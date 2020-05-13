الحكومة تبدأ خطة ترشيد النفقات بسبب أزمة كورونا
١٣ مايو ٢٠٢٠ - ١٢:٥٦ م
الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء - صورة أرشيفية
طالب رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، بأن تبدأ كل وزارة في تنفيذ خطة لضبط وترشيد النفقات، في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة التي يواجهها العالم حاليا بسبب تداعيات جائحة فيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19)، معربا عن أمله في ألا تطول هذه الفترة، ونتجاوز هذه المرحلة في القريب العاجل.
وناقش مدبولي، خلال ترؤسه اجتماع مجلس الوزراء، عبر تقنية "فيديو كونفرانس"، اليوم الأربعاء، عددا من الموضوعات والقضايا التي تفرض نفسها على أجندة
الحكومة في الفترة الراهنة، خاصة تداعيات أزمة كورونا، والإجراءات التي تتخذها الحكومة للتغلب على هذه التداعيات، والاستعداد
لمرحلة ما بعد زوال هذه الأزمة. وأشار
وناقش مدبولي، خلال ترؤسه اجتماع مجلس الوزراء، عبر تقنية "فيديو كونفرانس"، اليوم الأربعاء، عددا من الموضوعات والقضايا التي تفرض نفسها على أجندة
الحكومة في الفترة الراهنة، خاصة تداعيات أزمة كورونا، والإجراءات التي تتخذها الحكومة للتغلب على هذه التداعيات، والاستعداد
لمرحلة ما بعد زوال هذه الأزمة.
وأشار إلى التقرير الصادر عن مؤسسة "موديز"
للتصنيف الائتماني، والذي قررت فيه الإبقاء على التصنيف الائتماني لمصر
بالعملتين المحلية والأجنبية، كما هو عند مستوى "B2"، مع الإبقاء أيضا على
النظرة المستقبلية المستقرة للاقتصاد المصري، مؤكداً أن ذلك يعكس استمرار
ثقة المؤسسات الدولية ومؤسسات التصنيف الائتماني في قدرة الاقتصاد المصري
على التعامل الإيجابي مع أزمة كورونا، بفضل الإصلاحات الاقتصادية التي
اتخذتها الدولة خلال الفترة الماضية.