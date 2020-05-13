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طقس اليوم شديد الحرارة.. والعظمى بالقاهرة 37 درجة

١٣ مايو ٢٠٢٠ - ٠٨:٣١ ص
الطقس - صورة أرشيفية
الطقس - صورة أرشيفية
تتوقع هيئة الأرصاد الجوية، أن يشهد طقس اليوم الأربعاء، ارتفاع آخر فى درجات الحرارة، حيث تسود شبورة صباحا وطقس شديد الحرارة على القاهرة والوجه البحري والرياح معتدلة تنشط أحيانا، فيما تشهد السواحل الشمالية طقس غائم وشبورة صباحا وطقس معتدل والرياح معتدلة تنشط أحيانا.
كما يتوقع الخبراء أن يشهد شمال الصعيد طقس مشمس شديد الحرارة، فيما يشهد جنوب الصعيد طقس شديد الحرارة مشمس والرياح معتدلة. وتتوقع هيئة الأرصاد أن يسود طقس مائل للبرودة ليلا على القاهرة والوجه البحري وشمال الصعيد، والسواحل الشمالية يكون الطقس بارد، وعلى جنوب الصعيد يكون الطقس لطيف. درجات الحرارة المتوقعة
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احمد-الطيب-شيخ-الازهر

غدًا.. بث صلاتي التراويح والتهجد من الجامع الأزهر

أعلن الأزهر الشريف، أنه سيتم بث صلاتي التراويح والتهجد، من الجامع الأزهر، بدءًا من غد الأربعاء وحتى نهاية شهر رمضان المبارك، بحضور أئمة الجامع والعاملين به فقط، مع الالتزام باتخاذ كافة التدابير اللازمة لضمان سلامة العاملين به، وسيتم نقل شعائر الصلاة مباشرة، عبر الصفحات الرسمية للأزهر الشريف على مواقع التواصل الاجتماعي، فيسبوك، يوتيوب، إنستجرام، وتويتر، حرصا من الأزهر على بث الأجواء الروحية المتصلة بالشهر الكريم، خاصة خلال العشر الأواخر، وما في لياليها من الأجر العظيم والفضل العميم، عسى أن يتقبل الله دعائنا ويفرج عنا أجمعين هذه الأزمة التي يعاني منها العالم بأكمله.
طقس-بارد (2)

«شبورة ورياح وأمطار».. الأرصاد تُعلن طقس الغد

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية، أن يسود غدا الأربعاء، طقس شديد الحرارة، مع شبورة صباحية، والرياح معتدلة تنشط أحيانا نهارا، مائل للبرودة ليلا على القاهرة والوجه البحري، والرياح نشطة ليلا، وعلى السواحل الشمالية، معتدل نهارا مع شبورة صباحية المناطق، والرياح معتدلة نهارا، بارد ليلا، وعلى شمال الصعيد وجنوبه، طقس شديد الحرارة، والرياح معتدلة تنشط أحيانا على شمال الصعيد، نهارا، لطيف ليلا، مع أمطار خفيفة رعدية على الشمال والجنوب. ويتأثر شمال البلاد بامتداد مرتفع جوي متمركز على شرق البحر المتوسط، بينما يتأثر جنوب البلاد بامتداد منخفض السودان.
دكتورة-هالة زايد-وزيرة-الصحة-تصوير-خالد-مشعل

الصحة تسجل 347 حالة إيجابية جديدة بكورونا.. و11 وفاة

أعلنت وزارة الصحة والسكان، اليوم الثلاثاء، عن خروج 154 من المصابين بفيروس كورونا من مستشفيات العزل والحجر الصحي، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 2326 حالة حتى اليوم. وأوضح الدكتور خالد مجاهد، مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أن عدد الحالات التي تحولت نتائج تحاليلها معمليًا من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا (كوفيد-19) ارتفع ليصبح 2811 حالة، من ضمنهم الـ 2326 متعافيا.
السيد الرئيس عبد الفتاح السيسى يفتتح منتدي الشباب السابع بالعاصمة الادارية (5)

