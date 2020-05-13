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تباين أداء مؤشرات البورصة بمستهل تعاملات اليوم

١٣ مايو ٢٠٢٠ - ١٠:٢٥ ص
البورصة - صورة أرشيفية
البورصة - صورة أرشيفية
استهلت أسهم ومؤشرات البورصة، تعاملات جلسة اليوم الأربعاء، على تباين بدعم من حالة الترقب التىيستسفر عنها تعاملات اليوم بعد الهبوط الذي منيت به الأسواق الأمريكية، أمس الثلاثاء.
وتراجع المؤشر الرئيس للبورصة "إي جي إكس 30" بنسبة 19. 0% بما يعادل 19.6 نقطة خسارة ليصل إلى مستوى 10568 نقطة، وارتفع المؤشر الثانوي "إي جي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 16. 0% بما يعادل 1.8 نقطة ليصل إلى مستوى 1140 نقطة، وسط تداولات متوسطة بلغت قيمتها نحو 41 مليون جنيه، وذلك بالتعامل على نحو 17 مليون
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ابراهيم-العربي (1)

إطلاق مبادرة للتحول الرقمي لتجاوز أزمة «كورونا»

كشف إبراهيم العربي رئيس غرفة التجارة بالقاهرة رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية، عن إطلاق مبادرة التحول الرقمي لمؤسسات الأعمال الصغيرة والمتوسطة بالتعاون مع شركة "مايكروسوفت" مصر، والتي تستهدف إتاحة أنظمة تخطيط موارد المؤسسات (Enterprise Resource Planning - ERP) لتوحيد وتبسيط وتكامل إجراءات وخطوات العمل "Business Processes" لكل إدارات العمل بالشركة، مثل الإدارة المالية، إدارة المشتريات، إدارة البيع والتوزيع، والتخزين وغيرها من الإدارات، وذلك وفقا لبيان صادر عن شعبة الاقتصاد الرقمي بالقاهرة.
وكالة-موديز

«موديز»: 15 مليار دولار خرجت من مصر خلال آخر شهرين

قدرت وكالة موديز حجم التدفقات المالية التي خرجت من مصر خلال شهري مارس وأبريل بنحو 15 مليار دولار، والتي تم استيعابها من قبل البنوك التجارية إلى حد كبير. توقعت الوكالة في تقرير حديث لها أن تستقر تدفقات رأس المال دون مزيد من تآكل صافي الأصول الأجنبية للنظام المصرفي. ووفقًا لآخر بيانات رسمية صادرة عن البنك المركزي ارتفعت صافي الأصول الأجنبية لدى الجهاز المصرفي بما يعادل 85?9 مليار جنيه بمعدل 28?6? خلال الفترة من يوليو إلى فبراير من العام المالي 19/2020، حيث جاء الارتفاع محصلة لزيادة صافي الأصول الأجنبية لدى البنوك بما يعادل 87?2 مليار جنيه.
هشام-مهران-نائب الرئيس-التنفيذي لشركة-اورنچ‎

اورنچ مصر: فخرون بكوننا أول داعم للعمالة غير المنظمة

أعرب هشام مهران نائب رئيس اورنچ مصر لقطاع الاعمال عن فخر الشركة بكونها أول مشغل في قطاع الاتصالات للمساهمه في مبادرة وزارة التضامن الاجتماعي لدعم المتضررين من التداعيات الاقتصادية لفيروس كورونا المستجد، واستخدام احدث وسائل الدفع الالكتروني عن طريق اورنچ كاش لصرف الدعم الحكومي للعماله اليوميه الغير منتظمة. والجدير بالذكر ان اورنچ نجحت في ايصال الدعم الي مستحقيه في اقل وقت ممكن عن طريق الهاتف المحمول واستخدمت كل الطرق التكنولوجيا المتاحة لمساعدة المستفيدين لسحب الدعم عن طريق اكثر من 800 منفذ من منافذ الشركة المتواجدة في جميع محافظات مصر وأكثر من 10 الآف ماكينة صراف آلى للحصول عليه بشكل آمن وسريع تماشياً مع افضل الطرق المطبقة عالمياً للحفاظ علي أمن وسلامة عملائنا
وزير-المالية -محمد-معيط

