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على مدار 24 ساعة.. فرض حظر التجوال في عيد الفطر بالسعودية

تحرير:رويترز ١٢ مايو ٢٠٢٠ - ٠٨:٣٠ م
كورونا
كورونا
قالت وزارة الداخلية السعودية في بيان اليوم الثلاثاء، إن المملكة ستفرض حظرا للتجول على مدار 24 ساعة بأنحاء البلاد خلال عطلة عيد الفطر التي تستمر خمسة أيام، وذلك لمكافحة انتشار فيروس كورونا، إذ قال البيان الذي نشرته وكالة الأنباء السعودية الرسمية، إنه حتى ذلك الحين ستظل الأنشطة الاقتصادية مفتوحة ويُسمح بحرية الحركة للأشخاص من التاسعة صباحا، حتى الخامسة مساء باستثناء مكة التي لا تزال خاضعة لحظر كامل.


سد-النهضة (10)

السودان يرفض مقترحا إثيوبيا حول سد النهضة

كشفت وزارة الري والموارد المائية السودانية اليوم الثلاثاء، عن رفض السودان، مقترحا إثيوبيا يقضي بتوقيع اتفاق جزئي، حول ملء بحيرة سد النهضة المتوقع أن يبدأ في يوليو القادم، بحسب روسيا اليوم. وقالت الوزارة، في بيان لها أمس: "أبلغ رئيس الوزراء عبد الله حمدوك نظيره الإثيوبي أبي أحمد، أن توقيع أي اتفاق جزئي للمرحلة الأولى لا يمكن الموافقة عليه، نظرا لوجود جوانب فنية وقانونية يجب تضمينها في اتفاق، وحددتها آلية التنسيق وتبادل البيانات وسلامة السد والآثار البيئية والاجتماعية.
رجب-طيب-اردوغان-رئيس-تركيا-05

أردوغان: نتعرض لضغوط اقتصادية ولن نتراجع أمام قوى الشر

تعهد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، بمواصلة بلاده مكافحة ما وصفه بقوى الشر، بما فيها بؤر العداء في منطقة الخليج، إذ قال أردوغان، في كلمة للتلفزيون التركي ألقاها اليوم الإثنين بعد مشاركته في اجتماع للحكومة التركية، إن بلاده تتعرض لضغوط اقتصادية وغيرها، مضيفا: «ندرك جيدا المآرب الخبيثة وراء المكائد التي تستهدف اقتصادنا»، متابعا: «لن نتراجع أمام قوى الشر، إن كانت منظمة فيتو أو حزب العمال الكردستاني أو اللوبي الأرمني أو اللوبي اليوناني أو بؤر العداء في منطقة الخليج».
المعارضة-السورية ترفض-الانسحاب-من «إدلب»-وتقصف-حلب

المعارضة السورية تسيطر على قرية استراتيجية بريف حماة

أعلنت فصائل المعارضة السورية المسلحة اليوم الأحد استعادة السيطرة على قرية استراتيجية في ريف حماة والتصدي لهجوم شنته القوات الحكومية السورية فجرًا. وقال قائد عسكري في الجيش السوري الحر، طلب عدم ذكر اسمه: "تصدت فصائل المعارضة لهجوم شنته القوات الحكومية السورية والمجموعات المسلحة الموالية في ريف حماة واستطاعت استعادة السيطرة على قرية المنارة بسهل الغاب غرب حماه فجر اليوم والتقدم باتجاه قرية طنجرة، واستعادة عدة نقاط كانت تحت سيطرة القوات الحكومية". وأشار إلى مقتل وجرح أكثر من 10 عناصر من القوات المهاجمة، واغتنام دبابة وأسلحة وذخائر متنوعة.
المعارضة-السورية ترفض-الانسحاب-من «إدلب»-وتقصف-حلب

