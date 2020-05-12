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احتفالات رواد السوشيال بعد ضرب أحمد زاهر في «البرنس»

تحرير:محمد أبو زيد ١٢ مايو ٢٠٢٠ - ١١:٤٤ م
أحمد زاهر
أحمد زاهر
حالة من الفرحة والتشفي انتابت المشاهدين بعد ضرب "فتحي" الذي يجسد دوره الفنان أحمد زاهر على يد "علا" التي تجسده دورها اللبنانية نور، ضمن أحداث مسلسل البرنس عقب عرض الحلقة 19، إذ اعتبر رواد منصات التواصل الاجتماعي ضربه بمثابة انتصار للخير على الشر ورد جزء بسيط من أفعاله تجاه أخوه "راضوان البرنس"، الذي يجسده محمد رمضان. وعبر تويتر تداول نشطاء فيديو ساخرا يرصد فرحة واحتفالات بعض الشباب عقب مشهد ضربه، وعلى فيسبوك تداول عدد كبير من رواده كوميكسات وتعليقات ساخرة تحوي كمية الفرحة في ضرب "فتحي" الذي يقوم بكل أنواع الشر والأذى منذ بداية المسلسل.
ومن التعليقات الساخرة: "ما يجيبها إلا ستاتها يا علا.. بطحت فتحي وارتاحت"، وكتبت آخرى: "للدرجادي أحمد زاهر مفتري في المسلسل، وكل الناس مستنية الانتقام فيه". وعلقت متابعة: "جون علا في فتحي، في اشارة منها بأن ما حدث يعتبر مباراة بين الخير والشر"، ليعلق آخر "علا 1 وفتحي .".   pic.twitter.com/713qqVG6Xt —
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محمد-رمضان (6)

كيف احتفل محمد رمضان بخروج رضوان البرنس من السجن؟

على طريقته الخاصة احتفل محمد رمضان بخروج "رضوان البرنس" من السجن بعد فترة عقوبة استمرت 7 سنوات، ضمن أحداث مسلسل "البرنس"، إذ نشر "رمضان" على حسابه عبر إنستجرام مقطع من أغنية "نمبر وان"، قائلا: "مفيش مبروك على خروج رضوان البرنس بالسلامة". لم يكن وحده "رمضان" الذي احتفل بمشهد ضمن أحداث المسلسل، فقد شهدت حلقة أمس احتفالا من رواد السوشيال ميديا بعد مشهد ضرب "فتحي" الذي يجسد دوره أحمد زاهر على يد "علا"، إذ اعتبر رواد منصات التواصل الاجتماعي ضربه بمثابة انتصار للخير على الشر ورد جزء بسيط من أفعاله تجاه أخوه "راضوان البرنس".
حوار -ابراهيم- نصر (2)

مقلب رفض إبراهيم نصر إذاعته وأهدى صاحبه علبة «سيجار»

كشف الفنان الكبير الراحل إبراهيم نصر في آخر حوار صحفي أجراه قبل رحيله بشهور قليلة لجريدة "التحرير"، عن كواليس برنامج الكاميرا الخفية الذي حقق نجاحًا ساحقًا، وبسؤاله عن مقلب طُلب منه عدم إذاعته بعد تصويره، قال الفنان الراحل إبراهيم نصر: "نعم، رجل مصرى فى قمة الأناقة، كان يعيش فى لندن، وبعد تصوير الفقرة سألته نذيع فرفض وأخبرنى أنه شخصية "سوبر ستار والناس فى لندن بيحبونى ومش عايز أتعرض للتريقة هناك"، واستجبت لطلبه بعد إزاعة الفقرة وأهديته علبة "سيجار".
حوارمع-النجم - ابراهيم- نصر (6)

اشترى ملابس جعيدي بـ200 جنيه.. محطات في حياة إبراهيم نصر

كشف الفنان الكبير الراحل إبراهيم نصر في آخر حوار أجراه قبل رحيله بشهور قليلة لـ "التحرير" عن كواليس مشواره الفني وكيفية إستعداده لتقديم أدواره، إذ قال عن شخصية "جعيدي" التي أداها في فيلم شمس الزناتي: "رشحنى المخرج سمير سيف، واشتريت ملابس الشخصية من سيدة دعت عليا لما لقيتنى قطعت الهدوم وخيطتها تانى.. ولما دفعت لها 200 جنيه لقيتها بتدعيلى لأن "جعيدى" فى الفيلم كان حدادا، ويجب اختيار ملابس مناسبة لأنها جزء من نجاح الشخصية حتى وش الجزمة اللى كان بيلبسها قطعته".
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محمد-رمضان (6)

