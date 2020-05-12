أيمن عبد العزيز: ندمت على عودتي إلى الزمالك

تحرير:علي الزيني ١٢ مايو ٢٠٢٠ - ٠٥:٤٨ م

أيمن عبد العزيز

كشف أيمن عبد العزيز، لاعب الزمالك السابق، عن أسباب عدم مشاركته مع المنتخب الوطني الأول لكرة القدم باستمرار، على الرغم من تألقه في الدوري التركي، جاء ذلك في تصريحات عبر قناة "أون تايم سبورتس"، قائلا:" خلال فترة تواجد حسن شحاتة كمدير فني لمنتخب مصر لم يعتمد علي، رغم تألقي في تركيا ومشاركتي في بطولة أوروبا أكثر من مرة". وواصل عبد العزيز، قائلا:" حصلت على الجنسية التركية مع فريق هناك بسبب رغبة النادي في التعاقد معي كلاعب مواطن للسماح لهم بجلب لاعب اجنبي اخر في القائمة، فتسبب هذا في شعور البعض في مصر بأنني اتهرب من التجنيد بالحصول على جنسية اخرى".

وأوضح:" سبب ابتعادي عن منتخب مصر، يعود لأزمة حصولي على الجنسية التركية، رغم عودتي إلى مصر وأديت الخدمة العسكرية بعد التخلي عن الجنسية التركية".وأضاف:" ندمت على عودتي إلى مصر وترك الاحتراف للتواجد مع الزمالك، بعدما كنت قريبا من الانتقال لفريق بشكتاش التركي، لكن كان قرار العودة من أجل أن تعرف الجماهير

وأوضح:" سبب ابتعادي عن منتخب مصر، يعود لأزمة حصولي على الجنسية التركية، رغم عودتي إلى مصر وأديت الخدمة العسكرية بعد التخلي عن الجنسية التركية".



وأضاف:" ندمت على عودتي إلى مصر وترك الاحتراف للتواجد مع الزمالك، بعدما كنت قريبا من الانتقال لفريق بشكتاش التركي، لكن كان قرار العودة من أجل أن تعرف الجماهير المصرية إمكانياتي".



وأختتم: "طلبت من ممدوح عباس رئيس الزمالك السابق، الاستغناء على نصف لاعبي الفريق واستقدام لاعبين اخرين للموافقة على التوقيع للنادي في ذلك الوقت، لأن الفريق كان بعيد عن البطولات لأكثر من 7 أعوام، وكان اللاعبين أشبه بالموتى، وحالتهم النفسية سيئة في تلك الفترة".