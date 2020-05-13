كباش معابد الكرنك في حالة سيئة بسبب ترميم خاطئ منذ 50 عاما

١٣ مايو ٢٠٢٠ - ٠٦:٢٢ م

طريق الكباش - أرشيفية

كشفت أعمال الترميم التى تقوم بها وزارة السياحة والآثار حاليا، للكباش الموجودة فى الصرح الأول داخل معابد الكرنك فى الأقصر، عن ترميمها منذ ما يقرب من 50 عاما بمواد مخالفة لقواعد الترميم الصحيح مثل الأسمنت والطوب الأحمر، مما تسبب فى تآكل قواعد التماثيل.

وأوضحت أعمال الترميم، التى يقوم بها مرممون مصريون، وجود تآكل فى قواعد التماثيل، وكذلك أثار لطوب أحمر يبدو أنه استخدم فى أعمال ترميم سابقة.وقال الدكتور مصطفى وزيرى الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار، إن هذه التماثيل تتكون من 29 تمثالًا لكباش، تقع داخل المعبد خلف الصرح الأول، وإن تلك الكباش كانت فى حالة