على مدار 24 ساعة.. فرض حظر التجوال في عيد الفطر بالسعودية

تحرير:رويترز ١٢ مايو ٢٠٢٠ - ٠٨:٣٠ م

كورونا

قالت وزارة الداخلية السعودية في بيان اليوم الثلاثاء، إن المملكة ستفرض حظرا للتجول على مدار 24 ساعة بأنحاء البلاد خلال عطلة عيد الفطر التي تستمر خمسة أيام، وذلك لمكافحة انتشار فيروس كورونا، إذ قال البيان الذي نشرته وكالة الأنباء السعودية الرسمية، إنه حتى ذلك الحين ستظل الأنشطة الاقتصادية مفتوحة ويُسمح بحرية الحركة للأشخاص من التاسعة صباحا، حتى الخامسة مساء باستثناء مكة التي لا تزال خاضعة لحظر كامل.





