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اشترى ملابس جعيدي بـ200 جنيه.. محطات في حياة إبراهيم نصر

تحرير:محمد أبو زيد ١٢ مايو ٢٠٢٠ - ٠٨:٥٤ م
إبراهيم نصر
إبراهيم نصر
كشف الفنان الكبير الراحل إبراهيم نصر في آخر حوار أجراه قبل رحيله بشهور قليلة لـ "التحرير" عن كواليس مشواره الفني وكيفية إستعداده لتقديم أدواره، إذ قال عن شخصية "جعيدي" التي أداها في فيلم شمس الزناتي: "رشحنى المخرج سمير سيف، واشتريت ملابس الشخصية من سيدة دعت عليا لما لقيتنى قطعت الهدوم وخيطتها تانى.. ولما دفعت لها 200 جنيه لقيتها بتدعيلى لأن "جعيدى" فى الفيلم كان حدادا، ويجب اختيار ملابس مناسبة لأنها جزء من نجاح الشخصية حتى وش الجزمة اللى كان بيلبسها قطعته".
وعن عائلته قال: "عماد هو ابنى الوحيد ويقيم فى أمريكا ويعمل فى مجال الطاقة ويشبه الممثلين الأجانب لكن لم يفكر فى خوض تلك التجربة، ولم أفرض عليه شيئا". وغيب الموت الفنان القدير إبراهيم نصر اليوم الثلاثاء عن عمر يناهز 70 عاما، الذي ولد في يوم 18 أغسطس عام 1950 بحي شبرا في القاهرة، وحصل على ليسانس الآداب
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مقلب رفض إبراهيم نصر إذاعته وأهدى صاحبه علبة «سيجار»

كشف الفنان الكبير الراحل إبراهيم نصر في آخر حوار صحفي أجراه قبل رحيله بشهور قليلة لجريدة "التحرير"، عن كواليس برنامج الكاميرا الخفية الذي حقق نجاحًا ساحقًا، وبسؤاله عن مقلب طُلب منه عدم إذاعته بعد تصويره، قال الفنان الراحل إبراهيم نصر: "نعم، رجل مصرى فى قمة الأناقة، كان يعيش فى لندن، وبعد تصوير الفقرة سألته نذيع فرفض وأخبرنى أنه شخصية "سوبر ستار والناس فى لندن بيحبونى ومش عايز أتعرض للتريقة هناك"، واستجبت لطلبه بعد إزاعة الفقرة وأهديته علبة "سيجار".
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نجوم الفن يودعون إبراهيم نصر: «ياما ضحكنا من قلوبنا»

حرص عدد من الفنانين على نعي الفنان الكبير الراحل إبراهيم نصر، الذي غيبه الموت اليوم الثلاثاء عن عمر يناهز الـ70 عاما، إذ كتب الفنان محمد عادل على حسابه عبر تويتر قائلًا: "ذكريات لا تنسي من الخفه والضحك قدمها لنا إبراهيم نصر.. ربنا يرحمك ويغفر لك". ونعى الفنان هاني رمزي، رحيل" نصر" قائلًا: ‏"الله يرحمك يا أستاذ إبراهيم عشت طول حياتك تسعدنا بفنك الراقي"، كما نعى محمد أنور الفنان إبراهيم نصر على حسابه عبر إانستجرام، قائلًا: ‏"وفاة الفنان ابراهيم نصر.. الله يرحمه يارب".
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ابراهيم نصر يروي حكاية الصعيدي الذي كشف زكية زكريا