السيسي يوجه بزيادة حجم الدعم المقدم لإنتاج لحوم البتلو

اجتمع الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليوم مع رئيس مجلس الوزراء، ومساعد رئيس الجمهورية للمشروعات القومية، والاستراتيجية، ووزير الموارد المائية والري، ووزير الزراعة واستصلاح الأراضي، ومدير عام جهاز مشروعات الخدمة الوطنية للقوات المسلحة". صرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، السفير بسام راضي، بأن الاجتماع تناول تطورات مشروعات وزارة الزراعة في مختلف المجالات، وكذا مشروع تنمية سيناء.
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طقس-معتدل-فى-ميدان-التحرير

طقس اليوم معتدل نهارا.. والعظمى بالقاهرة 29

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود، اليوم الأحد، طقس معتدل وغائم جزئيا مع شبورة صباحية والرياح معتدلة نهارا بارد ليلا على القاهرة والوجه البحري، فيما سيكون لطيفا على السواحل الشمالية والرياح معتدلة نهارا، وباردا ليلا، وعلى شمال وجنوب الصعيد مشمس مائل للحرارة والرياح معتدلة نهارا بارد ليلا على الشمال مائل للبرودة على الجنوب، ويكون هناك نشاط للرياح على جنوب سيناء يؤدي إلى اضطراب الملاحة البحرية على البحر الأحمر وخليج السويس، وحالة البحر المتوسط معتدلة، وارتفاع الموج من متر ونصف المتر إلى مترين، والرياح السطحية شمالية غربية.
طقس-معتدل

غدا طقس معتدل نهارا بارد ليلا.. والعظمى بالقاهرة 29

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود، غدا الأحد، طقس معتدل وغائم جزئيا مع شبورة صباحية والرياح معتدلة نهارا بارد ليلا على القاهرة والوجه البحري، فيما سيكون لطيفا على السواحل الشمالية والرياح معتدلة نهارا، وباردا ليلا، وعلى شمال وجنوب الصعيد مشمس مائل للحرارة والرياح معتدلة نهارا بارد ليلا على الشمال مائل للبرودة على الجنوب، ويكون هناك نشاط للرياح على جنوب سيناء يؤدي إلى اضطراب الملاحة البحرية على البحر الأحمر وخليج السويس، وحالة البحر المتوسط معتدلة، وارتفاع الموج من متر ونصف المتر إلى مترين، والرياح السطحية شمالية غربية.
طقس-معتدل-فى-ميدان-التحرير

الأرصاد: طقس اليوم معتدل نهارا شديد البرودة ليلا

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد، أن يشهد اليوم الأحد، ارتفاعا طفيفا بدرجات الحرارة، حيث تشهد القاهرة الكبرى طقس معتدل نهارا شديد البرودة ليلا وشبورة مائية صباحا والرياح معتدلة تنشط أحيانا، ويشهد الوجه البحري طقس معتدل نهارا شديد البرودة ليلا وشبورة مائية صباحا والرياح معتدلة، وعلى السواحل الشمالية الغربية طقس لطيف نهارا شديد البرودة ليلا والرياح معتدلة.
طقس-معتدل

الأرصاد: طقس الغد معتدل نهارا شديد البرودة ليلا

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد، أن يشهد غدا الأحد، ارتفاعا طفيفا بدرجات الحرارة، حيث تشهد القاهرة الكبرى طقس معتدل نهارا شديد البرودة ليلا وشبورة مائية صباحا والرياح معتدلة تنشط أحيانا، ويشهد الوجه البحري طقس معتدل نهارا شديد البرودة ليلا وشبورة مائية صباحا والرياح معتدلة، وعلى السواحل الشمالية الغربية طقس لطيف نهارا شديد البرودة ليلا والرياح معتدلة.
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