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نائب محافظ البنك المركزي.. الاحتياطي النقدي يكفي استيراد 7 أشهر

١٣ مايو ٢٠٢٠ - ٠٥:٢٤ م
البنك المركزي
البنك المركزي
قال نائب محافظ البنك المركزي رامي أبو النجا، إن احتياطيات مصر من النقد الأجنبي تكفي لسد احتياجات الاستيراد لفترة أكثر من 7 أشهر وهو معدل أعلى من المتوسطات الدولية. وأضاف أبو النجا – في تصريحات لقناة العربية اليوم – أن مصر نجحت في بناء احتياطي قوي وتاريخي تجاوز 45 مليار دولار، وهو مستوى يفوق كل معايير الكفاية الدولية، كما يعد أكبر بكثير من احتياجات مصر وكان يهدف إلى تأمين وضع مصر حال حدوث أية أزمات، وتحسين وضع مصر الائتماني وتأمين كل احتياجات مصر.
وأكد أن مصر لديها قدرة كبيرة على تعزيز الاحتياطات النقدية الدولية إن احتاجت لذلك من خلال التعاون مع صندوق النقد الدولي والمؤسسات متعددة الأطراف وسوق السندات الدولية.وأوضح نائب محافظ البنك المركزي أن مصر حصلت بالأمس على دفعة حزمة أداة التمويل السريع من صندوق النقد الدولي بقيمة 2.77 مليار دولار، ويجري
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هل تطلب مصر 9 مليارات دولار إضافية من صندوق النقد؟

قال رامي أبو النجا، نائب محافظ البنك المركزي المصري، اليوم الأربعاء إن مصر تجري محادثات مع صندوق النقد الدولي بشأن حزمة ثانية من الدعم المالي بعدما تلقت تمويلا طارئا بقيمة 2.8 مليار دولار. وبسؤاله عن تقرير لوكالة بلومبرج عن أن مصر ستطلب 5 مليارات دولار أخرى من صندوق النقد الدولي و4 مليارات دولار من مصادر تمويلية أخرى ليصل الإجمالي إلى 9 مليارات دولار، قال لقناة العربية الإخبارية إن الرقم قريب من ذلك. وكانت وكالة بلومبرج قالت إن مصر تتطلع للحصول على أكثر من 8.5 مليار دولار، بحسب مصدر مسؤول تحدث مع الوكالة.
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إطلاق مبادرة للتحول الرقمي لتجاوز أزمة «كورونا»

كشف إبراهيم العربي رئيس غرفة التجارة بالقاهرة رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية، عن إطلاق مبادرة التحول الرقمي لمؤسسات الأعمال الصغيرة والمتوسطة بالتعاون مع شركة "مايكروسوفت" مصر، والتي تستهدف إتاحة أنظمة تخطيط موارد المؤسسات (Enterprise Resource Planning - ERP) لتوحيد وتبسيط وتكامل إجراءات وخطوات العمل "Business Processes" لكل إدارات العمل بالشركة، مثل الإدارة المالية، إدارة المشتريات، إدارة البيع والتوزيع، والتخزين وغيرها من الإدارات، وذلك وفقا لبيان صادر عن شعبة الاقتصاد الرقمي بالقاهرة.
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تباين أداء مؤشرات البورصة بمستهل تعاملات اليوم

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«موديز»: 15 مليار دولار خرجت من مصر خلال آخر شهرين

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