إصابة رامز جلال بسبب بسمة في برنامج «مجنون رسمي»

تحرير:محمد أبو زيد ١٢ مايو ٢٠٢٠ - ٠٩:٠٩ م

رامز جلال

وقعت الفنانة بسمة ضحية للفنان رامز جلال، في برنامج «رامز مجنون رسمي»، المذاع على قناة mbc مصر، وأطلقت بسمة صراخات متتالية بعد تحريك الكرسي وتوعدت رامز قائلة: "الأيام دوائر"، ليسخر منها قائلا: "اسمها الأيام دول" وعند إنقلابها بالكرسي قال لها رامز: «إنها تشبه الفنانة بشرى ونصحها بتقديم مهرجان الجونة»، في الوقت الذي حاولت فيه بسمة مغافلته وعض أصابعه، وانتابتها لحظات من الخوف والصراخ عندما ألقى بالكابوريا في حوض المياه، قائلا لها: "إنتي لسه ماحرمتيش".

وحاولت بسمة فك القيود المربوطة بها في الكرسي، ليقول لها رامز: "أول ضيفة تبقى عنيدة بالشكل ده". وتعرض رامز للإصابة بجرح في يده بسبب الكابوريا التي يستخدمها لتخويف ضيوفه، وفي الفقرة الأخيرة نجحت بسمة في جذبه بعد سقوطها في حوض المياه". تعتمد فكرة البرنامج على خداع الضيف ووضع المتسابق على "كرسي الاعتراف"