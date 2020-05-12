نجوم الفن يودعون إبراهيم نصر: «ياما ضحكنا من قلوبنا»

تحرير:محمد أبو زيد ١٢ مايو ٢٠٢٠ - ٠٧:٢٩ م

ابراهيم نصر

حرص عدد من الفنانين على نعي الفنان الكبير الراحل إبراهيم نصر، الذي غيبه الموت اليوم الثلاثاء عن عمر يناهز الـ70 عاما، إذ كتب الفنان محمد عادل على حسابه عبر تويتر قائلًا: "ذكريات لا تنسي من الخفه والضحك قدمها لنا إبراهيم نصر.. ربنا يرحمك ويغفر لك". ونعى الفنان هاني رمزي، رحيل" نصر" قائلًا: ‏"الله يرحمك يا أستاذ إبراهيم عشت طول حياتك تسعدنا بفنك الراقي"، كما نعى محمد أنور الفنان إبراهيم نصر على حسابه عبر إانستجرام، قائلًا: ‏"وفاة الفنان ابراهيم نصر.. الله يرحمه يارب".

الفنانة دنيا سمير غانم ودعت "نصر" قائلة: "البقاء لله الفنان القدير إبراهيم نصر، تشرفت بالعمل معه في فيلم إكس لارج". View this post on Instagram وداعاً أستاذ إبراهيم نصر ... الفنان القدير إلي ياما ضحكنا من قلوبنا ... الله يرحمه ويحسن إليه #ahmedmekky #ebrahim_nasr #rip #art #friends