جريمة

عودة العمل بـ«استئناف القاهرة» في يونيو.. وإلغاء الإجازة القضائية

١٣ مايو ٢٠٢٠ - ٠٥:٠٩ م
دار القضاء العالي
دار القضاء العالي
أصدر المستشار بدرى عبد الفتاح بدرى، رئيس محكمة استئناف القاهرة، قرارا بعودة العمل بجميع دوائر المحكمة ومأمورياتها بصفة تدريجية، اعتبارا من يوم الإثنين 1 يونيو المقبل، بعد تعليق العمل كإجراء احترازى لمواجهة كورونا، ونص القرار الذى حمل الرقم 109 لسنة 2020، أنه بالنسبة للدوائر الجنائية ونقض الجنح تنعقد جلساتها فى الأربع أيام الأولى من أيام دور الانعقاد.
وأوضح القرار، أن الدوائر المدنية "مدنى عام - تعويضات - تجارى - إيجارات - عمال - طلبات رجال القضاء"، ودوائر الأسرة، ستكون جلساتها لمدة أربع أيام تقسم على "السبت، الأحد"، و"الثلاثاء الأربعاء".وأشار إلى أنه يعتذر لأسباب صحية من قضاة المحكمة بمختلف درجاتهم، أن يقدم تقريرا رسميا بذلك، وكذلك أى أعذار أخرى
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التحريات تكشف غموض مقتل مسن ببدروم منزله بالزقازيق

يباشر رجال المباحث العامة بمديرية أمن الزقازيق، جهودهم لكشف غموض مقتل مالك عقار بمدينة الزقازيق، إذ عثرت أسرته على رب الأسرة المسن مقتولًا وغارقًا فى دمائه ببدروم العقار الذي يقطنونه، بدائرة قسم ثان الزقازيق واتهمت أسرة الفقيد شخص آخر على خلافات معهم بارتكاب الجريمة، وجاري التحري عن صحة الاتهام، ومراجعة كاميرات المراقبة لبيان هوية المترددين على مكان الجريمة، وفحص علاقات المتهم وآخر مكالمات هاتفية أجراها، فيما تم إخطار النيابة العامة التى أمرت بتشريح الجثمان لتحديد أسباب الوفاة وكيفية حدوثها.
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«زهق منها».. كشف جريمة مقتل سيدة وابنتها بسوهاج

شاب فى مثل سنها، جمعتهما علاقة محرمة، كان كريمًا معها فى البداية، لكن مع استمرار الإثم وطلبات عشيقته، سأم منها، وحاول إنهاء علاقته بها، لكنها ظلت تطارده ولم تدع له فرصة، فقرر قتلها، واستدرجها إلى منطقة الكوامل بسوهاج، فحضرت برفقة نجلتها، ليقدم الشاب على قتل كليهما، إذ كبل المرأة من اليدين والقدمين، وكذلك طفلتها، وضعهما فى جوال كبير وألقى بهما فى مياه نهر النيل، حتى عثر الأهالي على الجثتين فى حالة تعفن، وأثارت الجريمة استنفار قوات الأمن للوصول إلى الجاني، وبالفعل كشفت التحريات الأمنية المستور.
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الأموال العامة تضبط جريمتي اتجار نقدي بـ4 ملايين

ضبطت قوات الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة من جهودها، قضيتين فى مجال مكافحة جرائم الإتجار غير المشروع فى النقد الأجنبي، والتحويلات المالية غير المشروعة، بما يعد جريمة اشتغال بعمل من أعمال البنوك، بما من شأنه أن يضر بالإقتصاد القومي للبلاد، عن طريق خلق كيانات موازية لها أغراض مشبوهة، وجاء ضبط القضية الأولى بمركز شربين بمحافظة الدقهلية، إذ بلغ إجمالى المبالغ المضبوطة فيها "مستندياً" من عملات أجنبية بما يعادل (2,827,000– إثنان مليون وثمانمائة وسبعة وعشرون ألف جنيه مصرى).
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ضبط مسن أطلق رصاصتين على نجله بسوهاج لخلاف بينهما

