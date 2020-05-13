موجة حر شديدة وسيول.. الأرصاد: انتظروا 5 أيام من الطقس المضطرب

١٣ مايو ٢٠٢٠ - ١٢:٠٩ م

طقس حار - صورة أرشيفية

تتعرض البلاد، غدا الخميس وحتى يوم الإثنين المقبل، لموجة شديدة الحرارة، ليسود طقس شديد الحرارة على أغلب الأنحاء نهارا معتدل ليلا. وكشفت هيئة الأرصاد الجوية، أنه من المتوقع سقوط أمطار متوسطة الشدة ورعدية أحيانا وقد تصل لحد السيول على مناطق محافظات شمال وجنوب الصعيد وسلاسل جبال البحر الأحمر وجنوب سيناء وخليج السويس، وتسقط الأمطار الخفيفة على مناطق متفرقة من الوجه البحرى يوم الأحد المقبل وتنشط الرياح خلال هذه الفترة على بعض المناطق تكون مثيرة للرمال والأتربة على فترات متفرقة وتؤدى أحيانا إلى اضطراب في حركة الملاحة البحرية على خليج السويس والبحر الأحمر.

وأوضحت هيئة الأرصاد أنه اعتبارا من بعد غد الجمعة وحتى يوم الإثنين، من المتوقع سقوط أمطار خفيفة إلى متوسطة الشدة ورعدية أحيانا على بعض المناطق كما تنشط الرياح على بعض الطرق والمناطق المكشوفة تكون مثيرة للرمال والأتربة على فترات متفرقة. درجات الحرارة المتوقعة غدا الخميس: العظمى الصغرى القاهرة 36 20 الإسكندرية