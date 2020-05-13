هل تطلب مصر 9 مليارات دولار إضافية من صندوق النقد؟

١٣ مايو ٢٠٢٠ - ٠٥:٥٤ م

البنك المركزي

قال رامي أبو النجا، نائب محافظ البنك المركزي المصري، اليوم الأربعاء إن مصر تجري محادثات مع صندوق النقد الدولي بشأن حزمة ثانية من الدعم المالي بعدما تلقت تمويلا طارئا بقيمة 2.8 مليار دولار. وبسؤاله عن تقرير لوكالة بلومبرج عن أن مصر ستطلب 5 مليارات دولار أخرى من صندوق النقد الدولي و4 مليارات دولار من مصادر تمويلية أخرى ليصل الإجمالي إلى 9 مليارات دولار، قال لقناة العربية الإخبارية إن الرقم قريب من ذلك. وكانت وكالة بلومبرج قالت إن مصر تتطلع للحصول على أكثر من 8.5 مليار دولار، بحسب مصدر مسؤول تحدث مع الوكالة.

ونقلت الوكالة عن أوما راماكريشنان، رئيسة بعثة صندوق النقد الدولي إن التمويل الخارجي الذي تحتاجه مصر أكبر من أن يغطي عن طريق مصدر وحيد.وقال نائب محافظ البنك المركزى، إن مصر تجرى محادثات مع صندوق النقد بشأن حزمة ثانية من الدعم المالى.وكان قد قال مصدر مسئول بالبنك المركزى، فى وقت سابق أن مصر تسلمت مبلغ