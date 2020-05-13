11.6 يوم متوسط العزل.. الصحة تكشف أرقام جديدة لكورونا في مصر

١٣ مايو ٢٠٢٠ - ٠٤:٢٦ م

وزيرة الصحة هالة زايد

استعرضت الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان، خلال اجتماع مجلس الوزراء اليوم الأربعاء، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، الموقف الحالي لجهود مجابهة فيروس كورونا المستجد في مصر، فيما يتعلق بإجمالي عدد المصابين، وحالات الإصابة الجديدة، وعدد حالات الشفاء، والحالات التي تحولت نتيجتها من إيجابي إلى سلبي، وعدد الوفيات الجديدة، فضلا عن إجمالي عدد الوفيات حتى الآن.

وقدمت الوزيرة، خلال الاجتماع، استعراضا لمعدل الإصابة بكورونا لكل مليون حالة في جميع محافظات الجمهورية، موضحة أنه تم عقد مقارنة بين أعداد الحالات المُحولة من مستشفيات الفرز إلى مستشفيات العزل والنزل المختلفة في الفترة من 6 إلى 12 مايو الجاري، حيث استقبلت مستشفيات العزل 59% من الحالات، فيما استضافت النزل