في حوار سابق لـ«التحرير»، تحدث الفنان الراحل إبراهيم نصر عن مشواره الفني والنجاح الساحق والشهرة التي حققها من خلال الكاميرا الخفية قائلا: "ظلت الكاميرا الخفية 17 عاما تحتفظ بنجاحها الساحق، وكانت لدى فكرة جديدة سنقدمها لكن الظروف بالطبع اختلفت عن السابق، وما زالت تلك الفكرة حبيسة الأدراج لدى اكتشافي رغبة المنتج بتحملى الميزانية فقررت عدم استكمال الأمر. وبسؤاله هل اكتشفك أحد وتعرف على شخصيتك الحقيقة قبل أن يقع ضحية في مقالب الكاميرا الخفية قال الراحل: "المقلب صعب فى رجل الشارع العادى، وفى بداية "الكاميرا الخفية" ارتديت ملابس شخصية "زكية زكريا".
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«التحرير» تنشر آخر حوار للفنان إبراهيم نصر.. تفاصيل الشهور الأخيرة وأسرار الماضي

أسعدنا سنوات طويلة، وما زلنا نتحسر على أيام الضحكة الراقية النابعة من القلب، منذ أن قرر وقف برنامج المقالب الأشهر «الكاميرا الخفية»، وأصبحنا نتشوق إلى طلته عبر الشاشة حتى وإن كانت في دور قصير، واثقين أنها ستبهجنا وستؤثر فينا وستكون فارقة في المسار الدرامي للأحداث، لقدرته البارعة على إضحاكنا والتنقيب عن الدمعة في قلوبنا بصدق مشاعره وأداءه، لكن حتى هذه المساحة افتقدناها برحيله عن عالمنا اليوم الثلاثاء، تاركا لنا تراثا فنيا وإبداعيا راقيا سواء برامج أو مسلسلات أو أفلام، اليوم نودع ملك المقالب والكوميدان الموهوب إبراهيم نصر.
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وفاة الفنان إبراهيم نصر عن عمر يناهز 70 عامًا

توفى الفنان القدير إبراهيم نصر اليوم الثلاثاء عن عمر يناهز 70 عاما، وقال أشرف زكي نقيب الممثلين، إن جثمان الراحل سيشيع بعد قليل لدفنه بمقابر الأسرة، حيث يصلى على جثمانه بكنيسة الأزبكية.
البوم عمرو دياب 2019 انا غير

أبناء عمرو دياب ينعون وفاة جدتهم بكلمات مؤثرة

توفيت مساء اليوم السيدة رئيفة النورى، والدة زينة عاشور الزوجة السابقة للفنان عمرو دياب، ووالدة أبنائه عبد الله وكنزي وجانا، إذ نعى أبناء عمرو دياب جدتها الراحلة، بكلمات مؤثرة وفيديوهات نادرة، ونشر عبد الله مقطع فيديو لجدته عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الإجتماعي إنستجرام، وهي تحمله بعد ولادته بين يديها، قائلا: "سأفتقدك أكثر مما تتخيلي، ربنا يرحمك يا تيتة".‏ ونعت كنزي جدتها الراحلة عبر خاصية ستوري على حسابها عبر "إنستجرام"، قائلة: "إنا لله وإنا إليه راجعون"، ونشرت فيديو لجدتها وعلقت عليه: "I love you Teta".
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مات بظروف غامضة.. ذكرى رحيل أشهر تاجر مخدرات في السينما

ساعدته ملامحه ونظرته الحادة على تجسيد أدوار الشر بسهولة، ليصبح واحدا من أشهر تجار المخدرات في السينما، المصرية هو "عبده القماش" الذي يدخل في صراع مع ضابط المباحث "وحيد" الذي يحاول القبض عليه متلبسا بالمخدرات في فيلم "النمر والأنثى"، وهو "المعلم زينهم" الذي يتنافس مع "حمدان" على الزواج من "أفكار" في فيلم "المدبح"، يجعلك تقف مبهورا بأداءه وكأن شخصية "السنباطي" في مسلسل "عصفور النار" حقيقية، من شدة اتقانه لكل تفاصيلها بدءا من اللهجة وحتى اختياره لملابسها من جلباب وفوقه جاكيت طويل أسود وطاقية وكأنه ولد فلاحا.
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