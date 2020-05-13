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أحدهم لمواجهة كورونا.. الحكومة توافق على 11 قرارا

١٣ مايو ٢٠٢٠ - ٠٤:٠٤ م
رئيس الحكومة مصطفى مدبولي
رئيس الحكومة مصطفى مدبولي
عقد مجلس االوزراء برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، اليوم الأربعاء، اجتماعه الأسبوعي رقم 91، عبر تقنية "فيديو كونفرانس"؛، وناقش عددا من الموضوعات والقضايا التي تفرض نفسها على أجندة الحكومة في الفترة الراهنة، كما شهد الاجتماع موافقة الحكومة على عدد من القرارات.
1- وافق مجلس الوزراء برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، خلال اجتماع الحكومة اليوم، على المقترح المقدم من الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، بتعديل المادة رقم 34 من قانون الاستثمار رقم 72 لسنة 2017، والذى سيسمح بالترخيص لمشروعات الصناعات القائمة على الغاز الطبيعى كأحد مدخلات الإنتاج، وعلى رأسها الأسمدة
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طريق-الكباش

كباش معابد الكرنك في حالة سيئة بسبب ترميم خاطئ منذ 50 عاما

كشفت أعمال الترميم التى تقوم بها وزارة السياحة والآثار حاليا، للكباش الموجودة فى الصرح الأول داخل معابد الكرنك فى الأقصر، عن ترميمها منذ ما يقرب من 50 عاما بمواد مخالفة لقواعد الترميم الصحيح مثل الأسمنت والطوب الأحمر، مما تسبب فى تآكل قواعد التماثيل.
الحجر- الصحي (1)

الصحة: 338 إصابة جديدة بفيروس كورونا.. و12 وفاة

أعلنت وزارة الصحة والسكان، اليوم الاربعاء، خروج 160 من المصابين بفيروس كورونا المستجد من مستشفيات العزل والحجر الصحي، بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 2486 حالة حتى اليوم، وأوضح الدكتور خالد مجاهد، مستشار وزيرة الصحة لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أن عدد الحالات التي تحولت نتائج تحاليلها معمليًا من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا (كوفيد-19) ارتفع ليصبح 2980 حالة، من ضمنهم 2486 متعافيا.
دكتورة-هالة زايد-وزيرة-الصحة-تصوير-خالد-مشعل

11.6 يوم متوسط العزل.. الصحة تكشف أرقام جديدة لكورونا في مصر

استعرضت الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان، خلال اجتماع مجلس الوزراء اليوم الأربعاء، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، الموقف الحالي لجهود مجابهة فيروس كورونا المستجد في مصر، فيما يتعلق بإجمالي عدد المصابين، وحالات الإصابة الجديدة، وعدد حالات الشفاء، والحالات التي تحولت نتيجتها من إيجابي إلى سلبي، وعدد الوفيات الجديدة، فضلا عن إجمالي عدد الوفيات حتى الآن.
بورصة (2)

البورصة تخسر 9.3 مليار جنيه في منتصف تعاملات اليوم

واصلت مؤشرات البورصة في منتصف جلسة تعاملات اليوم الأربعاء، تراجعاتها بصورة جماعية، متأثرة بموافقة لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، أمس الثلاثاء، على زيادة ضريبة الدمغة على جميع عمليات بيع الأوراق المالية بسوق الأوراق المالية، لتصبح 0.75 في الألف من قيمة كل معاملة بالبورصة يتحملها البائع والمشتري المقيم، وذلك بدلا من 0.5 في الألف الواردة في مشروع القانون المقدم من الحكومة.
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زواج 2

هل تلغي الحكومة الزواج في شهر مايو؟

نفى المركز الإعلامي التابع لمجلس الوزراء، ما أثير في بعض وسائل الإعلام والمواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي، من أنباء بشأن سحب دفاتر المأذونين وإيقاف عقد القران بدءا من شهر مايو حتى ديسمبر المقبل.
دكتورة-هالة زايد-وزيرة-الصحة-تصوير-خالد-مشعل

وزيرة الصحة: 25% من وفيات كورونا تمت قبل النقل لمستشفى العزل

قالت الدكتورة هالة زايد، إن هناك 17 مستشفى عزل على مستوى الجمهورية، يبلغ عدد الأسرة بها 3214 سريرا، وتضم 527 سرير عناية مركزة، و413 جهاز تنفس صناعي. مشيرة خلال اجتماعها عن بعد مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الحكومة، إلى أن المقار التي تم تجهيزها لاستقبال المرضى ذوي الحالات الأقل خطورة، عددها 13 منشأة بينها مدن جامعية ونزل شباب، يبلغ عدد الأسرة بها 2288 سريرا، وبلغ عدد المحولين إليها حتى الآن 1374 حالة، خرج منها 574 حالة بعد تماثلها للشفاء، مضيفة أن 25% من إجمالي الوفيات تمت قبل النقل إلى مستشفى العزل، نظرا لوصولهم إلى المستشفى في حالة متأخرة.
رئاسة-مجلس-الوزراء

منحة الـ500 جنيه وصلاح التراويح.. الحكومة تنفي 18 شائعة

يواصل المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، رصد الشائعات على مواقع التواصل الاجتماعي والمواقع الإخبارية المختلفة ومتابعة ردود الفعل وتحليلها بهدف توضيح الحقائق لا سيما يخص بجائحة فيروس كورونا المستجد.
رئيس الوزراء مصطفى مدبولي

تقليص ساعات الحظر.. قرارات جديدة من الحكومة لمواجهة كورونا

أعلن الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، أن إجراءات حظر تحرك المواطنين ستستمر من التاسعة مساء حتى السادسة صباح اليوم التالي خلال شهر رمضان المعظم بداية من صباح غد الجمعة، مشيرًا خلال مؤتمر صحفي اليوم، إلى الإعلان عن القرارات الجديدة، في إطار مواجهة فيروس كورونا المستجد، إلى السماح بفتح المحال والمراكز التجارية حتى الخامسة مساء طوال أيام الأسبوع، مع الحرص على تخفيض العمالة في جميع مؤسسات الدولة، كما هو متبع في السابق.
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