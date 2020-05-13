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هل تطلب مصر 9 مليارات دولار إضافية من صندوق النقد؟

١٣ مايو ٢٠٢٠ - ٠٥:٥٤ م
البنك المركزي
البنك المركزي
قال رامي أبو النجا، نائب محافظ البنك المركزي المصري، اليوم الأربعاء إن مصر تجري محادثات مع صندوق النقد الدولي بشأن حزمة ثانية من الدعم المالي بعدما تلقت تمويلا طارئا بقيمة 2.8 مليار دولار. وبسؤاله عن تقرير لوكالة بلومبرج عن أن مصر ستطلب 5 مليارات دولار أخرى من صندوق النقد الدولي و4 مليارات دولار من مصادر تمويلية أخرى ليصل الإجمالي إلى 9 مليارات دولار، قال لقناة العربية الإخبارية إن الرقم قريب من ذلك. وكانت وكالة بلومبرج قالت إن مصر تتطلع للحصول على أكثر من 8.5 مليار دولار، بحسب مصدر مسؤول تحدث مع الوكالة.
ونقلت الوكالة عن أوما راماكريشنان، رئيسة بعثة صندوق النقد الدولي إن التمويل الخارجي الذي تحتاجه مصر أكبر من أن يغطي عن طريق مصدر وحيد.وقال نائب محافظ البنك المركزى، إن مصر تجرى محادثات مع صندوق النقد بشأن حزمة ثانية من الدعم المالى.وكان قد قال مصدر مسئول بالبنك المركزى، فى وقت سابق أن مصر تسلمت مبلغ
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البنك-المركزي

نائب محافظ البنك المركزي.. الاحتياطي النقدي يكفي استيراد 7 أشهر

قال نائب محافظ البنك المركزي رامي أبو النجا، إن احتياطيات مصر من النقد الأجنبي تكفي لسد احتياجات الاستيراد لفترة أكثر من 7 أشهر وهو معدل أعلى من المتوسطات الدولية. وأضاف أبو النجا – في تصريحات لقناة العربية اليوم – أن مصر نجحت في بناء احتياطي قوي وتاريخي تجاوز 45 مليار دولار، وهو مستوى يفوق كل معايير الكفاية الدولية، كما يعد أكبر بكثير من احتياجات مصر وكان يهدف إلى تأمين وضع مصر حال حدوث أية أزمات، وتحسين وضع مصر الائتماني وتأمين كل احتياجات مصر.
ابراهيم-العربي (1)

إطلاق مبادرة للتحول الرقمي لتجاوز أزمة «كورونا»

كشف إبراهيم العربي رئيس غرفة التجارة بالقاهرة رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية، عن إطلاق مبادرة التحول الرقمي لمؤسسات الأعمال الصغيرة والمتوسطة بالتعاون مع شركة "مايكروسوفت" مصر، والتي تستهدف إتاحة أنظمة تخطيط موارد المؤسسات (Enterprise Resource Planning - ERP) لتوحيد وتبسيط وتكامل إجراءات وخطوات العمل "Business Processes" لكل إدارات العمل بالشركة، مثل الإدارة المالية، إدارة المشتريات، إدارة البيع والتوزيع، والتخزين وغيرها من الإدارات، وذلك وفقا لبيان صادر عن شعبة الاقتصاد الرقمي بالقاهرة.
البورصه

تباين أداء مؤشرات البورصة بمستهل تعاملات اليوم

استهلت أسهم ومؤشرات البورصة، تعاملات جلسة اليوم الأربعاء، على تباين بدعم من حالة الترقب التىيستسفر عنها تعاملات اليوم بعد الهبوط الذي منيت به الأسواق الأمريكية، أمس الثلاثاء.
وكالة-موديز

«موديز»: 15 مليار دولار خرجت من مصر خلال آخر شهرين

قدرت وكالة موديز حجم التدفقات المالية التي خرجت من مصر خلال شهري مارس وأبريل بنحو 15 مليار دولار، والتي تم استيعابها من قبل البنوك التجارية إلى حد كبير. توقعت الوكالة في تقرير حديث لها أن تستقر تدفقات رأس المال دون مزيد من تآكل صافي الأصول الأجنبية للنظام المصرفي. ووفقًا لآخر بيانات رسمية صادرة عن البنك المركزي ارتفعت صافي الأصول الأجنبية لدى الجهاز المصرفي بما يعادل 85?9 مليار جنيه بمعدل 28?6? خلال الفترة من يوليو إلى فبراير من العام المالي 19/2020، حيث جاء الارتفاع محصلة لزيادة صافي الأصول الأجنبية لدى البنوك بما يعادل 87?2 مليار جنيه.
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أسعار-الفائدة (2)

«إتش سي» تتوقع تثبيت سعر الفائدة في الاجتماع المقبل

توقع تقرير صادر عن إدارة البحوث بشركة إتش سي للأوراق المالية والاستثمار أن يبقي البنك أسعار الفائدة دون تغيير في اجتماعه المقبل المقرر عقده الخميس القادم نظرا لبقاء معدلات التضخم في إطار المستهدف للبنك المركزي المصري عند 9% (+/- 3%) للربع الأخير من 2020. قالت مونيت دوس، محلل الاقتصاد الكلي بشركة اتش سي: "نعتقد أن الضغوط التضخمية مدفوعة بشكل أساسي بزيادة أسعار السلع الأساسية وبالتحديد المواد الغذائية نتيجة للطلب المرتفع نسبيا خلال شهر رمضان والطلب المدفوع بحالة الذعر الناتج عن تطبيق الحظر في مصر.
البنك-المركزى

اتحاد الغرف يطالب بضم القطاع التجاري لمبادرة المركزي

وجه الاتحاد العام للغرف التجارية برئاسة إبراهيم المعلم، خطابا للمحافظ البنك المركزي طارق عامر، يطالب فيه بأن يتم ضم القطاع التجاري والخدم للمبادرة التي أطلقها البنك بمنح قروض ميسرة بفائدة 5% إلى 8%، لتشغيل بعض القطاعات ومن بينها قطاع السياحة "المطاعم والكافيهات السياحية والفنادق"، وذلك لما تعرضت له من تداعيات بسبب أزمة فيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19).
البنك-المركزى-المصرى

نائب يطالب بضم شركات التكنولوجيا لمبادرة «المركزي»

تقدم النائب عمرو غلاب عضو اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب أمين عام حزب مستقبل وطن بمحافظة المنيا، باقتراح برغبة إلى محافظ البنك المركزي الدكتور طارق عامر، لضم الشركات العاملة في مجال تكنولوجيا المعلومات، إلى مبادرة الـ100 مليار جنيه لتمويل القطاعات الإنتاجية.
فيروس كورونا

بسبب كورونا.. 323 مليار دولار خسائر الاقتصاد العربي

قدر رئيس اتحاد رجال الأعمال العرب حمدي الطباع، أن خسائر الاقتصاد العربي جراء جائحة كورونا تبلغ بما يقارب 323 مليار دولار، مستندًا بتقديراته إلى تقرير صدر مؤخرا عن صندوق النقد الدولي، الذي توقع أيضا حدوث انكماش باقتصادات منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بنسبة 3.3% بفعل مكافحة فيروس كورونا وتراجع أسعار النفط، مؤكدًا في مقابلة مع وكالة الأنباء الأردنية "بترا"، أن الدول العربية سواء تلك المصدرة للنفط أو المستوردة، تأثرت سلبا وطالتها أضرار وخسائر ترافقت مع تداعيات فيروس كورونا تصل نسبتها لنحو 12% من حجم اقتصادها.
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