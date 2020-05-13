رياضة

السوق خرج عن السيطرة.. آل الشيخ يتحدث عن تأثير كورونا على كرة القدم

تحرير:علي الزيني ١٣ مايو ٢٠٢٠ - ٠٤:٤٥ م
تركي آل الشيخ
تركي آل الشيخ
قال تركي آل الشيخ رئيس الهيئة العامة للترفيه بالمملكة العربية السعودية، ومالك نادي ألميريا الإسباني، إن الأزمة التي يمر بها العالم خلال الفترة الحالية، بانتشار فيروس كورونا، سيكون لها تأثير على مسار الكرة خلال الفترة القادمة، مشيرا إلى أن ناديه أصبح معروفًا في أوروبا والعالم الآن، إذ كتب عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، قائلا: "يجب أن يكون هناك تفكير خارج الصندوق في الوقت الحالي لمالكي الأندية والداعمين، في ألميريا".
وواصل آل الشيخ: "يوجد في النادي أكثر من 70% من زيادة في رأس المال لم تستخدم حتى الآن بعد أن أتممنا الصفقات التي نحتاجها، كانت لدينا خطة الصعود للدوري بعد ثلاث سنوات إلا أننا في الموسم الحالي بفضل من الله اقتربنا". وأضاف: "لدينا أيضًا خطة تطوير للاستاد والعمل على زيادة سعته، بجانب الاستفادة من مرافقه
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المصري: الأندية تعاني ماديا ونطالب بإلغاء الدوري

أكد محمد الخولي، نائب رئيس مجلس إدارة النادي المصري البورسعيدي، أن ناديه أبلغ اتحاد الكرة، ووزارة الشباب والرياضة، برغبته في عدم استئناف مباريات بطولة الدوري الممتاز لكرة القدم. وتحدث الخولي، في تصريحات إذاعية مساء اليوم الثلاثاء، عبر إذاعة الشباب والرياضة، قائلا: "أبلغنا اتحاد الكرة ووزارة الرياضة برغبتنا في عدم استئناف الدوري وإلغاء البطولة بشكل رسمي، استكمال الدوري أصبح صعبا وغير وارد، لأن البطولة لن تستأنف قبل منتصف يونيو المقبل، إذن متى سيتم الانتهاء من المسابقة".
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أيمن عبد العزيز: ندمت على عودتي إلى الزمالك

كشف أيمن عبد العزيز، لاعب الزمالك السابق، عن أسباب عدم مشاركته مع المنتخب الوطني الأول لكرة القدم باستمرار، على الرغم من تألقه في الدوري التركي، جاء ذلك في تصريحات عبر قناة "أون تايم سبورتس"، قائلا:" خلال فترة تواجد حسن شحاتة كمدير فني لمنتخب مصر لم يعتمد علي، رغم تألقي في تركيا ومشاركتي في بطولة أوروبا أكثر من مرة". وواصل عبد العزيز، قائلا:" حصلت على الجنسية التركية مع فريق هناك بسبب رغبة النادي في التعاقد معي كلاعب مواطن للسماح لهم بجلب لاعب اجنبي اخر في القائمة، فتسبب هذا في شعور البعض في مصر بأنني اتهرب من التجنيد بالحصول على جنسية اخرى".
برشلونة

برشلونة يفحص لاعبه من فيروس كورونا

خضع الفرنسي عثمان ديمبلي لاعب برشلونة، لاختبار فيروس كورونا المستجد، اليوم الإثنين. ووفقا لصحيفة سبورت الإسبانية فإن ديمبلي خضع لفحوصات كورنا اليوم الإثنين في منزله، مشيرة إلى أن نتائج الفحص إذا جاءت سلبية سيكون قادرًا على استمرار تعافيه من إصابته في المدينة الرياضية ببرشلونة.
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برشلونة

برشلونة يفحص لاعبه من فيروس كورونا

خضع الفرنسي عثمان ديمبلي لاعب برشلونة، لاختبار فيروس كورونا المستجد، اليوم الإثنين. ووفقا لصحيفة سبورت الإسبانية فإن ديمبلي خضع لفحوصات كورنا اليوم الإثنين في منزله، مشيرة إلى أن نتائج الفحص إذا جاءت سلبية سيكون قادرًا على استمرار تعافيه من إصابته في المدينة الرياضية ببرشلونة.
ليفربول - أتليتكو مدريد

لاعب أتليتكو مدريد مصاب بفيروس كورونا

أصيب رينان لودي الظهير الأيسر البرازيلي لـ أتليتكو مدريد الإسباني بـ فيروس كورونا وفقا لتأكيدات "جلوبوسبورتي" البرازيلية و"آس" الإسبانية. ووفقا لمصادر قريبة من اللاعب فقد ظهرت عليه أعراض الإصابة بالفيروس في مارس الماضي وأبلغ النادي الذي تابع حالاته في الأسابيع الأخيرة.? وأجرى له النادي الإسباني فحوصات ولم تظهر أي أعراض عليه، لكنها جاءت إيجابية يوم الجمعة وسيُعزل اللاعب في الحجر الصحي لمدة 10 أيام قبل إجراء فحص أخر. ويعتقد لودي أن إصابته في مارس الماضي كانت مجرد أنفلونزا عادية، لكنه بدأ معاناة في التنفس ونقص الأكجسين.?
برشلونة

برشلونة يثير أزمة بسبب كورونا واستكمال النشاط

كشف تقرير صحفي إسباني، اليوم الأحد، عن أن نادي برشلونة يتخذ موقفا بشأن استئناف مباريات الدوري الإسباني مرة أخرى، قد ينذر بعدم استكمال البطولة هذا الموسم، وذلك بعد توقف النشاط بسبب أزمة فيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19)، حيث جاء في تقرير لصحيفة "سبورت" أن النادي الكتالوني يرفض خوض المباريات والمخاطرة بحياة أي لاعب أو مدرب أو موظف، في ظل عدم السيطرة على الوباء حتى الآن. وفي المقابل، هدد خافيير تيباس رئيس الليجا، بأن أي فريق يرفض خوض المباريات يعتبر خاسرا وستوقع عليه عقوبات.

3 قرارات من مجلس الأهلي بشأن أزمة فيروس كورونا

عقد مجلس إدارة النادي الأهلي، برئاسة محمود الخطيب، عقد اجتماعا ظهر اليوم الثلاثاء، بنظام «الفيديو كونفرانس» وناقش المجلس في اجتماع اليوم الاقتراحات التي طلبها الخطيب، قبل فترة من السادة أعضاء المجلس ومديري جهاز كرة القدم وقطاع الناشئين والأكاديمية والنشاط الرياضي، حول كيفية مواجهة الأزمة المالية، التي تعاني منها كل المؤسسات والهيئات بعد توقف النشاط الرياضي بشكل خاص، وعجلة العمل تقريبًا بشكل عام.
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