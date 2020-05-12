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«شبورة ورياح وأمطار».. الأرصاد تُعلن طقس الغد

تحرير:محمد فتحي ١٢ مايو ٢٠٢٠ - ٠٨:٤٦ م
طقس بارد
طقس بارد
يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية، أن يسود غدا الأربعاء، طقس شديد الحرارة، مع شبورة صباحية، والرياح معتدلة تنشط أحيانا نهارا، مائل للبرودة ليلا على القاهرة والوجه البحري، والرياح نشطة ليلا، وعلى السواحل الشمالية، معتدل نهارا مع شبورة صباحية المناطق، والرياح معتدلة نهارا، بارد ليلا، وعلى شمال الصعيد وجنوبه، طقس شديد الحرارة، والرياح معتدلة تنشط أحيانا على شمال الصعيد، نهارا، لطيف ليلا، مع أمطار خفيفة رعدية على الشمال والجنوب. ويتأثر شمال البلاد بامتداد مرتفع جوي متمركز على شرق البحر المتوسط، بينما يتأثر جنوب البلاد بامتداد منخفض السودان.
وبالنسبة لحالة البحر المتوسط تكون خفيفة إلى معتدلة، وارتفاع الموج من متر إلى متر ونصف، والرياح السطحية جنوبية شرقية / شمالية شرقية.وبالنسبة لحالة البحر الأحمر تكون معتدلة، وارتفاع الموج من مترين إلى مترين ونصف والرياح السطحية شمالية غربية.وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة غدا:العظمى الصغرىالقاهرة
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احمد-الطيب-شيخ-الازهر

غدًا.. بث صلاتي التراويح والتهجد من الجامع الأزهر

أعلن الأزهر الشريف، أنه سيتم بث صلاتي التراويح والتهجد، من الجامع الأزهر، بدءًا من غد الأربعاء وحتى نهاية شهر رمضان المبارك، بحضور أئمة الجامع والعاملين به فقط، مع الالتزام باتخاذ كافة التدابير اللازمة لضمان سلامة العاملين به، وسيتم نقل شعائر الصلاة مباشرة، عبر الصفحات الرسمية للأزهر الشريف على مواقع التواصل الاجتماعي، فيسبوك، يوتيوب، إنستجرام، وتويتر، حرصا من الأزهر على بث الأجواء الروحية المتصلة بالشهر الكريم، خاصة خلال العشر الأواخر، وما في لياليها من الأجر العظيم والفضل العميم، عسى أن يتقبل الله دعائنا ويفرج عنا أجمعين هذه الأزمة التي يعاني منها العالم بأكمله.
دكتورة-هالة زايد-وزيرة-الصحة-تصوير-خالد-مشعل

الصحة تسجل 347 حالة إيجابية جديدة بكورونا.. و11 وفاة

أعلنت وزارة الصحة والسكان، اليوم الثلاثاء، عن خروج 154 من المصابين بفيروس كورونا من مستشفيات العزل والحجر الصحي، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 2326 حالة حتى اليوم. وأوضح الدكتور خالد مجاهد، مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أن عدد الحالات التي تحولت نتائج تحاليلها معمليًا من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا (كوفيد-19) ارتفع ليصبح 2811 حالة، من ضمنهم الـ 2326 متعافيا.
السيد الرئيس عبد الفتاح السيسى يفتتح منتدي الشباب السابع بالعاصمة الادارية (5)

السيسي يوجه بزيادة حجم الدعم المقدم لإنتاج لحوم البتلو

اجتمع الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليوم مع رئيس مجلس الوزراء، ومساعد رئيس الجمهورية للمشروعات القومية، والاستراتيجية، ووزير الموارد المائية والري، ووزير الزراعة واستصلاح الأراضي، ومدير عام جهاز مشروعات الخدمة الوطنية للقوات المسلحة". صرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، السفير بسام راضي، بأن الاجتماع تناول تطورات مشروعات وزارة الزراعة في مختلف المجالات، وكذا مشروع تنمية سيناء.
طقس-حار-مياه

