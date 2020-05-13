عودة العمل بـ«استئناف القاهرة» في يونيو.. وإلغاء الإجازة القضائية

أصدر المستشار بدرى عبد الفتاح بدرى، رئيس محكمة استئناف القاهرة، قرارا بعودة العمل بجميع دوائر المحكمة ومأمورياتها بصفة تدريجية، اعتبارا من يوم الإثنين 1 يونيو المقبل، بعد تعليق العمل كإجراء احترازى لمواجهة كورونا، ونص القرار الذى حمل الرقم 109 لسنة 2020، أنه بالنسبة للدوائر الجنائية ونقض الجنح تنعقد جلساتها فى الأربع أيام الأولى من أيام دور الانعقاد.
وأوضح القرار، أن الدوائر المدنية "مدنى عام - تعويضات - تجارى - إيجارات - عمال - طلبات رجال القضاء"، ودوائر الأسرة، ستكون جلساتها لمدة أربع أيام تقسم على "السبت، الأحد"، و"الثلاثاء الأربعاء".وأشار إلى أنه يعتذر لأسباب صحية من قضاة المحكمة بمختلف درجاتهم، أن يقدم تقريرا رسميا بذلك، وكذلك أى أعذار أخرى
وأوضح القرار، أن الدوائر المدنية "مدنى عام - تعويضات - تجارى - إيجارات - عمال - طلبات رجال القضاء"، ودوائر الأسرة، ستكون جلساتها لمدة أربع أيام تقسم على "السبت، الأحد"، و"الثلاثاء الأربعاء".
وأشار إلى أنه يعتذر لأسباب صحية من قضاة المحكمة بمختلف درجاتهم، أن يقدم تقريرا رسميا بذلك، وكذلك أى أعذار أخرى تتعلق بقرارات مجلس القضاء الأعلى فى هذا الشأن.
وتضمن القرار تكليف كافة المأموريات باتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية التي تكفل الوقاية للقضاة والمتقاضين والموظفين والعاملين بالمحكمة التي تتمثل في تطهير كافة القاعات والمداولات يومية تحت إشراف أعضاء المكتب الفني، وقصر الدخول على أصحاب الشأن والمحامين، والالتزام بارتداء الكمامة كشرط الدخول دور المحاكم.
وأكد القرار، أنه لكل رئيس دائرة تنظيم نظر الجلسة بقاعة المحاكمة بالشكل الذي يتراءى له بما يكفل منع التكدس حفاظا على السلامة العامة مع الحفاظ على المسافة الآمنة بين المستشارين أعضاء الدائرة وبين الأشخاص الحاضرين سواء محامين أو متقاضين.
ونص القرار على انعقاد أدوار الدوائر خلال شهري يوليو وأغسطس 2020 دورا كاملا، وهو ما يعني إلغاء الإجازة القضائية في هذين الشهرين.