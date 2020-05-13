البورصة تخسر 9.3 مليار جنيه في منتصف تعاملات اليوم

١٣ مايو ٢٠٢٠ - ٠١:٠١ م

البورصة - صورة أرشيفية

واصلت مؤشرات البورصة في منتصف جلسة تعاملات اليوم الأربعاء، تراجعاتها بصورة جماعية، متأثرة بموافقة لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، أمس الثلاثاء، على زيادة ضريبة الدمغة على جميع عمليات بيع الأوراق المالية بسوق الأوراق المالية، لتصبح 0.75 في الألف من قيمة كل معاملة بالبورصة يتحملها البائع والمشتري المقيم، وذلك بدلا من 0.5 في الألف الواردة في مشروع القانون المقدم من الحكومة.

وخسرت القيمة السوقية 9.3 مليار جنيه، ووصلت إلى مستوى 548.476 مليار جنيه، وهبط مؤشر "إي جي إكس 30" الذي يقيس أداء أنشط 30 شركة بنسبة 1.9% ليصل إلى مستوى 10 آلاف و383 نقطة.وتراجع مؤشر "إي جي إكس 70" الذي يقيس أداء الاسهم الصغيرة والمتوسطة بنسبة 2.2%، فيما ربح مؤشر "إي جي إكس 100" الأوسع نطاقا والذي يضم