حار نهارا مائل للبرودة ليلا.. الأرصاد تُعلن طقس الغد

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود غدا الثلاثاء، طقس حار، مع شبورة صباحية، والرياح معتدلة تنشط أحيانا نهارا، مائل للبرودة ليلا على القاهرة والوجه البحري. وعلى السواحل الشمالية مائل للحرارة، مع شبورة صباحية، والرياح معتدلة نهارا، بارد ليلا، وعلى شمال الصعيد وجنوبه، طقس مشمش شديد الحرارة على شمال وجنوب الصعيد، والرياح معتدلة، مائل للبرودة ليلا على الشمال، لطيف على الجنوب. وبالنسبة لحالة البحر المتوسط تكون خفيفة إلى معتدلة، وارتفاع الموج من متر إلى متر ونصف، وحالة البحر الأحمر تكون معتدلة، وارتفاع الموج من مترين إلى مترين ونصف.
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طقس-حار-مياه

حار نهارا مائل للبرودة ليلا.. الأرصاد تُعلن طقس الغد

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود غدا الثلاثاء، طقس حار، مع شبورة صباحية، والرياح معتدلة تنشط أحيانا نهارا، مائل للبرودة ليلا على القاهرة والوجه البحري. وعلى السواحل الشمالية مائل للحرارة، مع شبورة صباحية، والرياح معتدلة نهارا، بارد ليلا، وعلى شمال الصعيد وجنوبه، طقس مشمش شديد الحرارة على شمال وجنوب الصعيد، والرياح معتدلة، مائل للبرودة ليلا على الشمال، لطيف على الجنوب. وبالنسبة لحالة البحر المتوسط تكون خفيفة إلى معتدلة، وارتفاع الموج من متر إلى متر ونصف، وحالة البحر الأحمر تكون معتدلة، وارتفاع الموج من مترين إلى مترين ونصف.
امطار-غزيرة- في- انحاء- القاهرة (6)

الأرصاد: اليوم رياح وأمطار رعدية.. والحرارة تنخفض 6 درجات

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود اليوم الثلاثاء، طقس منخفض الحرارة على أغلب الأنحاء، وأمطار خفيفة إلى متوسطة مصحوبة برياح نشطة على القاهرة وتكون رعدية أحيانا على الوجه البحري نهارا، بارد نشط الرياح ليلا، وعلى السواحل الشمالية يكون هناك أمطار متوسطة تكون رعدية أحيانا مصحوبة برياح نشطة، وعلى جنوب البلاد، ويكون هناك رياح نشطة مثيرة للرمال والأتربة نهارا، معتدل على شمال وجنوب الصعيد. ويكون هناك نشاط رياح على أغلب الأنحاء، مثيرة للرمال والأتربة على جنوب البلاد وسيناء وعلى مناطق من القاهرة والوجه البحري.
طقس-بارد (2)

«برد وأمطار ورياح».. الأرصاد تُعلن طقس الغد

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود غدا الثلاثاء، طقس منخفض الحرارة على أغلب الأنحاء، وأمطار خفيفة إلى متوسطة مصحوبة برياح نشطة على القاهرة وتكون رعدية أحيانا على الوجه البحري نهارا، بارد نشط الرياح ليلا، وعلى السواحل الشمالية يكون هناك أمطار متوسطة تكون رعدية أحيانا مصحوبة برياح نشطة، وعلى جنوب البلاد، ويكون هناك رياح نشطة مثيرة للرمال والأتربة نهارا، معتدل على شمال وجنوب الصعيد. ويكون هناك نشاط رياح على أغلب الأنحاء، مثيرة للرمال والأتربة على جنوب البلاد وسيناء وعلى مناطق من القاهرة والوجه البحري.
طقس-حار-مياه

مائل للحرارة نهارا بارد ليلا.. الأرصاد تعلن طقس الغد

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية، أن يسود غدًا الإثنين طقس مائل للحرارة، غائم جزئي نهارًا، مائل للبرودة ليلًا على القاهرة والوجه البحري معتدل، غائم وأمطار خفيفة نهارا، بارد ليلا على السواحل الشمالية، وعلى شمال الصعيد يسود طقس حار مشمس نهارًا، لطيف ليلًا، شديد الحرارة مشمس نهارًا، لطيف ليلًا على جنوبه، ويكون هناك نشاط للرياح وأمطار خفيفة على مناطق متفرقة على السواحل الشمالية. وبالنسبة لحالة البحرين المتوسط والأحمر تكون معتدلة وارتفاع الموج فيهما يتراوح من متر ونصف المتر إلى مترين والرياح السطحية شمالية غربية.
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