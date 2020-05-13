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إطلاق مبادرة للتحول الرقمي لتجاوز أزمة «كورونا»

١٣ مايو ٢٠٢٠ - ١١:١٦ ص
إبراهيم العربي رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية - صورة أرشيفية
إبراهيم العربي رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية - صورة أرشيفية
كشف إبراهيم العربي رئيس غرفة التجارة بالقاهرة رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية، عن إطلاق مبادرة التحول الرقمي لمؤسسات الأعمال الصغيرة والمتوسطة بالتعاون مع شركة "مايكروسوفت" مصر، والتي تستهدف إتاحة أنظمة تخطيط موارد المؤسسات (Enterprise Resource Planning - ERP) لتوحيد وتبسيط وتكامل إجراءات وخطوات العمل "Business Processes" لكل إدارات العمل بالشركة، مثل الإدارة المالية، إدارة المشتريات، إدارة البيع والتوزيع، والتخزين وغيرها من الإدارات، وذلك وفقا لبيان صادر عن شعبة الاقتصاد الرقمي بالقاهرة.
وتأتي هذه المبادرة في إطار حزمة من المبادرات التي ستطلقها الشعبة خلال الفترة المقبلة، تستهدف مساعدة الشركات خاصة الصغيرة والمتوسطة على القيام بكل مراحل التحول الرقمي، لتجاوز الأزمة الحالية التي يمر بها السوق بسبب تداعيات وباء كوفيد 19.من جهته أكد العربى أن تطبيقات "ERP" تتكون منها نظام تخطيط موارد
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البورصه

تباين أداء مؤشرات البورصة بمستهل تعاملات اليوم

استهلت أسهم ومؤشرات البورصة، تعاملات جلسة اليوم الأربعاء، على تباين بدعم من حالة الترقب التىيستسفر عنها تعاملات اليوم بعد الهبوط الذي منيت به الأسواق الأمريكية، أمس الثلاثاء.
وكالة-موديز

«موديز»: 15 مليار دولار خرجت من مصر خلال آخر شهرين

قدرت وكالة موديز حجم التدفقات المالية التي خرجت من مصر خلال شهري مارس وأبريل بنحو 15 مليار دولار، والتي تم استيعابها من قبل البنوك التجارية إلى حد كبير. توقعت الوكالة في تقرير حديث لها أن تستقر تدفقات رأس المال دون مزيد من تآكل صافي الأصول الأجنبية للنظام المصرفي. ووفقًا لآخر بيانات رسمية صادرة عن البنك المركزي ارتفعت صافي الأصول الأجنبية لدى الجهاز المصرفي بما يعادل 85?9 مليار جنيه بمعدل 28?6? خلال الفترة من يوليو إلى فبراير من العام المالي 19/2020، حيث جاء الارتفاع محصلة لزيادة صافي الأصول الأجنبية لدى البنوك بما يعادل 87?2 مليار جنيه.
هشام-مهران-نائب الرئيس-التنفيذي لشركة-اورنچ‎

اورنچ مصر: فخرون بكوننا أول داعم للعمالة غير المنظمة

أعرب هشام مهران نائب رئيس اورنچ مصر لقطاع الاعمال عن فخر الشركة بكونها أول مشغل في قطاع الاتصالات للمساهمه في مبادرة وزارة التضامن الاجتماعي لدعم المتضررين من التداعيات الاقتصادية لفيروس كورونا المستجد، واستخدام احدث وسائل الدفع الالكتروني عن طريق اورنچ كاش لصرف الدعم الحكومي للعماله اليوميه الغير منتظمة. والجدير بالذكر ان اورنچ نجحت في ايصال الدعم الي مستحقيه في اقل وقت ممكن عن طريق الهاتف المحمول واستخدمت كل الطرق التكنولوجيا المتاحة لمساعدة المستفيدين لسحب الدعم عن طريق اكثر من 800 منفذ من منافذ الشركة المتواجدة في جميع محافظات مصر وأكثر من 10 الآف ماكينة صراف آلى للحصول عليه بشكل آمن وسريع تماشياً مع افضل الطرق المطبقة عالمياً للحفاظ علي أمن وسلامة عملائنا
وزير-المالية -محمد-معيط

«معيط» يكشف آثار تثبيت تصنيف موديز الائتماني لمصر

قال محمد معيط وزير المالية، في بيان اليوم الثلاثاء، إن قرار مؤسسة "موديز" العالمية بتثبيت التصنيف الائتماني لمصر يعكس استمرار ثقة المؤسسات الدولية ومؤسسات التصنيف الائتماني في قدرة الاقتصاد المصري على التعامل الإيجابي مع تداعيات أزمة انتشار فيروس كورونا المستجد. وأبقت موديز، في تقرير لها أمس الاثنين، على التصنيف الائتماني لمصر بالعملتين المحلية والأجنبية، كما هو عند مستوى "B2"، مع الإبقاء أيضا على النظرة المستقبلية المستقرة للاقتصاد المصري "Stable Outlook".
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مجلس-النواب-الجلسة-العامة

تحاليل كورونا في 20 دقيقة في طلب إحاطة بالبرلمان

تقدم النائب محمد عبدالغني عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة لوزيرة الصحة والسكان بشأن إجراء التحاليل والفحوصات للكشف عن الإصابة بفيروس كورونا بطريقة أكثر سرعة ودقة عن الطريقة المتبعة حاليا فى وزارة الصحة.
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شفاء مصابين بكورونا داخل مستشفى العزل في المنيا

شهدت مستشفى العزل الصحي داخل مدينة ملوي جنوب محافظة المنيا، اليوم الثلاثاء، شفاء مصابين اثنين من فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19"، وتقرر خروجهم جميعا بعد التأكد من تماثلهم للشفاء وتعافيهم التام، وتحولت نتيجة عيناتهم من إيجابية إلى سلبية. جاء الإعلان عن الشفاء للحالات العشرة، والتي كان آخرها السبت الماضي، ليرتفع عدد من تماثلوا للشفاء إلى 12 حالة.
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غلق العيادات الخارجية بمستشفى الشيخ زويد لمنع الزحام

أعلن مكتب العلاقات العامة بمستشفى الشيخ زويد المركزي فى بيان اليوم، أن المستشفى تستقبل فقط المرضى الواجب تواجدهم للغسيل الكلوي، والأورام، والحالات الطارئة، وحالات الاشتباه بفيروس كورونا. وقال البيان إنه لا يتم تقديم خدمات العيادة الخارجية في هذه الفتره لحين الانتهاء من الإجراءات الاحترازيه والوقائيه لوباء كورونا، حرصا علي عدم الزحام والاختلاط، منوها أن الوحدات الصحية بالمركز ستقوم بتقديم خدمات الكشف الت كانت موجودة بالعيادات الخارجية .
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مدبولي: عمال مصر يحملون مسئولية دوران عجلة الإنتاج

تفقد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، مصنع "كايرو باك إيجيبت" المتخصص في إنتاج عبوات الأطعمة والمشروبات، بمدينة 6 أكتوبر، برفقة الدكتور عاصم الجزار وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، ونيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة، وخلال الجولة، حرص على الاطلاع عن قرب على حركة العمل داخل المصنع، وإجراء حوار مع العمال؛ للاطمئنان على ما يتم اتخاذه من إجراءات احترازية لمواجهة فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) من قبل إدارة المصنع، معربًا عن شكره وتقديره للعاملين الذين يؤدون واجبهم في الإنتاج والتصنيع على أكمل وجه.
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