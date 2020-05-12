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السودان يرفض مقترحا إثيوبيا حول سد النهضة

١٢ مايو ٢٠٢٠ - ٠٦:١٥ م
سد النهضة
سد النهضة
كشفت وزارة الري والموارد المائية السودانية اليوم الثلاثاء، عن رفض السودان، مقترحا إثيوبيا يقضي بتوقيع اتفاق جزئي، حول ملء بحيرة سد النهضة المتوقع أن يبدأ في يوليو القادم، بحسب روسيا اليوم. وقالت الوزارة، في بيان لها أمس: "أبلغ رئيس الوزراء عبد الله حمدوك نظيره الإثيوبي أبي أحمد، أن توقيع أي اتفاق جزئي للمرحلة الأولى لا يمكن الموافقة عليه، نظرا لوجود جوانب فنية وقانونية يجب تضمينها في اتفاق، وحددتها آلية التنسيق وتبادل البيانات وسلامة السد والآثار البيئية والاجتماعية.
وأكد رئيس الوزراء السوداني، موقفه بشأن التوصل إلى اتفاق ثلاثي بين السودان ومصر وإثيوبيا، موضحاً أن الطريق للوصول إلى اتفاقية شاملة هو الاستئناف الفوري للمفاوضات.من جانبه، أكد رئيس لجنة المفاوضة السودانية حمد صالح، أن معظم القضايا تحت التفاوض وأهمها آلية التنسيق وتبادل البيانات وسلامة السد والآثار البيئية
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رجب-طيب-اردوغان-رئيس-تركيا-05

أردوغان: نتعرض لضغوط اقتصادية ولن نتراجع أمام قوى الشر

تعهد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، بمواصلة بلاده مكافحة ما وصفه بقوى الشر، بما فيها بؤر العداء في منطقة الخليج، إذ قال أردوغان، في كلمة للتلفزيون التركي ألقاها اليوم الإثنين بعد مشاركته في اجتماع للحكومة التركية، إن بلاده تتعرض لضغوط اقتصادية وغيرها، مضيفا: «ندرك جيدا المآرب الخبيثة وراء المكائد التي تستهدف اقتصادنا»، متابعا: «لن نتراجع أمام قوى الشر، إن كانت منظمة فيتو أو حزب العمال الكردستاني أو اللوبي الأرمني أو اللوبي اليوناني أو بؤر العداء في منطقة الخليج».
المعارضة-السورية ترفض-الانسحاب-من «إدلب»-وتقصف-حلب

المعارضة السورية تسيطر على قرية استراتيجية بريف حماة

أعلنت فصائل المعارضة السورية المسلحة اليوم الأحد استعادة السيطرة على قرية استراتيجية في ريف حماة والتصدي لهجوم شنته القوات الحكومية السورية فجرًا. وقال قائد عسكري في الجيش السوري الحر، طلب عدم ذكر اسمه: "تصدت فصائل المعارضة لهجوم شنته القوات الحكومية السورية والمجموعات المسلحة الموالية في ريف حماة واستطاعت استعادة السيطرة على قرية المنارة بسهل الغاب غرب حماه فجر اليوم والتقدم باتجاه قرية طنجرة، واستعادة عدة نقاط كانت تحت سيطرة القوات الحكومية". وأشار إلى مقتل وجرح أكثر من 10 عناصر من القوات المهاجمة، واغتنام دبابة وأسلحة وذخائر متنوعة.
المعارضة-السورية ترفض-الانسحاب-من «إدلب»-وتقصف-حلب

المعارضة السورية تسيطر على قرية استراتيجية بريف حماة

أعلنت فصائل المعارضة السورية المسلحة، اليوم الأحد، استعادة السيطرة على قرية استراتيجية في ريف حماة والتصدي لهجوم شنته القوات الحكومية السورية فجرا، وقال قائد عسكري في الجيش السوري الحر، طلب عدم ذكر اسمه: "تصدت فصائل المعارضة لهجوم شنته القوات الحكومية السورية والمجموعات المسلحة الموالية في ريف حماة واستطاعت استعادة السيطرة على قرية المنارة بسهل الغاب غرب حماه فجر اليوم والتقدم باتجاه قرية طنجرة، واستعادة عدة نقاط كانت تحت سيطرة القوات الحكومية"، مشيرا إلى مقتل وجرح أكثر من 10 عناصر من القوات المهاجمة ، واغتنام دبابة وأسلحة وذخائر متنوعة.
كورونا