المعارضة السورية تسيطر على قرية استراتيجية بريف حماة

أعلنت فصائل المعارضة السورية المسلحة، اليوم الأحد، استعادة السيطرة على قرية استراتيجية في ريف حماة والتصدي لهجوم شنته القوات الحكومية السورية فجرا، وقال قائد عسكري في الجيش السوري الحر، طلب عدم ذكر اسمه: "تصدت فصائل المعارضة لهجوم شنته القوات الحكومية السورية والمجموعات المسلحة الموالية في ريف حماة واستطاعت استعادة السيطرة على قرية المنارة بسهل الغاب غرب حماه فجر اليوم والتقدم باتجاه قرية طنجرة، واستعادة عدة نقاط كانت تحت سيطرة القوات الحكومية"، مشيرا إلى مقتل وجرح أكثر من 10 عناصر من القوات المهاجمة ، واغتنام دبابة وأسلحة وذخائر متنوعة.
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جامعة-الاسكندرية

إجراءات من جامعة الإسكندرية لاحتمالية عودة الدراسة بعد العيد

أعلن مجلس جامعة الإسكندرية برئاسة الدكتور عصام الكردي، حزمة قرارات حالة عودة الدراسة عقب إجازة عيد الفطر، تتعلق بنظام الدراسة والامتحانات للفصل الدراسي الثاني، في ظل مواجهة جائحة فيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19)، فضلا عن حرص الجامعة على تيسير كافة الإجراءات للطلاب بشكل يحقق التباعد الاجتماعي المطلوب وتخفيف التكدس في لجان الامتحانات، موضحا أنه بالنسبة للطلاب الباقون للإعادة أو المتقدمين للامتحان من الخارج بالنسبة لسنوات النقل، وكذلك الطلاب المقيدين بكافة الفرق الدراسية بما فيهم طلاب السنوات النهائية المحملين بمواد تخلف من سنوات نقل سابقة.
كورونا والحجر الصحي (9)

السعودية تسجل 1793 إصابة جديدة بكورونا خلال 24 ساعة

شهدت حصيلة الإصابات بفيروس كورونا المستجد في السعودية ارتفاعا قياسيا جديدا بتسجيل السلطات الصحية 1793 حالة جديدة للفيروس في المملكة خلال الساعات الـ24 الماضية. وأكدت وزارة الصحة السعودية اليوم الخميس، في تقريرها اليومي بشأن مستجدات تفشي كورونا، أن إجمالي عدد الإصابات بكورونا في المملكة بلغ 33731 حالة. وشهدت حصيلة الإصابات اليوم في المملكة ارتفاعا قياسيا ثانيا على التوالي، بعد تسجيل 1687 إصابة يوم أمس. وأعلنت الوزارة عن تسجيل 10 وفيات جديدة جراء الوباء خلال آخر 24 ساعة، مقارنة مع 9 وفيات في اليوم السابق.
فيروس كورونا

وزير المالية السعودي: إجراءات مؤلمة لمواجهة كورونا

قال وزير المالية السعودي، محمد الجدعان، إنه يتوجب على المملكة خفض مصروفات الميزانية بشدة لمواجهة أزمة كورونا، مؤكدا أن "جميع الخيارات للتعامل مع الأزمة مفتوحة حاليا". وأشار الوزير السعودي إلى أن السحب من الاحتياطيات النقدية للمملكة خلال العام الحالي يجب ألا يتجاوز 110 إلى 120 مليار ريال. وأضاف الجدعان أن الإجراءات التي ستتخذها السلطات قد تكون مؤلمة. وكانت وكالة "موديز" غيرت أمس الجمعة التصنيف الائتماني ونظرتها المستقبلية حول السعودية إلى سلبية، مؤكدة تصنيف المملكة عند مستوى "A1". طبقا لموقع روسيا اليوم.
مدينة جدة السعودية

1362 إصابة جديدة بفيروس كورونا في السعودية

أعلنت وزارة الصحة السعودية، اليوم السبت، تسجيل 1362 إصابة جديدة بكورونا توزعت في مدن مختلفة بالمملكة، ليصل بذلك تعداد المصابين بالفيروس 25459 حالة، بينها 21518 حالة نشطة تتلقى الرعاية الطبية الملائمة، بينما تتلقى 139 حالة حرجة رعاية طبية مكثفة، وأشارت الوزارة خلال بيانها، إلى تسجيل 210 حالة تعافي خلال الساعات الـ24 الماضية، ليصل بذلك تعداد حالات الشفاء من الوباء إلى 3765، فيما تم تسجيل 7 وفيات جديدة بالفيروس، ليصل مجموع الوفيات الناجمة عن المرض في المملكة إلى 176 شخصا، بحسب سكاي نيوز.
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