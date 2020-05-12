احتفالات رواد السوشيال بعد ضرب أحمد زاهر في «البرنس»

تحرير:محمد أبو زيد ١٢ مايو ٢٠٢٠ - ١١:٤٤ م

أحمد زاهر

حالة من الفرحة والتشفي انتابت المشاهدين بعد ضرب "فتحي" الذي يجسد دوره الفنان أحمد زاهر على يد "علا" التي تجسده دورها اللبنانية نور، ضمن أحداث مسلسل البرنس عقب عرض الحلقة 19، إذ اعتبر رواد منصات التواصل الاجتماعي ضربه بمثابة انتصار للخير على الشر ورد جزء بسيط من أفعاله تجاه أخوه "راضوان البرنس"، الذي يجسده محمد رمضان. وعبر تويتر تداول نشطاء فيديو ساخرا يرصد فرحة واحتفالات بعض الشباب عقب مشهد ضربه، وعلى فيسبوك تداول عدد كبير من رواده كوميكسات وتعليقات ساخرة تحوي كمية الفرحة في ضرب "فتحي" الذي يقوم بكل أنواع الشر والأذى منذ بداية المسلسل.

ومن التعليقات الساخرة: "ما يجيبها إلا ستاتها يا علا.. بطحت فتحي وارتاحت"، وكتبت آخرى: "للدرجادي أحمد زاهر مفتري في المسلسل، وكل الناس مستنية الانتقام فيه". وعلقت متابعة: "جون علا في فتحي، في اشارة منها بأن ما حدث يعتبر مباراة بين الخير والشر"، ليعلق آخر "علا 1 وفتحي .". pic.twitter.com/713qqVG6Xt —