رياضة

أيمن عبد العزيز: ندمت على عودتي إلى الزمالك

تحرير:علي الزيني ١٢ مايو ٢٠٢٠ - ٠٥:٤٨ م
أيمن عبد العزيز
أيمن عبد العزيز
كشف أيمن عبد العزيز، لاعب الزمالك السابق، عن أسباب عدم مشاركته مع المنتخب الوطني الأول لكرة القدم باستمرار، على الرغم من تألقه في الدوري التركي، جاء ذلك في تصريحات عبر قناة "أون تايم سبورتس"، قائلا:" خلال فترة تواجد حسن شحاتة كمدير فني لمنتخب مصر لم يعتمد علي، رغم تألقي في تركيا ومشاركتي في بطولة أوروبا أكثر من مرة". وواصل عبد العزيز، قائلا:" حصلت على الجنسية التركية مع فريق هناك بسبب رغبة النادي في التعاقد معي كلاعب مواطن للسماح لهم بجلب لاعب اجنبي اخر في القائمة، فتسبب هذا في شعور البعض في مصر بأنني اتهرب من التجنيد بالحصول على جنسية اخرى".
وأوضح:" سبب ابتعادي عن منتخب مصر، يعود لأزمة حصولي على الجنسية التركية، رغم عودتي إلى مصر وأديت الخدمة العسكرية بعد التخلي عن الجنسية التركية".وأضاف:" ندمت على عودتي إلى مصر وترك الاحتراف للتواجد مع الزمالك، بعدما كنت قريبا من الانتقال لفريق بشكتاش التركي، لكن كان قرار العودة من أجل أن تعرف الجماهير
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برشلونة يفحص لاعبه من فيروس كورونا

خضع الفرنسي عثمان ديمبلي لاعب برشلونة، لاختبار فيروس كورونا المستجد، اليوم الإثنين. ووفقا لصحيفة سبورت الإسبانية فإن ديمبلي خضع لفحوصات كورنا اليوم الإثنين في منزله، مشيرة إلى أن نتائج الفحص إذا جاءت سلبية سيكون قادرًا على استمرار تعافيه من إصابته في المدينة الرياضية ببرشلونة.
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حازم إمام: تصريحات أسامة نبيه فُسرت بشكل خاطئ

أكد حازم إمام نجم فريق الزمالك ومنتخب مصر السابق، أن زميله أسامة نبيه المدرب العام السابق لمنتخب مصر، خانه التوفيق في التصريحات التي أكد خلالها أنه رحل عن الزمالك وانضم إلى غزل المحلة، وتقابل مع فريقه السابق في مواجهة قبل نهائي كأس مصر موسم 2002، وتعمد إهدار فرص سهلة للتسجيل أمام مرمى الفريق الأبيض. وتحدث حازم إمام في تصريحات إذاعية عبر "أون سبورت"، قائلا: "أسامة نبيه خانه التوفيق في هذا التصريح، ولم يقصد المعنى الحرفي للكلام، وتصريحاته فسرت بشكل خاطئ".
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الزمالك يحذر أسامة نبيه في بيان رسمي: بطولاتنا ليست بالتفويت

أصدر مجلس إدارة نادي الزمالك برئاسة مرتضى منصور، اليوم السبت، بيانا رسميًّا، للرد على ما ذكره أسامة نبيه لاعب فريق الكرة الأسبق بالنادي، في أحد البرامج عن تعمده عدم إحراز أهداف في مرمى الفريق الأبيض في بطولة كأس مصر، أثناء لعبه مع غزل المحلة، إذ أكد المجلس أن ما ردده "محض خرافات وأكاذيب ولا أساس له من الصحة"، مشددا على "أن اللاعب أساء لنفسه، ولكي يكسب شعبية مزيفة وسط جماهير الزمالك، أطلق هذه التصريحات، التي تسيء للنادي العريق".
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هاني رمزي يحلم بقيادة منتخب مصر والأهلي

صرح هاني رمزي المدرب العام السابق لمنتخب مصر، في حواره مع قناة "أون تايم سبورتس"، بأنه لا زال يحلم بقيادة الفراعنة مستقبلا، وأنه تعرض لموقف صعب بعد فشل الجهاز الفني السابق بقيادة المكسيكي خافيير أجيري في بطولة أمم إفريقيا 2019، قائلا: أرفض حصول محمد صلاح نجم ليفربول، على معاملة خاصة في منتخب مصر، وأنا متفهم حاجة صلاح كنجم عالمي لحراسة خاصة، لكن يجب ألا يتم التمييز بينه وبين زملائه، دربت صلاح وتأهلنا لأولمبياد لندن 2012، ولم أتوقع أن يصل لهذا المستوى من النجومية، وأن يكون من أفضل 3 لاعبين في العالم خلال سنوات قليلة".
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عمرو زكي: حازم إمام الأنسب لرئاسة الزمالك

رشح عمرو زكي، عمرز الزمالك ومنتخب مصر الأسبق، حازم إمام أسطورة القلعة البيضاء لتولي منصب رئاسة الزمالك مستقبلا، لأنه يملك شعبية جارفة بجانب خبراته الإدارية وعمله باتحاد الكرة. وقال عمرو زكي في برنامج "شيخ الحارة"، إنه لا يصلح بشكل شخصي لتولي منصب رئاسة الزمالك، موضحا أن حازم الأنسب كما أن أحمد مرتضى عضو مجلس الزمالك الحالي يملك خبرات إدارية قد تساعده مستقبلا". وأشار إلى أنه لم يكن مغرورا ووصل إلى قمة نجوميته وكان في وقت ما هداف الدوري الإنجليزي، قائلا: "لم أصل إلى ما حققه محمد صلاح، لأنني لم أخض تجربته ولم ألعب لفريق كبير بقيمة ليفربول".
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أسامة نبيه: دافعت عن حسام غالي في أزمته مع المنتخب

قال أسامة نبيه، مدرب المنتخب الوطني لكرة القدم السابق، إن حسام غالي مدير الكرة بنادي الجونة الحالي، فاجأه برد فعله بعد الأزمة التي حدثت مع الجهاز الفني لمنتخب مصر في حقبة الأرجنتيني هيكتور كوبر. وتحدث نبيه في تصريحات تليفزيونية عبر قناة "أون تايم سبورت"، قائلا: "فتحت دماغي في أزمة حسام غالي مع المنتخب لكن هو لم يقم بذلك، كنت أدافع عنه وأخبرت كوبر أنه لاعب مميز ويجب أن نستفيد منه ويمكنه اللعب في مركز صناعة اللعب وليس ديفيندر، وبالفعل اقتنع كوبر وأشاد به، ثم قال لي بعد افتعال الأزمة، هو دا اللي كنت بتقول عليه أحسن وأفضل، سيبني أتعامل معاه".
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إبراهيم سعيد يطالب بمنح لقب الدوري للأهلي

يرى إبراهيم سعيد، لاعب الأهلي والزمالك السابق، أن إلغاء بطولة الدوري الممتاز، هذا الموسم، ومنح اللقب للأهلي، هو الحل الأمثل، بعد توقف النشاط الرياضي على مستوى العالم بسبب انتشار فيروس كورونا، الذي تسبب في وفاة الآلاف من الأشخاص. وتحدث إبراهيم سعيد في تصريحات عبر برنامج "البريمو" الذي يذاع على قناة "تن" الفضائية مساء اليوم الأربعاء، قائلا:"لا داعي لعودة استئناف مباريات الموسم الحالي في هذا الوقت، أعتقد أن القرار الأفضل هو الإلغاء، سيكون مناسبا للجميع".
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