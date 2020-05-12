اشترى ملابس جعيدي بـ200 جنيه.. محطات في حياة إبراهيم نصر

تحرير:محمد أبو زيد ١٢ مايو ٢٠٢٠ - ٠٨:٥٤ م

إبراهيم نصر

كشف الفنان الكبير الراحل إبراهيم نصر في آخر حوار أجراه قبل رحيله بشهور قليلة لـ "التحرير" عن كواليس مشواره الفني وكيفية إستعداده لتقديم أدواره، إذ قال عن شخصية "جعيدي" التي أداها في فيلم شمس الزناتي: "رشحنى المخرج سمير سيف، واشتريت ملابس الشخصية من سيدة دعت عليا لما لقيتنى قطعت الهدوم وخيطتها تانى.. ولما دفعت لها 200 جنيه لقيتها بتدعيلى لأن "جعيدى" فى الفيلم كان حدادا، ويجب اختيار ملابس مناسبة لأنها جزء من نجاح الشخصية حتى وش الجزمة اللى كان بيلبسها قطعته".

وعن عائلته قال: "عماد هو ابنى الوحيد ويقيم فى أمريكا ويعمل فى مجال الطاقة ويشبه الممثلين الأجانب لكن لم يفكر فى خوض تلك التجربة، ولم أفرض عليه شيئا". وغيب الموت الفنان القدير إبراهيم نصر اليوم الثلاثاء عن عمر يناهز 70 عاما، الذي ولد في يوم 18 أغسطس عام 1950 بحي شبرا في القاهرة، وحصل على ليسانس الآداب