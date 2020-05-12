اورنچ مصر: فخرون بكوننا أول داعم للعمالة غير المنظمة

١٢ مايو ٢٠٢٠ - ٠٦:٢٣ م

هشام مهران

أعرب هشام مهران نائب رئيس اورنچ مصر لقطاع الاعمال عن فخر الشركة بكونها أول مشغل في قطاع الاتصالات للمساهمه في مبادرة وزارة التضامن الاجتماعي لدعم المتضررين من التداعيات الاقتصادية لفيروس كورونا المستجد، واستخدام احدث وسائل الدفع الالكتروني عن طريق اورنچ كاش لصرف الدعم الحكومي للعماله اليوميه الغير منتظمة. والجدير بالذكر ان اورنچ نجحت في ايصال الدعم الي مستحقيه في اقل وقت ممكن عن طريق الهاتف المحمول واستخدمت كل الطرق التكنولوجيا المتاحة لمساعدة المستفيدين لسحب الدعم عن طريق اكثر من 800 منفذ من منافذ الشركة المتواجدة في جميع محافظات مصر وأكثر من 10 الآف ماكينة صراف آلى للحصول عليه بشكل آمن وسريع تماشياً مع افضل الطرق المطبقة عالمياً للحفاظ علي أمن وسلامة عملائنا

وقال مهران إن سرعة مساهمة اورنچ في المبادرة فضلا عن تقديم دعم واسع من شبكاتها للدفع الرقمي، يعود إلى أنها كانت تعمل بالفعل على خطة دعم مجتمعى بمجرد الإعلان عن ظهور فيروس كورونا في مصر، فضلا عن خطتها الداخلية لتسيير العمل في ظل الجائحة والحفاظ على الموظفين والعملاء. وتعد شركة "اورنچ مصر"