جيش الجزائر ينتج 30 ألف كمامة يوميا لمواجهة «كورونا»

كشف اللواء رشيد شواقي مدير الصناعات العسكرية بوزارة الدفاع الوطني الجزائرية، أن وحداته الإنتاجية، تنتج يوميا حوالي 30 ألف قناع واق، وذلك من أجل تلبية احتياطات مصالح الصحة العسكرية التي تتواجد بالصفوف الأولى لمكافحة فيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19)، مؤكدا أن الجيش جاهز للتدخل وإسناد المنظومة الصحية في مواجهة الفيروس، وأن مديرية الصناعة العسكرية، تمتلك إمكانيات معتبرة خاصة في مجال الصناعات الإلكترونية والتحويلية، والميكانيكية، وذلك بحسب ما ذكرته جريدة "الشروق" الجزائرية.
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تعيين وزيرة الصحة عضوا في صندوق إفريقيا لمواجهة كورونا

صرحت السفيرة نميرة نجم المستشار القانوني للاتحاد الإفريقي، بأنه تم تشكيل مجلس الصندوق الإفريقي لمواجهة فيروس كورونا، من 12 عضوًا من بينهم الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان المصرية رئيس مكتب المجلس الانتقالي لوزراء الصحة الأفارقة.
مجدي-عاشور (1)

مستشار المفتي: الاجتماع للدعاء وقراءة القرآن وقت الأوبئة حرام

أكد الدكتور مجدي عاشور المستشار العلمي لمفتي الجمهورية، أن الاجتماع للذكر والدعاء وقراءة القرآن الكريم أمر مشروع بل قد يكون مستحبًّا ولكنْ إذا تَرَتّب ضررٌ بسبب اجتماع الناس -ولو بالطاعة وفعل الخير- فإنه يصير حرامًا شرعًا مثل الاجتماع وقت الأوبئة وخوف انتشار الأمراض المُعْدِيَة.
الامم المتحدة

مصر تؤكد أهمية حفظ على الأمن الغذائي في إفريقيا لمواجهة كورونا

في إطار تحرك الدبلوماسية المصرية على المستوى الدولي لمواجهة تداعيات أزمة جائحة كورونا، قامت بعثة مصر لدى الأمم المتحدة في نيويورك بالاشتراك مع بعثات كندا وإيطاليا والبرازيل، بتنظيم اجتماع رفيع المستوي عن طريق الاتصال المرئي عبر الإنترنت حول تحقيق الأمن الغذائي في إفريقيا في ظل تحديات جائحة كورونا، بمشاركة رئيس الجمعية العامة ونائبة سكرتير عام الأمم المتحدة وكبار المسئولين من كندا وإيطاليا والبرازيل ومنظمات الدولية الثلاثة المعنية بقضايا الغذاء (FAO، وIFAD وWFP).
اورنچ -مصر-حملاتها الخيرية-في -رمضان بترميم -وتجديد المدارس- والمنازل-في قرى صعيد -مصر (5)

صندوق «تحيا مصر» يعيد إعمار 1280 منزلا في 44 قرية

أنهى صندوق تحيا مصر المرحلة الثانية من مشروع تطوير وإعمار المنازل المتدهورة في 100 قرية وذلك ضمن المبادرة الرئاسية لإعمار القرى الأكثر احتياجا، وتضمت المرحلة الثانية إعمار ورفع كفاءة 1280 منزلا في 44 قرية، وذلك تفعيلا لبرتوكول التعاون الثالث بين الصندوق وجمعية الأورمان، لتوفير سكن كريم لنحو 2880 أسرة بتكلفة مالية قدرها 100 مليون جنيه، وقال المدير التنفيذي لصندوق تحيا مصر تامر عبد الفتاح، إن المشروع يجسد توحيد الجهود بين الصندوق ومنظمات المجتمع المدني تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي.
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