رياضة

المصري: الأندية تعاني ماديا ونطالب بإلغاء الدوري

تحرير:علي الزيني ١٢ مايو ٢٠٢٠ - ٠٩:٣٥ م
المصري
المصري
أكد محمد الخولي، نائب رئيس مجلس إدارة النادي المصري البورسعيدي، أن ناديه أبلغ اتحاد الكرة، ووزارة الشباب والرياضة، برغبته في عدم استئناف مباريات بطولة الدوري الممتاز لكرة القدم. وتحدث الخولي، في تصريحات إذاعية مساء اليوم الثلاثاء، عبر إذاعة الشباب والرياضة، قائلا: "أبلغنا اتحاد الكرة ووزارة الرياضة برغبتنا في عدم استئناف الدوري وإلغاء البطولة بشكل رسمي، استكمال الدوري أصبح صعبا وغير وارد، لأن البطولة لن تستأنف قبل منتصف يونيو المقبل، إذن متى سيتم الانتهاء من المسابقة".
وواصل نائب رئيس المصري، قائلا: "كما أننا لا نمتلك أموالا لدفع مرتبات اللاعبين والعاملين، كل الأندية تعاني ماديا، اضطررنا لسداد بعض الرواتب من مالنا الخاص، لأن الشركة الراعية لم تسدد مستحقاتنا حتى الآن، بسبب الأزمة التي يشهدها العالم مؤخرا".وأختتم الخولي تصريحاته، قائلا: "دفعنا للاعبي الفريق راتب شهر،
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