريق اكثر من 800 منفذ من منافذ الشركة المتواجدة في جميع محافظات مصر وأكثر من 10 الآف ماكينة صراف آلى للحصول عليه بشكل آمن وسريع تماشياً مع افضل الطرق المطبقة عالمياً للحفاظ علي أمن وسلامة عملائنا
البورصة

البورصة تربح 10.8 مليار جنيها بدعم مشتريات المصريين

اختتم مؤشر البورصة المصرية الرئيسي EGX30 تعاملات جلسة اليوم على ارتفاع بنسبة 2.84 % ليغلق عند مستوى 10588 نقطة. وبلغ حجم التداول على الأسهم 222 مليون ورقة مالية بقيمة 4 مليار جنيه، عبر تنفيذ 26 الف عملية لعدد 178 شركة، وارتفعت 118 شركة مقيدة بالبورصة فى ختام التعاملات، وانخفضت أسهم 20 شركة، ولم تتغير مستويات 29 شركة. وأغلق رأس المال السوقي للأسهم المقيدة عند مستوى 557.784 مليار جنيه، وحققًت مكاسب قدرها 10.8 مليار جنيه ، بدعم مشتريات المستثمرين المصريين.
محمد-الاتربي-رئيس-بنك-مصر (1)

اتحاد البنوك يلزم المواطنين بارتداء الكمامة قبل دخول الفروع

قال اتحاد بنوك مصر، إنه يتعين إلزام العملاء والمترددين على فروع البنوك بضرورة إرتداء قناع الوجه الطبى (الكمامة) قبل دخول فروع البنوك. وأضاف اتحاد بنوك مصر إن ذلك حرصاً على سلامة وصحة العاملين بالقطاع المصرفي وكذلك العملاء والمتعاملين مع البنوك وتطبيق التدابير المصرفية المسئولة وتمشيا مع الإجراءات والتدابير الاحترازية التي اتخذتها الدولة والبنك المركزي المصري ووزارة الصحة وبعض الهيئات القضائية من ضرورة إرتداء قناع الوجه الطبى وذلك لرفع الإجراءات الوقائية.
اموال

تخدم 18 مليون عميل.. «أي سكور» تصدرقرارات جديدة لعملاء البنوك

قالت الشركة المصرية للاستعلام الائتماني (أي سكور) إنها انتهت من تطبيق عدة قرارات وإجراءات للتيسير على العملاء، مشيرة إلى أن البنك المركزي المصري أصدر حزمة من القرارات والمبادرات للتيسير على عملاء التجزئة المصرفية والشركات خلال شهر إبريل 2020 للتيسير على العملاء، موضحة ان هذه الإجراءات ساعدت العملاء في الاستفادة من التسهيلات الائتمانية التي يمنحها القطاع المصرفي وبالتالي تسريع عجلة الإنتاج بما ينعكس على الاقتصاد المصري.
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الرئيس-السيسى

السيسي يوجه بدراسة التداعيات الاقتصادية لفيروس كورونا

اجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم الأحد، مع السيد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والسيد الدكتور محمد معيط وزير المالية، بحضور السيد أحمد كجوك نائب وزير المالية للسياسات المالية، والسيد الدكتور إيهاب أبو عيش نائب وزير المالية للخزانة العامة، إذ صرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، أن الاجتماع تناول متابعة مؤشرات الأداء المالي خلال الفترة من يوليو 2019 حتى نهاية إبريل 2020، وكذلك التقديرات المحدثة للعام المالي 2019 /2020، وذلك في ضوء تداعيات أزمة فيروس كورونا المستجد.
الدكتور-محمد-معيط-وزير-المالية

تعديلات «الضريبة على الدخل».. خزينة الدولة تنتعش والفقراء أكثر المستفيدين

وافقت الحكومة على مشروع قرار رئيس مجلس الوزراء بتعديل قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون 91 لسنة 2005، ومن المقرر أن يقوم مجلس النواب بمناقشته قبل إقراره والتصديق عليه، إذ تعد الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين إحدى أهم السياسات الضريبية لتحقيق العدالة الاجتماعية فى توزيع عبء الضريبة، طبقًا لمستويات الدخول وبشكل يحقق العدالة والمساواة، ويستهدف القانون الجديد تحقيق المزيد من العدالة الاجتماعية ودعم الشرائح الأقل دخلًا وتخفيض عبء الضريبة عنهم، كما يتضمن استحداث شريحة اجتماعية لدعم الطبقات الأقل دخلًا.
وزارة-المالية

المالية تطلق موقعا إلكترونيا تفاعليا لموازنة المواطن

قالت سارة عيد رئيس وحدة الشفافية المالية والمشاركة المجتمعية المتحدث الرسمي لشئون الموازنة: "إننا نعمل بجهد كبير وقمنا بالعديد من الخطوات مع فريق العمل بالوحدة خلال الـ5 سنوات السابقة لتطوير أطر الشفافية والإفصاح ومد جسور التواصل والمشاركة المجتمعية، كما قمنا خلال العامين الماضيين لأول مرة بإصدار نسخة المواطن من التقرير نصف السنوي للأداء المالي، ويتم نشر نسخة المواطن من البيان التمهيدي ما قبل الموازنة، الذي صدر وتم نشره بالتزامن مع إرسال مشروع الموازنة لمجلس النواب، ليكون أداة لإشراك المجتمع في أثناء مناقشة الموازنة بالمجلس".
محمد-معيط (1)

مصر ثاني أعلى دولة بالشرق الأوسط في شفافية الموازنة

أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، أن مصر تقدمت 27 نقطة مئوية، في المؤشر العالمي لشفافية الموازنة، بشكل تراكمي، خلال الدورتين السابقتين في عامي «2017، 2019»، بعد أن كان 16 درجة عام 2015، بما يترجم جهود الوزارة في إتاحة أكبر قدر من المعلومات المبسطة للمواطنين، وشمولية التقارير التي يتم نشرها حول دورة إعداد الموازنة العامة للدولة، وعددها 7 تقارير، لافتا إلى أن تقرير شفافية الموازنة يستخدم على نطاق واسع من قبل المؤسسات الدولية، وعلى رأسها صندوق النقد والبنك الدوليين، إضافة إلى وكالات التصنيف الائتماني كمؤشر فرعي مهم لقياس بيئة الاستثمار الآمن.
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