عودة العمل بـ«استئناف القاهرة» في يونيو.. وإلغاء الإجازة القضائية

١٣ مايو ٢٠٢٠ - ٠٥:٠٩ م

دار القضاء العالي

أصدر المستشار بدرى عبد الفتاح بدرى، رئيس محكمة استئناف القاهرة، قرارا بعودة العمل بجميع دوائر المحكمة ومأمورياتها بصفة تدريجية، اعتبارا من يوم الإثنين 1 يونيو المقبل، بعد تعليق العمل كإجراء احترازى لمواجهة كورونا، ونص القرار الذى حمل الرقم 109 لسنة 2020، أنه بالنسبة للدوائر الجنائية ونقض الجنح تنعقد جلساتها فى الأربع أيام الأولى من أيام دور الانعقاد.

وأوضح القرار، أن الدوائر المدنية "مدنى عام - تعويضات - تجارى - إيجارات - عمال - طلبات رجال القضاء"، ودوائر الأسرة، ستكون جلساتها لمدة أربع أيام تقسم على "السبت، الأحد"، و"الثلاثاء الأربعاء".وأشار إلى أنه يعتذر لأسباب صحية من قضاة المحكمة بمختلف درجاتهم، أن يقدم تقريرا رسميا بذلك، وكذلك أى أعذار أخرى