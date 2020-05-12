مقلب رفض إبراهيم نصر إذاعته وأهدى صاحبه علبة «سيجار»

تحرير:محمد أبو زيد ١٢ مايو ٢٠٢٠ - ١٠:٠٦ م

إبراهيم نصر

كشف الفنان الكبير الراحل إبراهيم نصر في آخر حوار صحفي أجراه قبل رحيله بشهور قليلة لجريدة "التحرير"، عن كواليس برنامج الكاميرا الخفية الذي حقق نجاحًا ساحقًا، وبسؤاله عن مقلب طُلب منه عدم إذاعته بعد تصويره، قال الفنان الراحل إبراهيم نصر: "نعم، رجل مصرى فى قمة الأناقة، كان يعيش فى لندن، وبعد تصوير الفقرة سألته نذيع فرفض وأخبرنى أنه شخصية "سوبر ستار والناس فى لندن بيحبونى ومش عايز أتعرض للتريقة هناك"، واستجبت لطلبه بعد إزاعة الفقرة وأهديته علبة "سيجار".

وعن حقيقة رفض مسؤولي ماسبيرو لبرنامج الكاميرا الخفية في البداية قال:"لم يحدث أبدا، ورئيس التليفزيون المصرى سهير الأتربى -آنذاك- وافقت فورا وطالبتهم "هاتوا عربية وكاميرا وخلوه ينزل يشتغل". وعن رأيه في برامج المقالب وما يقدمه رامز جلال قال: "ده رزق واتفتح للناس، وقدم كثيرون برامج مقالب بعضها "لطيف"، ولم