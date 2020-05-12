«موديز»: 15 مليار دولار خرجت من مصر خلال آخر شهرين

١٢ مايو ٢٠٢٠ - ٠٧:٠٠ م

وكالة موديز

قدرت وكالة موديز حجم التدفقات المالية التي خرجت من مصر خلال شهري مارس وأبريل بنحو 15 مليار دولار، والتي تم استيعابها من قبل البنوك التجارية إلى حد كبير. توقعت الوكالة في تقرير حديث لها أن تستقر تدفقات رأس المال دون مزيد من تآكل صافي الأصول الأجنبية للنظام المصرفي. ووفقًا لآخر بيانات رسمية صادرة عن البنك المركزي ارتفعت صافي الأصول الأجنبية لدى الجهاز المصرفي بما يعادل 85?9 مليار جنيه بمعدل 28?6? خلال الفترة من يوليو إلى فبراير من العام المالي 19/2020، حيث جاء الارتفاع محصلة لزيادة صافي الأصول الأجنبية لدى البنوك بما يعادل 87?2 مليار جنيه.

كما تتوقع وكالة موديز أيضًا زيادة مؤقتة في عجز الحساب الجاري ليسجل 4.5% من الناتج المحلي الإجمالي في السنة المالية المنتهية في 30 يونيو 2020، بزيادة قدرها 1 نقطة مقارنة بالعام المالي المنتهي في 30 يونيو 2019، وذلك بسبب ضعف عائدات السياحة والنقل والتحويلات التي لا يقابلها بالكامل انخفاض الواردات. وحققت