تباين أداء مؤشرات البورصة بمستهل تعاملات اليوم

١٣ مايو ٢٠٢٠ - ١٠:٢٥ ص

البورصة - صورة أرشيفية

استهلت أسهم ومؤشرات البورصة، تعاملات جلسة اليوم الأربعاء، على تباين بدعم من حالة الترقب التىيستسفر عنها تعاملات اليوم بعد الهبوط الذي منيت به الأسواق الأمريكية، أمس الثلاثاء.

وتراجع المؤشر الرئيس للبورصة "إي جي إكس 30" بنسبة 19. 0% بما يعادل 19.6 نقطة خسارة ليصل إلى مستوى 10568 نقطة، وارتفع المؤشر الثانوي "إي جي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 16. 0% بما يعادل 1.8 نقطة ليصل إلى مستوى 1140 نقطة، وسط تداولات متوسطة بلغت قيمتها نحو 41 مليون جنيه، وذلك بالتعامل على نحو 17 مليون