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مقلب رفض إبراهيم نصر إذاعته وأهدى صاحبه علبة «سيجار»

تحرير:محمد أبو زيد ١٢ مايو ٢٠٢٠ - ١٠:٠٦ م
إبراهيم نصر
إبراهيم نصر
كشف الفنان الكبير الراحل إبراهيم نصر في آخر حوار صحفي أجراه قبل رحيله بشهور قليلة لجريدة "التحرير"، عن كواليس برنامج الكاميرا الخفية الذي حقق نجاحًا ساحقًا، وبسؤاله عن مقلب طُلب منه عدم إذاعته بعد تصويره، قال الفنان الراحل إبراهيم نصر: "نعم، رجل مصرى فى قمة الأناقة، كان يعيش فى لندن، وبعد تصوير الفقرة سألته نذيع فرفض وأخبرنى أنه شخصية "سوبر ستار والناس فى لندن بيحبونى ومش عايز أتعرض للتريقة هناك"، واستجبت لطلبه بعد إزاعة الفقرة وأهديته علبة "سيجار".
وعن حقيقة رفض مسؤولي ماسبيرو لبرنامج الكاميرا الخفية في البداية قال:"لم يحدث أبدا، ورئيس التليفزيون المصرى سهير الأتربى -آنذاك- وافقت فورا وطالبتهم "هاتوا عربية وكاميرا وخلوه ينزل يشتغل". وعن رأيه في برامج المقالب وما يقدمه رامز جلال قال: "ده رزق واتفتح للناس، وقدم كثيرون برامج مقالب بعضها "لطيف"، ولم
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اشترى ملابس جعيدي بـ200 جنيه.. محطات في حياة إبراهيم نصر

كشف الفنان الكبير الراحل إبراهيم نصر في آخر حوار أجراه قبل رحيله بشهور قليلة لـ "التحرير" عن كواليس مشواره الفني وكيفية إستعداده لتقديم أدواره، إذ قال عن شخصية "جعيدي" التي أداها في فيلم شمس الزناتي: "رشحنى المخرج سمير سيف، واشتريت ملابس الشخصية من سيدة دعت عليا لما لقيتنى قطعت الهدوم وخيطتها تانى.. ولما دفعت لها 200 جنيه لقيتها بتدعيلى لأن "جعيدى" فى الفيلم كان حدادا، ويجب اختيار ملابس مناسبة لأنها جزء من نجاح الشخصية حتى وش الجزمة اللى كان بيلبسها قطعته".
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ابراهيم نصر يروي حكاية الصعيدي الذي كشف زكية زكريا

في حوار سابق لـ«التحرير»، تحدث الفنان الراحل إبراهيم نصر عن مشواره الفني والنجاح الساحق والشهرة التي حققها من خلال الكاميرا الخفية قائلا: "ظلت الكاميرا الخفية 17 عاما تحتفظ بنجاحها الساحق، وكانت لدى فكرة جديدة سنقدمها لكن الظروف بالطبع اختلفت عن السابق، وما زالت تلك الفكرة حبيسة الأدراج لدى اكتشافي رغبة المنتج بتحملى الميزانية فقررت عدم استكمال الأمر. وبسؤاله هل اكتشفك أحد وتعرف على شخصيتك الحقيقة قبل أن يقع ضحية في مقالب الكاميرا الخفية قال الراحل: "المقلب صعب فى رجل الشارع العادى، وفى بداية "الكاميرا الخفية" ارتديت ملابس شخصية "زكية زكريا".
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حوارمع-النجم - ابراهيم- نصر (6)

اشترى ملابس جعيدي بـ200 جنيه.. محطات في حياة إبراهيم نصر

كشف الفنان الكبير الراحل إبراهيم نصر في آخر حوار أجراه قبل رحيله بشهور قليلة لـ "التحرير" عن كواليس مشواره الفني وكيفية إستعداده لتقديم أدواره، إذ قال عن شخصية "جعيدي" التي أداها في فيلم شمس الزناتي: "رشحنى المخرج سمير سيف، واشتريت ملابس الشخصية من سيدة دعت عليا لما لقيتنى قطعت الهدوم وخيطتها تانى.. ولما دفعت لها 200 جنيه لقيتها بتدعيلى لأن "جعيدى" فى الفيلم كان حدادا، ويجب اختيار ملابس مناسبة لأنها جزء من نجاح الشخصية حتى وش الجزمة اللى كان بيلبسها قطعته".
حوار -ابراهيم- نصر (3)

نجوم الفن يودعون إبراهيم نصر: «ياما ضحكنا من قلوبنا»

حرص عدد من الفنانين على نعي الفنان الكبير الراحل إبراهيم نصر، الذي غيبه الموت اليوم الثلاثاء عن عمر يناهز الـ70 عاما، إذ كتب الفنان محمد عادل على حسابه عبر تويتر قائلًا: "ذكريات لا تنسي من الخفه والضحك قدمها لنا إبراهيم نصر.. ربنا يرحمك ويغفر لك". ونعى الفنان هاني رمزي، رحيل" نصر" قائلًا: ‏"الله يرحمك يا أستاذ إبراهيم عشت طول حياتك تسعدنا بفنك الراقي"، كما نعى محمد أنور الفنان إبراهيم نصر على حسابه عبر إانستجرام، قائلًا: ‏"وفاة الفنان ابراهيم نصر.. الله يرحمه يارب".
حوار -ابراهيم- نصر (4)

ابراهيم نصر يروي حكاية الصعيدي الذي كشف زكية زكريا

في حوار سابق لـ«التحرير»، تحدث الفنان الراحل إبراهيم نصر عن مشواره الفني والنجاح الساحق والشهرة التي حققها من خلال الكاميرا الخفية قائلا: "ظلت الكاميرا الخفية 17 عاما تحتفظ بنجاحها الساحق، وكانت لدى فكرة جديدة سنقدمها لكن الظروف بالطبع اختلفت عن السابق، وما زالت تلك الفكرة حبيسة الأدراج لدى اكتشافي رغبة المنتج بتحملى الميزانية فقررت عدم استكمال الأمر. وبسؤاله هل اكتشفك أحد وتعرف على شخصيتك الحقيقة قبل أن يقع ضحية في مقالب الكاميرا الخفية قال الراحل: "المقلب صعب فى رجل الشارع العادى، وفى بداية "الكاميرا الخفية" ارتديت ملابس شخصية "زكية زكريا".
حوار -ابراهيم- نصر (1)

وفاة الفنان إبراهيم نصر عن عمر يناهز 70 عامًا

توفى الفنان القدير إبراهيم نصر اليوم الثلاثاء عن عمر يناهز 70 عاما، وقال أشرف زكي نقيب الممثلين، إن جثمان الراحل سيشيع بعد قليل لدفنه بمقابر الأسرة، حيث يصلى على جثمانه بكنيسة الأزبكية.
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