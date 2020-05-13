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موجة حر شديدة وسيول.. الأرصاد: انتظروا 5 أيام من الطقس المضطرب

١٣ مايو ٢٠٢٠ - ١٢:٠٩ م
طقس حار - صورة أرشيفية
طقس حار - صورة أرشيفية
تتعرض البلاد، غدا الخميس وحتى يوم الإثنين المقبل، لموجة شديدة الحرارة، ليسود طقس شديد الحرارة على أغلب الأنحاء نهارا معتدل ليلا. وكشفت هيئة الأرصاد الجوية، أنه من المتوقع سقوط أمطار متوسطة الشدة ورعدية أحيانا وقد تصل لحد السيول على مناطق محافظات شمال وجنوب الصعيد وسلاسل جبال البحر الأحمر وجنوب سيناء وخليج السويس، وتسقط الأمطار الخفيفة على مناطق متفرقة من الوجه البحرى يوم الأحد المقبل وتنشط الرياح خلال هذه الفترة على بعض المناطق تكون مثيرة للرمال والأتربة على فترات متفرقة وتؤدى أحيانا إلى اضطراب في حركة الملاحة البحرية على خليج السويس والبحر الأحمر.
وأوضحت هيئة الأرصاد أنه اعتبارا من بعد غد الجمعة وحتى يوم الإثنين، من المتوقع سقوط أمطار خفيفة إلى متوسطة الشدة ورعدية أحيانا على بعض المناطق كما تنشط الرياح على بعض الطرق والمناطق المكشوفة تكون مثيرة للرمال والأتربة على فترات متفرقة. درجات الحرارة المتوقعة غدا الخميس: العظمى الصغرى القاهرة 36 20 الإسكندرية
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الطيب: تصنيف العائلات إلى طبقات ليس من الإسلام ولا التحضر

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طقس اليوم شديد الحرارة.. والعظمى بالقاهرة 37 درجة

تتوقع هيئة الأرصاد الجوية، أن يشهد طقس اليوم الأربعاء، ارتفاع آخر فى درجات الحرارة، حيث تسود شبورة صباحا وطقس شديد الحرارة على القاهرة والوجه البحري والرياح معتدلة تنشط أحيانا، فيما تشهد السواحل الشمالية طقس غائم وشبورة صباحا وطقس معتدل والرياح معتدلة تنشط أحيانا.
طقس-معتدل-فى-ميدان-التحرير

طقس اليوم معتدل نهارا.. والعظمى بالقاهرة 29

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود، اليوم الأحد، طقس معتدل وغائم جزئيا مع شبورة صباحية والرياح معتدلة نهارا بارد ليلا على القاهرة والوجه البحري، فيما سيكون لطيفا على السواحل الشمالية والرياح معتدلة نهارا، وباردا ليلا، وعلى شمال وجنوب الصعيد مشمس مائل للحرارة والرياح معتدلة نهارا بارد ليلا على الشمال مائل للبرودة على الجنوب، ويكون هناك نشاط للرياح على جنوب سيناء يؤدي إلى اضطراب الملاحة البحرية على البحر الأحمر وخليج السويس، وحالة البحر المتوسط معتدلة، وارتفاع الموج من متر ونصف المتر إلى مترين، والرياح السطحية شمالية غربية.
طقس-معتدل

غدا طقس معتدل نهارا بارد ليلا.. والعظمى بالقاهرة 29

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود، غدا الأحد، طقس معتدل وغائم جزئيا مع شبورة صباحية والرياح معتدلة نهارا بارد ليلا على القاهرة والوجه البحري، فيما سيكون لطيفا على السواحل الشمالية والرياح معتدلة نهارا، وباردا ليلا، وعلى شمال وجنوب الصعيد مشمس مائل للحرارة والرياح معتدلة نهارا بارد ليلا على الشمال مائل للبرودة على الجنوب، ويكون هناك نشاط للرياح على جنوب سيناء يؤدي إلى اضطراب الملاحة البحرية على البحر الأحمر وخليج السويس، وحالة البحر المتوسط معتدلة، وارتفاع الموج من متر ونصف المتر إلى مترين، والرياح السطحية شمالية غربية.
طقس-معتدل-فى-ميدان-التحرير

الأرصاد: طقس اليوم معتدل نهارا شديد البرودة ليلا

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد، أن يشهد اليوم الأحد، ارتفاعا طفيفا بدرجات الحرارة، حيث تشهد القاهرة الكبرى طقس معتدل نهارا شديد البرودة ليلا وشبورة مائية صباحا والرياح معتدلة تنشط أحيانا، ويشهد الوجه البحري طقس معتدل نهارا شديد البرودة ليلا وشبورة مائية صباحا والرياح معتدلة، وعلى السواحل الشمالية الغربية طقس لطيف نهارا شديد البرودة ليلا والرياح معتدلة.
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