كيف احتفل محمد رمضان بخروج رضوان البرنس من السجن؟

على طريقته الخاصة احتفل محمد رمضان بخروج "رضوان البرنس" من السجن بعد فترة عقوبة استمرت 7 سنوات، ضمن أحداث مسلسل "البرنس"، إذ نشر "رمضان" على حسابه عبر إنستجرام مقطع من أغنية "نمبر وان"، قائلا: "مفيش مبروك على خروج رضوان البرنس بالسلامة". لم يكن وحده "رمضان" الذي احتفل بمشهد ضمن أحداث المسلسل، فقد شهدت حلقة أمس احتفالا من رواد السوشيال ميديا بعد مشهد ضرب "فتحي" الذي يجسد دوره أحمد زاهر على يد "علا"، إذ اعتبر رواد منصات التواصل الاجتماعي ضربه بمثابة انتصار للخير على الشر ورد جزء بسيط من أفعاله تجاه أخوه "راضوان البرنس".
محمد رمضان - البرنس 2

ناصر البرنس: محمد رمضان خد جزء من قصتي في المسلسل

أزمة جديدة تواجه محمد رمضان بسبب مسلسله "البرنس" الذي يخوض به السباق الرمضاني، إذ أعرب ناصر البرنس صاحب محلات الأكل الشهيرة عن غضبه من المسلسل، قائلا في فيديو بثه على صفحته عبر فيسبوك: "الناس فاكرة إن محمد رمضان لما كان هنا في المطعم وصور إن دي قصتي، هي فيها جزء من قصتي، حاجة غريبة يعني حتى الولد اللي طالع في المسلسل ابن محمد رمضان اسمه سيف وابني اسمه سيف ونفس الشكل حاجة غريبة"، متابعًا: "أصحاب ابني في المدرسة بيسألوه هو بابا كان بياكل إخواته طب أنا ليه بيتنسب لي التمثيلية دي أنا مش باخد لقطة ومش محتاج، أنا ربنا مراضيني بشغلي واجتهادي".
الفتوة - ياسر جلال وأحمد صلاح حسني

«الفتوة» و«البرنس».. قصص مستوحاة من التراث وسيدنا يوسف

منذ انطلاق الحلقات الأولى من مسلسل "البرنس"، تلاحظ وجود تقارب كبير بين أحداث المسلسل وقصة سيدنا يوسف، ومع تصاعد وتيرة الأحداث تكتشف أن شخصية "راضوان" التي يجسدها محمد رمضان تحظى بحب والده "حامد" الذي جسد دوره عبد العزيز مخيون، ويميزه عن بقية أخواته غير الأشقاء، إذ يرى فيهم الجحود وحب المال والطمع، ويضيق من حال قلوبهم التي أصبحت كالحجارة أو أشد قسوة، ومع وفاة الوالد تتصاعد الأحداث ما يدفع أخوة "رضوان" للتخلص منه طمعا في الميراث.
تركي آل شيخ

تركي آل شيخ لمحمد رمضان: «بفتكر فيك أحمد زكي»

أشاد المستشار تركي آل الشيخ، رئيس هيئة الترفية بالمملكة العربية السعودية، بأداء الفنان محمد رمضان في مسلسل "البرنس" الذي يعرض حاليا في رمضان، معتبرا أن "رمضان" يذكره بالفنان الراحل أحمد زكي، إذ كتب "آل الشيخ" على حسابه عبر "تويتر" تغريدة قال فيها: "مسلسلك بفتكر فيك أحمد زكي، واصل يا نجم". من جانبه رد الفنان محمد رمضان على حسابه عبر "إنستجرام" على كلام وإشادة أل شيخ قائلا: "شهادة أعتز بها من رئيس هيئة الترفيه بالمملكة العربية السعودية تركي آل الشيخ".
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