السيسي يوجه بزيادة حجم الدعم المقدم لإنتاج لحوم البتلو

١٢ مايو ٢٠٢٠ - ٠٤:٤٣ م

السيسي

اجتمع الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليوم مع رئيس مجلس الوزراء، ومساعد رئيس الجمهورية للمشروعات القومية، والاستراتيجية، ووزير الموارد المائية والري، ووزير الزراعة واستصلاح الأراضي، ومدير عام جهاز مشروعات الخدمة الوطنية للقوات المسلحة". صرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، السفير بسام راضي، بأن الاجتماع تناول تطورات مشروعات وزارة الزراعة في مختلف المجالات، وكذا مشروع تنمية سيناء.



وأضاف راضي، أن الرئيس وجه بزيادة حجم الدعم المقدم للمشروع القومي للبتلو ومضاعفة حجمه وإنتاجيته، والسعي نحو تحقيق الاكتفاء الذاتي من المحاصيل كهدف استراتيجي ومنهج ثابت للدولة، ودعم منظومة مراكز تجميع الألبان على مستوى الجمهورية ورفع كفاءتها لصالح زيادة الإنتاجية.