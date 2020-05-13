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الحكومة تبدأ خطة ترشيد النفقات بسبب أزمة كورونا

١٣ مايو ٢٠٢٠ - ١٢:٥٦ م
الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء - صورة أرشيفية
الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء - صورة أرشيفية
طالب رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، بأن تبدأ كل وزارة في تنفيذ خطة لضبط وترشيد النفقات، في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة التي يواجهها العالم حاليا بسبب تداعيات جائحة فيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19)، معربا عن أمله في ألا تطول هذه الفترة، ونتجاوز هذه المرحلة في القريب العاجل.
وناقش مدبولي، خلال ترؤسه اجتماع مجلس الوزراء، عبر تقنية "فيديو كونفرانس"، اليوم الأربعاء، عددا من الموضوعات والقضايا التي تفرض نفسها على أجندة الحكومة في الفترة الراهنة، خاصة تداعيات أزمة كورونا، والإجراءات التي تتخذها الحكومة للتغلب على هذه التداعيات، والاستعداد لمرحلة ما بعد زوال هذه الأزمة. وأشار
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البورصة تخسر 9.3 مليار جنيه في منتصف تعاملات اليوم

واصلت مؤشرات البورصة في منتصف جلسة تعاملات اليوم الأربعاء، تراجعاتها بصورة جماعية، متأثرة بموافقة لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، أمس الثلاثاء، على زيادة ضريبة الدمغة على جميع عمليات بيع الأوراق المالية بسوق الأوراق المالية، لتصبح 0.75 في الألف من قيمة كل معاملة بالبورصة يتحملها البائع والمشتري المقيم، وذلك بدلا من 0.5 في الألف الواردة في مشروع القانون المقدم من الحكومة.
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غدا.. موجة شديدة الحرارة وسيول على جنوب الصعيد وسيناء

تتعرض البلاد، غدا الخميس وحتى يوم الإثنين المقبل، لموجة شديدة الحرارة، ليسود طقس شديد الحرارة على أغلب الأنحاء نهارا معتدل ليلا. وكشفت هيئة الأرصاد الجوية، أنه من المتوقع سقوط أمطار متوسطة الشدة ورعدية أحيانا وقد تصل لحد السيول على مناطق محافظات شمال وجنوب الصعيد وسلاسل جبال البحر الأحمر وجنوب سيناء وخليج السويس، وتسقط الأمطار الخفيفة على مناطق متفرقة من الوجه البحرى يوم الأحد المقبل وتنشط الرياح خلال هذه الفترة على بعض المناطق تكون مثيرة للرمال والأتربة على فترات متفرقة وتؤدى أحيانا إلى اضطراب في حركة الملاحة البحرية على خليج السويس والبحر الأحمر.
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طقس اليوم شديد الحرارة.. والعظمى بالقاهرة 37 درجة

تتوقع هيئة الأرصاد الجوية، أن يشهد طقس اليوم الأربعاء، ارتفاع آخر فى درجات الحرارة، حيث تسود شبورة صباحا وطقس شديد الحرارة على القاهرة والوجه البحري والرياح معتدلة تنشط أحيانا، فيما تشهد السواحل الشمالية طقس غائم وشبورة صباحا وطقس معتدل والرياح معتدلة تنشط أحيانا.
احمد-الطيب-شيخ-الازهر

غدًا.. بث صلاتي التراويح والتهجد من الجامع الأزهر

أعلن الأزهر الشريف، أنه سيتم بث صلاتي التراويح والتهجد، من الجامع الأزهر، بدءًا من غد الأربعاء وحتى نهاية شهر رمضان المبارك، بحضور أئمة الجامع والعاملين به فقط، مع الالتزام باتخاذ كافة التدابير اللازمة لضمان سلامة العاملين به، وسيتم نقل شعائر الصلاة مباشرة، عبر الصفحات الرسمية للأزهر الشريف على مواقع التواصل الاجتماعي، فيسبوك، يوتيوب، إنستجرام، وتويتر، حرصا من الأزهر على بث الأجواء الروحية المتصلة بالشهر الكريم، خاصة خلال العشر الأواخر، وما في لياليها من الأجر العظيم والفضل العميم، عسى أن يتقبل الله دعائنا ويفرج عنا أجمعين هذه الأزمة التي يعاني منها العالم بأكمله.
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رئيس الوزراء مصطفى مدبولي

«CIB» يساهم بـ7 ملايين دولار لإتاحة اختبارات كورونا

تلقى الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، اليوم الأحد، خطابا من هشام عز العرب رئيس مجلس إدارة البنك التجاري الدولي (CIB)، أعلن خلاله مساهمة البنك بمبلغ يصل إلى 7 ملايين دولار، وجهت لإتاحة اختبارات فيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19)، ودعم الاحتياجات الفورية للأسر التي تأثرت مصادر دخلها خلال الأزمة، والمساهمة في الصندوق الوطني للطوارئ والأزمات، مضيفا أن البنك تبرع أيضا بمبلغ 250 ألف دولار أمريكي، لدعم صندوق الاستجابة التابع للاتحاد الإفريقي ضد فيروس كورونا.
مطار-القاهرة (2)

مدبولي يتفقد تطبيق الإجراءات الاحترازية بمطار القاهرة

أجرى الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، اليوم السبت، جولة تفقدية لمطار القاهرة للاطمئنان على بدء تطبيق عدد من الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19).
مصطفى-مدبولي

مدبولي: رفع قيمة الموازنة الاستثمارية المقترحة إلى 230 مليار جنيه

أكد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، الحرص على دعم قطاعي التطوير العقاري والمقاولات في ظل الظروف الراهنة، وجهود الدولة لمجابهة فيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19)، فهذان القطاعان، يحققان أهداف الدولة في التنمية، وتنفيذ الخدمات المختلفة للمواطنين، وتوفير فرص العمل بكثافة، كما أن هذا القطاع يرتبط به ما يزيد على 90 صناعة وحرفة، والدولة تضع على أجندة اهتماماتها أيضا دعم الصناعة الوطنية، جاء ذلك خلال لقائه، ممثلي قطاعي التطوير العقاري والمقاولات، بحضور الدكتور عاصم الجزار وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية.
رئيس الوزراء مصطفى مدبولي

مصطفى مدبولي يوجه بالتوسع في صناعة الكمامات الطبية

عقد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، اليوم الأربعاء، اجتماعا لمتابعة الموقف الطبي الحالي بشأن مجابهة فيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19)، وخريطة الإصابة بالفيروس وحالات التعافي منه، وذلك بحضور الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان، الدكتور محمد عوض تاج الدين مستشار رئيس الجمهورية لشؤون الصحة والوقاية، اللواء بهاء الدين زيدان رئيس الهيئة المصرية للشراء الموحد والإمداد والتموين الطبي وإدارة التكنولوجيا الطبية، الدكتور تامر عصام رئيس هيئة الدواء المصرية.
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