إطلاق مبادرة للتحول الرقمي لتجاوز أزمة «كورونا»
١٣ مايو ٢٠٢٠ - ١١:١٦ ص
إبراهيم العربي رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية - صورة أرشيفية
كشف إبراهيم العربي رئيس غرفة التجارة بالقاهرة رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية، عن إطلاق مبادرة التحول الرقمي لمؤسسات الأعمال الصغيرة والمتوسطة بالتعاون مع شركة "مايكروسوفت" مصر، والتي تستهدف إتاحة أنظمة تخطيط موارد المؤسسات (Enterprise Resource Planning - ERP) لتوحيد وتبسيط وتكامل إجراءات وخطوات العمل "Business Processes" لكل إدارات العمل بالشركة، مثل الإدارة المالية، إدارة المشتريات، إدارة البيع والتوزيع، والتخزين وغيرها من الإدارات، وذلك وفقا لبيان صادر عن شعبة الاقتصاد الرقمي بالقاهرة.
وتأتي هذه المبادرة في إطار حزمة من المبادرات التي ستطلقها الشعبة خلال الفترة المقبلة، تستهدف
مساعدة الشركات خاصة الصغيرة والمتوسطة على القيام بكل مراحل التحول الرقمي،
لتجاوز الأزمة الحالية التي يمر بها السوق بسبب تداعيات وباء كوفيد 19.من جهته أكد العربى أن تطبيقات "ERP" تتكون منها نظام تخطيط موارد
وتأتي هذه المبادرة في إطار حزمة من المبادرات التي ستطلقها الشعبة خلال الفترة المقبلة، تستهدف
مساعدة الشركات خاصة الصغيرة والمتوسطة على القيام بكل مراحل التحول الرقمي،
لتجاوز الأزمة الحالية التي يمر بها السوق بسبب تداعيات وباء كوفيد 19.
من جهته أكد العربى أن تطبيقات "ERP" تتكون منها نظام تخطيط موارد المؤسسات بمشاركة البيانات
بين إدارات المؤسسة المختلفة مثل (التصنيع، المشتريات، المبيعات،
والحسابات، وما إلى ذلك)، وتسهيل تدفق المعلومات فيما بينها، كما أنها تعمل
على إدارة العلاقات مع أصحاب المصلحة الخارجيين.
وأضاف أن مبادرة الغرفة
لمساعدة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة على التحول الرقمى تسعى لتوفير كل
مزايا نظم "ERP" ومنها التكامل بين الإدارات والأنظمة المختلفة لإدارة
المؤسسة بجانب السعة التخزينية الواسعة للبيانات.