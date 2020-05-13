طقس اليوم شديد الحرارة.. والعظمى بالقاهرة 37 درجة

١٣ مايو ٢٠٢٠ - ٠٨:٣١ ص

الطقس - صورة أرشيفية

تتوقع هيئة الأرصاد الجوية، أن يشهد طقس اليوم الأربعاء، ارتفاع آخر فى درجات الحرارة، حيث تسود شبورة صباحا وطقس شديد الحرارة على القاهرة والوجه البحري والرياح معتدلة تنشط أحيانا، فيما تشهد السواحل الشمالية طقس غائم وشبورة صباحا وطقس معتدل والرياح معتدلة تنشط أحيانا.

كما يتوقع الخبراء أن يشهد شمال الصعيد طقس مشمس شديد الحرارة، فيما يشهد جنوب الصعيد طقس شديد الحرارة مشمس والرياح معتدلة. وتتوقع هيئة الأرصاد أن يسود طقس مائل للبرودة ليلا على القاهرة والوجه البحري وشمال الصعيد، والسواحل الشمالية يكون الطقس بارد، وعلى جنوب الصعيد يكون الطقس لطيف. درجات الحرارة المتوقعة