ألقت قوات الأمن بمركز شرطة البلينا بمحافظة سوهاج، القبض على مسن شارف على السبعين من العمر، بعدما أطلق النيران على نجله الأربعيني، وأصابه بطلقين ناريين فى الفخذ والساق، إثر خلافات عائلية بينهما، وضبطت القوات السلاح المستخدم فى الجريمة، وهو عبارة عن فرد روسي مصنع يدويًا، وتم نقل المصاب من مستشفى البلينا إلى مستشفى سوهاج الجامعي، نظرًا لتوافر التجهيزات اللازمة للتعامل مع حالته بالمستشفى الثاني، وجاري تقديم الإسعافات اللازمة للمصاب، إذ أكد الأطباء حدوث إصابته عن قرب، وتسبب رصاصتين فى الفخذ الأيسر، والساق اليمنى، فى فتحتي دخول وخروج.
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بالأرقام.. حصيلة مداهمة بؤرتي المنزلة والسحر والجمال

واصلت أجهزة وزارة الداخلية على مستوى الجمهورية توجيه الحملات الأمنية بالتنسيق مع قطاع الأمن المركزي فى إطار مواصلة الحملات الأمنية المُكثفة لمواجهة أعمال البلطجة، وضبط الخارجين عن القانون، وحائزى الأسلحة النارية والبيضاء، وإحكام السيطرة الأمنية، وتكثيف الجهود لمكافحة جرائم الفساد بكافة صوره وأشكاله، مما ينعكس إيجابياً على الإقتصاد الوطنى والحفاظ على المال العام، واستمراراً للدور المنوط لكافة القطاعات الأمنية فى إطار تنفيذ إجراءات الخطة الشاملة التى أعدتها الدولة للحد من إنتشار فيروس "كورونا".
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مباحث المصنفات تداهم مقر شركة إنتاج فني في الدقي

جهود تبذلها أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها، لاسيما جرائم الاعتداء على حقوق الملكية الفكرية، وملاحقة وضبط مرتكبيها والقائمين عليها، خاصة خلال الفترة الراهنة، واستغلال البعض لزيادة الأعباء الملقاة على عاتق جهاز الشرطة في تطبيق قرار حظر تجوال المواطنين من التاسعة مساء وحتى السادسة صباحا إضافة إلى التأكد من التزام أصحاب المحلات والمراكز التجارية بالغلق في تمام الخامسة مساء وفق الاستراتيجية التي تتبعها الدولة والإجراءات الوقائية المتبعة للحد من فيروس كورونا المستجد.
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«قلب المحل مصنع».. إحباط بيع 24 ألف كمامة مغشوشة

لجأ صاحب محل ملابس في محافظة كفر الشيخ إلى تغيير نشاطه مؤقتا ليتماشى مع الظروف الراهنة وزيادة إقبال المواطنين على شراء المستلزمات الطبية للوقاية من خطر الإصابة بفيروس كورونا المستجد، فعمد إلى بتصنيع المستلزمات الطبية بدون ترخيص واستغلال الظروف الراهنة لتحقيق أرباح غير مشروعة حتى سقط في قبضة مباحث التموين بعدما أكدت التحريات إنشاءه خط إنتاج لتصنيع الكمامات الطبية مستخدماً خامات غير مطابقة للمواصفات القياسية، وإيداعها داخل عبوات تحمل علامات تجارية وهمية وطرحها للتداول بالأسواق لتحقيق أرباح غير مشروعة.
شيشة-فى-المقاهى (3)

30 ألف مقهى و11 ألف سنتر تعليمي خالفوا الحظر بأسبوع

على مدار الأيام السبعة الماضية شنت أجهزة وزارة الداخلية حملات على كافة مديريات الأمن، تنفيذاً للإجراءات التي تتخذها أجهزة الدولة للحد من انتشار فيروس "كورونا" المُستجد، وذلك بالتحقق من الالتزام ببيع المواد والسلع التموينية بأسعارها المقررة، وكذلك الالتزام بتنظيم مواعيد فتح وغلق "المطاعم والمقاهي والكافيتريات والمراكز التجارية، والأندية الرياضية والشعبية، ومراكز الشباب"وكذلك غلق مراكز الدروس الخصوصية، التي تحشد أعداد كبيرة من الطلاب نظير تحصيل الأموال منهم، دون اعتبار للحفاظ على صحتهم بمنع التجمعات تفاديًا لانتشار فيروس كورونا.
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