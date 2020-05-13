نائب محافظ البنك المركزي.. الاحتياطي النقدي يكفي استيراد 7 أشهر

١٣ مايو ٢٠٢٠ - ٠٥:٢٤ م

البنك المركزي

قال نائب محافظ البنك المركزي رامي أبو النجا، إن احتياطيات مصر من النقد الأجنبي تكفي لسد احتياجات الاستيراد لفترة أكثر من 7 أشهر وهو معدل أعلى من المتوسطات الدولية. وأضاف أبو النجا – في تصريحات لقناة العربية اليوم – أن مصر نجحت في بناء احتياطي قوي وتاريخي تجاوز 45 مليار دولار، وهو مستوى يفوق كل معايير الكفاية الدولية، كما يعد أكبر بكثير من احتياجات مصر وكان يهدف إلى تأمين وضع مصر حال حدوث أية أزمات، وتحسين وضع مصر الائتماني وتأمين كل احتياجات مصر.

وأكد أن مصر لديها قدرة كبيرة على تعزيز الاحتياطات النقدية الدولية إن احتاجت لذلك من خلال التعاون مع صندوق النقد الدولي والمؤسسات متعددة الأطراف وسوق السندات الدولية.وأوضح نائب محافظ البنك المركزي أن مصر حصلت بالأمس على دفعة حزمة أداة التمويل السريع من صندوق النقد الدولي بقيمة 2.77 مليار دولار، ويجري