«معيط» يكشف آثار تثبيت تصنيف موديز الائتماني لمصر

قال محمد معيط وزير المالية، في بيان اليوم الثلاثاء، إن قرار مؤسسة "موديز" العالمية بتثبيت التصنيف الائتماني لمصر يعكس استمرار ثقة المؤسسات الدولية ومؤسسات التصنيف الائتماني في قدرة الاقتصاد المصري على التعامل الإيجابي مع تداعيات أزمة انتشار فيروس كورونا المستجد. وأبقت موديز، في تقرير لها أمس الاثنين، على التصنيف الائتماني لمصر بالعملتين المحلية والأجنبية، كما هو عند مستوى "B2"، مع الإبقاء أيضا على النظرة المستقبلية المستقرة للاقتصاد المصري "Stable Outlook".
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البورصه

البورصة: انطلاق مؤشر «EGX 100 EWI»

أعلنت البورصة، في بيان لها، اليوم السبت، عن إطلاق مؤشر جديد متساوي الأوزان "EGX 100 EWI" ، وهو مؤشر يقيس أداء أفضل 100 شركة في البورصة، من حيث السيولة والنشاط، قائلة إن المؤشر الجديد يتضمن الشركات المكونة لمؤشر EGX30 والشركات المكونة لمؤشر EGX70 EWI، على أن يلغى المؤشر الحالي 100 EGX.
كورونا

هيئة الدواء: الحديث عن لقاح لفيروس كورونا سابق لأوانه

كشفت هيئة الدواء المصرية، أن الحديث عن أية أدوية أو لقاحات للوقاية من أو علاج حالات الإصابة بفيروس كورونا المستجد مازال سابقا لأوانه، وأنه حتى الآن لم يتم اعتماد دواء أو لقاح للوقاية من أو علاج الإصابة بهذا الفيروس حيث إن جميع الأدوية المطروحة مازالت في إطار الاستخدام التجريبى.
بورصة (2)

البورصة تخسر 4 مليارات جنيه في ختام تعاملات الأسبوع

اختتمت البورصة تعاملات جلسة، اليوم الخميس، على أداء متباين للمؤشرات، وخسر رأس المال السوقي لأسهم الشركات المقيدة بالبورصة نحو 4 مليارات جنيه ليغلق عند مستوى 554.3 مليار جنيه، وتراجع المؤشر الرئيسي للبورصة "إيجي إكس 30" بنسبة 1.8% ليغلق عند مستوى 10154.6 نقطة، بينما ارتفع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجي إكس 70 متساوى الأوزان" بنسبة 0.5% ليغلق عند مستوى 1097.3 نقطة، فيما تراجع مؤشر "إيجي إكس 100" بنسبة 0.47% ليغلق عند مستوى 1084 نقطة.
طارق-شوقى-وزير-التربية-والتعليم

بـ40.8 مليون جنيه.. اتفاقية مصر وإيطاليا لتمويل ‎مدارس التكنولوجيا التطبيقية

وقعت مصر وإيطاليا اتفاقية للتوسع في مشروع مدارس التكنولوجيا التطبيقية وتعزيز مهارات المعلمين بقيمة 40.8 مليون جنيه في إطار الاتفاق الثالث لبرنامج مبادلة الديون المصرية الإيطالية. وقام بالتوقيع كلًا من الدكتور طارق شوقى، وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، والدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، والسفير جيامباولو كانتينى، سفير إيطاليا لدى القاهرة، ‎وذلك في ظل تكاتف كلًا من جمهورية مصر العربية وإيطاليا في مكافحة فيروس كورونا وما تمر به البلاد من أزمات، حيث يأتي التعليم الفني أولوية متقدمة لدى البلدين، لأنه السبيل لنهضة البلاد، والقادر على تنمية البلاد اقتصاديًا من خلال تأهيل عمالة فنية مدربة.
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