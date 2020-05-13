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كباش معابد الكرنك في حالة سيئة بسبب ترميم خاطئ منذ 50 عاما

١٣ مايو ٢٠٢٠ - ٠٦:٢٢ م
طريق الكباش - أرشيفية
طريق الكباش - أرشيفية
كشفت أعمال الترميم التى تقوم بها وزارة السياحة والآثار حاليا، للكباش الموجودة فى الصرح الأول داخل معابد الكرنك فى الأقصر، عن ترميمها منذ ما يقرب من 50 عاما بمواد مخالفة لقواعد الترميم الصحيح مثل الأسمنت والطوب الأحمر، مما تسبب فى تآكل قواعد التماثيل.
وأوضحت أعمال الترميم، التى يقوم بها مرممون مصريون، وجود تآكل فى قواعد التماثيل، وكذلك أثار لطوب أحمر يبدو أنه استخدم فى أعمال ترميم سابقة.وقال الدكتور مصطفى وزيرى الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار، إن هذه التماثيل تتكون من 29 تمثالًا لكباش، تقع داخل المعبد خلف الصرح الأول، وإن تلك الكباش كانت فى حالة
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الحجر- الصحي (1)

الصحة: 338 إصابة جديدة بفيروس كورونا.. و12 وفاة

أعلنت وزارة الصحة والسكان، اليوم الاربعاء، خروج 160 من المصابين بفيروس كورونا المستجد من مستشفيات العزل والحجر الصحي، بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 2486 حالة حتى اليوم، وأوضح الدكتور خالد مجاهد، مستشار وزيرة الصحة لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أن عدد الحالات التي تحولت نتائج تحاليلها معمليًا من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا (كوفيد-19) ارتفع ليصبح 2980 حالة، من ضمنهم 2486 متعافيا.
دكتورة-هالة زايد-وزيرة-الصحة-تصوير-خالد-مشعل

11.6 يوم متوسط العزل.. الصحة تكشف أرقام جديدة لكورونا في مصر

استعرضت الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان، خلال اجتماع مجلس الوزراء اليوم الأربعاء، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، الموقف الحالي لجهود مجابهة فيروس كورونا المستجد في مصر، فيما يتعلق بإجمالي عدد المصابين، وحالات الإصابة الجديدة، وعدد حالات الشفاء، والحالات التي تحولت نتيجتها من إيجابي إلى سلبي، وعدد الوفيات الجديدة، فضلا عن إجمالي عدد الوفيات حتى الآن.
رئيس الوزراء مصطفى مدبولي

أحدهم لمواجهة كورونا.. الحكومة توافق على 11 قرارا

عقد مجلس االوزراء برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، اليوم الأربعاء، اجتماعه الأسبوعي رقم 91، عبر تقنية "فيديو كونفرانس"؛، وناقش عددا من الموضوعات والقضايا التي تفرض نفسها على أجندة الحكومة في الفترة الراهنة، كما شهد الاجتماع موافقة الحكومة على عدد من القرارات.
بورصة (2)

البورصة تخسر 9.3 مليار جنيه في منتصف تعاملات اليوم

واصلت مؤشرات البورصة في منتصف جلسة تعاملات اليوم الأربعاء، تراجعاتها بصورة جماعية، متأثرة بموافقة لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، أمس الثلاثاء، على زيادة ضريبة الدمغة على جميع عمليات بيع الأوراق المالية بسوق الأوراق المالية، لتصبح 0.75 في الألف من قيمة كل معاملة بالبورصة يتحملها البائع والمشتري المقيم، وذلك بدلا من 0.5 في الألف الواردة في مشروع القانون المقدم من الحكومة.
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تصويت-داخل-مجلس-النواب-البرلمان

نائب يشيد بخطة الحكومة لعودة السياحة وتشغيل الفنادق

ثمن أحمد إدريس، عضو لجنة السياحة والطيران بالبرلمان، بالضوابط الجديدة التي وضعهتا الحكومة للإقامة بالفنادق بالنسية للسياحة الداخلية بعد التنسيق بين وزارتي السياحة والصحة. وقال إدريس، إن الدولة حريصة على الحفاظ على القطاع السياحي كأهم مصادر الدخل القومي، ويعمل به الملايين من المصريين، وبعود بالنفع بطريقة مباشرة وغير مباشرة على أكثر من 13 مليون مصري، بعد الهزة التي تعرض لها نتيجة للجائحة العالمية، وأثرت بالسلب على إيراداته وعلى العاملين فيه.
خالد-العنانى-وزير-الاثار

وزير الآثار يشدد على التزام المنشآت السياحية بسداد حقوق العاملين

اجتمع الدكتور خالد العناني وزير السياحة والآثار، أمس في مقر الوزارة بالزمالك، مع رئيس مجلس إدارة الاتحاد المصري للغرف السياحية ورؤساء مجالس إدارات الغرف السياحية ورؤساء جمعيات مستثمري البحر الأحمر وشرم الشيخ وطابا، بحضور النائب عمرو صدقي رئيس لجنة السياحة والطيران بمجلس النواب وعدد من قيادات الوزارة؛ لمناقشة ضوابط وإجراءات التعقيم والشروط الصحية الواجب توافرها في المنشآت الفندقية بكل أنواعها والمنتجعات والمنشآت السياحية؛ لضمان صحة وسلامة العاملين بها، وتوفير كل سبل الوقاية والحماية للزائرين، عندما يتسنى ذلك بعد عودة الحركة السياحية، وذلك وفقا للمعايير العالمية وإرشادات منظمة الصحة العالمية.

السعيد: برنامج الإصلاح جعل الاقتصاد المصري يحقق نتائج ايجابية

أكدت الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، أن أزمة فيروس كورونا تلقي بظلالها على القطاعات كافة والمتأثرين بها من كل مؤسسات الدولة والقطاع الخاص كذلك، مؤكدة أن برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي انتهجته مصر هو ما جعل الاقتصاد المصري يحقق نتائج ايجابية تستطيع بها مصر مقاومة الأزمة الحالية وتوفير احتياجاتها واحتياجات مواطنيها بل ومساعدة الدول الأخري. وأشادت السعيد بتعاون المواطنين في تنفيذ إجراءات صرف المنحة والتي تعود في المقام الأول علي حمايتهم.

وزيرة التخطيط: السياحة أكثر القطاعات المتضررة من أزمة كورونا

التقت الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والدكتور خالد العناني، وزير السياحة والآثار والسيد محمد سعفان، وزير القوى العاملة لبحث الوضع فيما يخص العمالة المتضررة بقطاع السياحة وبحضور السيد محمد البدوي، مسؤول صندوق الطوارئ بوزارة القوى العاملة السيد أحمد الوصيف، رئيس اتحاد الغرف السياحية. وقالت السعيد، إن الدولة تولي أهمية كبيرة جدًا للحفاظ على العمالة جراء الأزمة الحالية، موضحة أن معظم العمالة المتضررة تكمن في قطاع السياحة نتيجة لغلق القطاع بشكل كامل وجزء منها في قطاع النقل نتيجة للغلق الجزئي للقطاع.
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