ابراهيم نصر يروي حكاية الصعيدي الذي كشف زكية زكريا

تحرير:محمد أبو زيد ١٢ مايو ٢٠٢٠ - ٠٤:٥٣ م

ابراهيم نصر

في حوار سابق لـ«التحرير»، تحدث الفنان الراحل إبراهيم نصر عن مشواره الفني والنجاح الساحق والشهرة التي حققها من خلال الكاميرا الخفية قائلا: "ظلت الكاميرا الخفية 17 عاما تحتفظ بنجاحها الساحق، وكانت لدى فكرة جديدة سنقدمها لكن الظروف بالطبع اختلفت عن السابق، وما زالت تلك الفكرة حبيسة الأدراج لدى اكتشافي رغبة المنتج بتحملى الميزانية فقررت عدم استكمال الأمر. وبسؤاله هل اكتشفك أحد وتعرف على شخصيتك الحقيقة قبل أن يقع ضحية في مقالب الكاميرا الخفية قال الراحل: "المقلب صعب فى رجل الشارع العادى، وفى بداية "الكاميرا الخفية" ارتديت ملابس شخصية "زكية زكريا".

وتابع نصر: "نزلت الشارع وسألت واحدا صعيديا عن اسم شارع وفجأة صاح "عرفتك يا إبراهيم نصر" فقررت إعادة الترتيبات كافة بتغيير ملامح الشخصية (ملابس - مكياج) وأضحت الشخصية الأشهر لدى الجمهور دون باقى الأدوار التى قدمتها". ورحل عن عالمنا الفنان القدير إبراهيم نصر اليوم الثلاثاء عن عمر يناهز 70 عاما، وولد في