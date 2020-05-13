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البورصة تخسر 9.3 مليار جنيه في منتصف تعاملات اليوم

١٣ مايو ٢٠٢٠ - ٠١:٠١ م
البورصة - صورة أرشيفية
البورصة - صورة أرشيفية
واصلت مؤشرات البورصة في منتصف جلسة تعاملات اليوم الأربعاء، تراجعاتها بصورة جماعية، متأثرة بموافقة لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، أمس الثلاثاء، على زيادة ضريبة الدمغة على جميع عمليات بيع الأوراق المالية بسوق الأوراق المالية، لتصبح 0.75 في الألف من قيمة كل معاملة بالبورصة يتحملها البائع والمشتري المقيم، وذلك بدلا من 0.5 في الألف الواردة في مشروع القانون المقدم من الحكومة.
وخسرت القيمة السوقية 9.3 مليار جنيه، ووصلت إلى مستوى 548.476 مليار جنيه، وهبط مؤشر "إي جي إكس 30" الذي يقيس أداء أنشط 30 شركة بنسبة 1.9% ليصل إلى مستوى 10 آلاف و383 نقطة.وتراجع مؤشر "إي جي إكس 70" الذي يقيس أداء الاسهم الصغيرة والمتوسطة بنسبة 2.2%، فيما ربح مؤشر "إي جي إكس 100" الأوسع نطاقا والذي يضم
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الحكومة تبدأ خطة ترشيد النفقات بسبب أزمة كورونا

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غدا.. موجة شديدة الحرارة وسيول على جنوب الصعيد وسيناء

تتعرض البلاد، غدا الخميس وحتى يوم الإثنين المقبل، لموجة شديدة الحرارة، ليسود طقس شديد الحرارة على أغلب الأنحاء نهارا معتدل ليلا. وكشفت هيئة الأرصاد الجوية، أنه من المتوقع سقوط أمطار متوسطة الشدة ورعدية أحيانا وقد تصل لحد السيول على مناطق محافظات شمال وجنوب الصعيد وسلاسل جبال البحر الأحمر وجنوب سيناء وخليج السويس، وتسقط الأمطار الخفيفة على مناطق متفرقة من الوجه البحرى يوم الأحد المقبل وتنشط الرياح خلال هذه الفترة على بعض المناطق تكون مثيرة للرمال والأتربة على فترات متفرقة وتؤدى أحيانا إلى اضطراب في حركة الملاحة البحرية على خليج السويس والبحر الأحمر.
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غدًا.. بث صلاتي التراويح والتهجد من الجامع الأزهر

أعلن الأزهر الشريف، أنه سيتم بث صلاتي التراويح والتهجد، من الجامع الأزهر، بدءًا من غد الأربعاء وحتى نهاية شهر رمضان المبارك، بحضور أئمة الجامع والعاملين به فقط، مع الالتزام باتخاذ كافة التدابير اللازمة لضمان سلامة العاملين به، وسيتم نقل شعائر الصلاة مباشرة، عبر الصفحات الرسمية للأزهر الشريف على مواقع التواصل الاجتماعي، فيسبوك، يوتيوب، إنستجرام، وتويتر، حرصا من الأزهر على بث الأجواء الروحية المتصلة بالشهر الكريم، خاصة خلال العشر الأواخر، وما في لياليها من الأجر العظيم والفضل العميم، عسى أن يتقبل الله دعائنا ويفرج عنا أجمعين هذه الأزمة التي يعاني منها العالم بأكمله.
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تباين أداء مؤشرات البورصة بمستهل تعاملات اليوم

استهلت أسهم ومؤشرات البورصة، تعاملات جلسة اليوم الأربعاء، على تباين بدعم من حالة الترقب التىيستسفر عنها تعاملات اليوم بعد الهبوط الذي منيت به الأسواق الأمريكية، أمس الثلاثاء.
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صعود جماعي لمؤشرات البورصة بمستهل التعاملات

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نائب: يجب إجبار المتعاملين مع مصالح الحكومة على ارتداء الكمامات

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