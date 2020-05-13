السوق خرج عن السيطرة.. آل الشيخ يتحدث عن تأثير كورونا على كرة القدم

تحرير:علي الزيني ١٣ مايو ٢٠٢٠ - ٠٤:٤٥ م

تركي آل الشيخ

قال تركي آل الشيخ رئيس الهيئة العامة للترفيه بالمملكة العربية السعودية، ومالك نادي ألميريا الإسباني، إن الأزمة التي يمر بها العالم خلال الفترة الحالية، بانتشار فيروس كورونا، سيكون لها تأثير على مسار الكرة خلال الفترة القادمة، مشيرا إلى أن ناديه أصبح معروفًا في أوروبا والعالم الآن، إذ كتب عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، قائلا: "يجب أن يكون هناك تفكير خارج الصندوق في الوقت الحالي لمالكي الأندية والداعمين، في ألميريا".

وواصل آل الشيخ: "يوجد في النادي أكثر من 70% من زيادة في رأس المال لم تستخدم حتى الآن بعد أن أتممنا الصفقات التي نحتاجها، كانت لدينا خطة الصعود للدوري بعد ثلاث سنوات إلا أننا في الموسم الحالي بفضل من الله اقتربنا". وأضاف: "لدينا أيضًا خطة تطوير للاستاد والعمل على زيادة سعته، بجانب الاستفادة من مرافقه