إطلاق مبادرة للتحول الرقمي لتجاوز أزمة «كورونا»

١٣ مايو ٢٠٢٠ - ١١:١٦ ص

إبراهيم العربي رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية - صورة أرشيفية

كشف إبراهيم العربي رئيس غرفة التجارة بالقاهرة رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية، عن إطلاق مبادرة التحول الرقمي لمؤسسات الأعمال الصغيرة والمتوسطة بالتعاون مع شركة "مايكروسوفت" مصر، والتي تستهدف إتاحة أنظمة تخطيط موارد المؤسسات (Enterprise Resource Planning - ERP) لتوحيد وتبسيط وتكامل إجراءات وخطوات العمل "Business Processes" لكل إدارات العمل بالشركة، مثل الإدارة المالية، إدارة المشتريات، إدارة البيع والتوزيع، والتخزين وغيرها من الإدارات، وذلك وفقا لبيان صادر عن شعبة الاقتصاد الرقمي بالقاهرة.

وتأتي هذه المبادرة في إطار حزمة من المبادرات التي ستطلقها الشعبة خلال الفترة المقبلة، تستهدف مساعدة الشركات خاصة الصغيرة والمتوسطة على القيام بكل مراحل التحول الرقمي، لتجاوز الأزمة الحالية التي يمر بها السوق بسبب تداعيات وباء كوفيد 19.من جهته أكد العربى أن تطبيقات "ERP" تتكون منها نظام تخطيط موارد