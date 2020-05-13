الحكومة تبدأ خطة ترشيد النفقات بسبب أزمة كورونا

١٣ مايو ٢٠٢٠ - ١٢:٥٦ م

الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء - صورة أرشيفية

طالب رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، بأن تبدأ كل وزارة في تنفيذ خطة لضبط وترشيد النفقات، في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة التي يواجهها العالم حاليا بسبب تداعيات جائحة فيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19)، معربا عن أمله في ألا تطول هذه الفترة، ونتجاوز هذه المرحلة في القريب العاجل.

وناقش مدبولي، خلال ترؤسه اجتماع مجلس الوزراء، عبر تقنية "فيديو كونفرانس"، اليوم الأربعاء، عددا من الموضوعات والقضايا التي تفرض نفسها على أجندة الحكومة في الفترة الراهنة، خاصة تداعيات أزمة كورونا، والإجراءات التي تتخذها الحكومة للتغلب على هذه التداعيات، والاستعداد لمرحلة ما بعد زوال هذه الأزمة. وأشار