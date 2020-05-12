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إصابة رامز جلال بسبب بسمة في برنامج «مجنون رسمي»

تحرير:محمد أبو زيد ١٢ مايو ٢٠٢٠ - ٠٩:٠٩ م
رامز جلال
رامز جلال
وقعت الفنانة بسمة ضحية للفنان رامز جلال، في برنامج «رامز مجنون رسمي»، المذاع على قناة mbc مصر، وأطلقت بسمة صراخات متتالية بعد تحريك الكرسي وتوعدت رامز قائلة: "الأيام دوائر"، ليسخر منها قائلا: "اسمها الأيام دول" وعند إنقلابها بالكرسي قال لها رامز: «إنها تشبه الفنانة بشرى ونصحها بتقديم مهرجان الجونة»، في الوقت الذي حاولت فيه بسمة مغافلته وعض أصابعه، وانتابتها لحظات من الخوف والصراخ عندما ألقى بالكابوريا في حوض المياه، قائلا لها: "إنتي لسه ماحرمتيش".
وحاولت بسمة فك القيود المربوطة بها في الكرسي، ليقول لها رامز: "أول ضيفة تبقى عنيدة بالشكل ده". وتعرض رامز للإصابة بجرح في يده بسبب الكابوريا التي يستخدمها لتخويف ضيوفه، وفي الفقرة الأخيرة نجحت بسمة في جذبه بعد سقوطها في حوض المياه". تعتمد فكرة البرنامج على خداع الضيف ووضع المتسابق على "كرسي الاعتراف"
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رامز جلال - رامز مجنون رسمي

منة عرفة في «رامز مجنون رسمي»: «أنا هموت منكم»

وقعت الفنانة منة عرفة ضحية لرامز جلال، في برنامج «رامز مجنون رسمي»، المذاع على قناة mbc مصر، في الفقرة الأولى عندما كشفت المذيعة آروى عن صورة رامز جلال، قالت منة عرفة عن برامج مقابله: «إنها أصبحت خطيرة في الفترة الأخيرة»، لتفاجأ بخروجه من البوستر وأطلقت صرخة مدوية في الإستديو، وقال لها رامز ساخرا: «من اللحظة دي إعتبريني بابا رامز»، وداعبها قائلا:«كبرتي يا منة وبقيتي تنزلي صورك على إنستجرام، يا خسارة الأغنية إللي غنهالك أحمد حلمي، ودلوقتي جه وقت العقاب».
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رامز جلال - رامز مجنون رسمي

حمو بيكا في رامز مجنون رسمي: «آسف ياعم حلمي بكر»

وقع مطرب المهرجانات حمو بيكا ضحية لرامز جلال، في برنامج «رامز مجنون رسمي»، المذاع على قناة mbc مصر، في الفقرة الأولى عندما كشفت المذيعة «آروى» عن صورة رامز جلال وخروجه من البوستر تفاجأ به «بيكا» أمامه ليعلق قائلا: «يا نهار أسود»، ليرد عليه رامز ساخرًا: «خطوة عزيزة يا بتاع رب الكون ميزنا بميزة»،  وعندما سأله رامز عن رأيه في لون شعره رد قائلا: «حلو»، ليقوم بعد ذلك برفعه أعلى كرسي الاعتراف ليرد «بيكا»: «إحنا كده داخلين على سواد»، وتحت تهديد الكابوريا قال بيكا: «المعلم رامز علم عليا»، وهدد بيكا رامز أن أغنيته القادمة ستكون عنه.
رامز جلال - رامز مجنون رسمي

متنرفزة وكيوت.. ريهام عبد الغفور ضحية رامز جلال

حلت الفنانة ريهام عبد الغفور ضيفة على برنامج «رامز مجنون رسمي»، المذاع على قناة mbc مصر، وبمجرد نزولها من السيارة سخر رامز جلال من ملابسها قائلا: "دي مش نازلة برنامج دي نازلة حضانة.. ميس ريهام داخلة الحضانة تلاعب العيال بالصلصال.. مالك متضايقة ليه انتي كنتي راكبة جمل مانتي جاية في طيارة وزي الفل". وتوالت سخرية رامز من الساعة التي ترتديها قائلا: "دي لابسة ساعة رجالي يا جماعة خدت ساعة جوزها"، وعندما عرضت لها المذيعة "آروى" صورة رامز جلال قالت عنه إنه "مصيبة سودا" قبل ظهور"رامز" بشخصيته الحقيقية.
رامز جلال - رامز مجنون رسمي

طارق حامد لرامز جلال: «خلي بالك هتعصب عليك»

وقع طارق حامد لاعب وسط فريق الزمالك ضحية لرامز جلال، في برنامج «رامز مجنون رسمي»، المذاع على قناة mbc مصر، وبسؤاله عن ماحدث بينه وبين كهربا في المبارة الأخيرة قال: "كهربا هو إللي نرفزني بصراحة"، وعند تحريكه بالكرسي في كل الاتجاهات قال "حامد" لرامز": خلي بالك هتعصب عليك"، ولم يتمالك طارق حامد أعصابه عند سقوطه في حوض المياه وهو المقلب الأخير لرامز، إذ قام بدفعه أكثر من مرة ثم قام بجذبه هو وشخص آخر من ضمن فريق رامز وسقطا في الحوض ليقول له رامز: "الله يخرب بيتك" وفي نهاية الحلقة قام رامز جلال باحتضانه.
رامز جلال - رامز مجنون رسمي

«فتوة ميت عقبة وهولاكو».. طارق حامد ضحية رامز جلال

وقع طارق حامد لاعب وسط فريق الزمالك، ضحية للفنان رامز جلال، في برنامج «رامز مجنون رسمي»، المذاع على قناة «mbc مصر»، في الفقرة الأولى عندما كشفت المذيعة «آروى» عن صورة رامز جلال قال عنه طارق حامد، إنه راجل ناجح، وذلك قبل ظهور رامز ليواجه ضيفه وجها لوجه، إذ قال رامز عن طارق حامد في مقدمة البرنامج: «إن طارق حامد لا غنى عنه في تشكيلة نادي الزمالك، يدافع عن عرينه بكل جسارة، ويستخدم الطرق المشروعة والغير مشروعة في إفساد الهجمات حتى لو إضطر لشرخ حوض أو تحطيم الترقوة للاعب من الفريق المنافس».
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