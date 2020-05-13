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أبو المعاطي زكي في «رامز مجنون رسمي»: «أنا أهلاوي»

تحرير:محمد أبو زيد ١٣ مايو ٢٠٢٠ - ٠٧:٤٧ م
رامز جلال
رامز جلال
وقع الناقد الرياضي أبو المعاطي زكي، ضحية في برنامج "رامز مجنون رسمي"، المذاع على قناة mbc مصر، إذ قال عنه رامز ساخرا: "مشيته كأنه داخل بنك الائتمان الزراعي، تحسه محترف في نادي الدلنجات"، وبسؤاله عن رأيه في رضا عبد العال قال: "إنه أخف دم فى الدنيا، وواحد من الشخصيات التي ظلمت في عالم كرة القدم"، ولأول مرة يغير رامز من خطته ويخرج من بوستر الكابتن رضا عبد العال بدلا من البوستر الذي يحمل صورته، وتفاجأ زكي بخروج رامز مبديا إعجابه بلون شعره، ليقوم برش شعره باللون الأحمر.
وبعد رفعه بالكرسي، قال"زكي": إنه يخاف من الارتفاعات، وأثناء رفعه بالكرسي لأسفل أجبره رامز عن كشف ولائه الكروي ليقول: "أنا أهلاوي". وتعرض لوصلة من الصراخ بعد تحريكه بالكرسي في كل الاتجاهات، قائلا: "حرام عليك هموت يارامز"، وقام رامز بإغراقه في حوض المياه، وقال زكي: "حرام عليك يا رامز والنبي". وانتابته
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رامز جلال - رامز مجنون رسمي

إصابة رامز جلال بسبب بسمة في برنامج «مجنون رسمي»

وقعت الفنانة بسمة ضحية للفنان رامز جلال، في برنامج «رامز مجنون رسمي»، المذاع على قناة mbc مصر، وأطلقت بسمة صراخات متتالية بعد تحريك الكرسي وتوعدت رامز قائلة: "الأيام دوائر"، ليسخر منها قائلا: "اسمها الأيام دول" وعند إنقلابها بالكرسي قال لها رامز: «إنها تشبه الفنانة بشرى ونصحها بتقديم مهرجان الجونة»، في الوقت الذي حاولت فيه بسمة مغافلته وعض أصابعه، وانتابتها لحظات من الخوف والصراخ عندما ألقى بالكابوريا في حوض المياه، قائلا لها: "إنتي لسه ماحرمتيش".
حوارمع-النجم - ابراهيم- نصر (6)

«التحرير» تنشر آخر حوار للفنان إبراهيم نصر.. تفاصيل الشهور الأخيرة وأسرار الماضي

أسعدنا سنوات طويلة، وما زلنا نتحسر على أيام الضحكة الراقية النابعة من القلب، منذ أن قرر وقف برنامج المقالب الأشهر «الكاميرا الخفية»، وأصبحنا نتشوق إلى طلته عبر الشاشة حتى وإن كانت في دور قصير، واثقين أنها ستبهجنا وستؤثر فينا وستكون فارقة في المسار الدرامي للأحداث، لقدرته البارعة على إضحاكنا والتنقيب عن الدمعة في قلوبنا بصدق مشاعره وأداءه، لكن حتى هذه المساحة افتقدناها برحيله عن عالمنا اليوم الثلاثاء، تاركا لنا تراثا فنيا وإبداعيا راقيا سواء برامج أو مسلسلات أو أفلام، اليوم نودع ملك المقالب والكوميدان الموهوب إبراهيم نصر.
حلمي-بكر

ضحية الستات.. حلمي بكر في «شيخ الحارة والجريئة»

حل الملحن حلمي بكر، ضيفًا على برنامج "شيخ الحارة والجريئة"، الذي تقدمه المخرجة إيناس الدغيدي، وردا على سؤال "شيخ الحارة" عن الأزمات التي تعرض لها بسبب زيجاته وأنه ضحية الستات رد "بكر" قائلا: "والله قدري". وواجه "شيخ الحارة" بعدد زيجاته الـ12، وشبهه بشهريار ليرد "بكر" ساخرا: أنه تفوق على شهريار في عدد زوجاته. وعن رأيه في مطرب المهرجانات حسن شاكوش قال بكر: إن صوته كويس وعليه أن يستفيد من كلام الكينج محمد منير عنه في حياته.
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رامز جلال - رامز مجنون رسمي

طارق حامد لرامز جلال: «خلي بالك هتعصب عليك»

وقع طارق حامد لاعب وسط فريق الزمالك ضحية لرامز جلال، في برنامج «رامز مجنون رسمي»، المذاع على قناة mbc مصر، وبسؤاله عن ماحدث بينه وبين كهربا في المبارة الأخيرة قال: "كهربا هو إللي نرفزني بصراحة"، وعند تحريكه بالكرسي في كل الاتجاهات قال "حامد" لرامز": خلي بالك هتعصب عليك"، ولم يتمالك طارق حامد أعصابه عند سقوطه في حوض المياه وهو المقلب الأخير لرامز، إذ قام بدفعه أكثر من مرة ثم قام بجذبه هو وشخص آخر من ضمن فريق رامز وسقطا في الحوض ليقول له رامز: "الله يخرب بيتك" وفي نهاية الحلقة قام رامز جلال باحتضانه.
رامز جلال - رامز مجنون رسمي

عبدالله بالخير عن رامز جلال: «أحبه وأقدر ما يقدمه»

وقع الفنان الإماراتي عبدالله بالخير، ضحية لرامز جلال، في برنامج «رامز مجنون رسمي»، المذاع على قناة mbc مصر، في أولى فقرات البرنامج طلبت المذيعة آروى منه الغناء واستجاب بالخير لطلبها وغنى كوبليه لأم كلثوم، وبسؤاله عن سبب احتفاظه بـ"الخيزرانة" طوال الوقت، قال: «إنها للحماية»، وردا على سؤالها عن عدم زواجه حتى الآن قال: «ما آن الآوان وما لقيت بنت الحلال والزواج قسمة ونصيب»، ليرد رامز ساخرا: «وهي ذنبها إيه»، وقال بالخير: «إنه مشجع لكرة القدم ويحب النجم محمد صلاح»، وبسؤاله عن رامز جلال قال: «أنا أحبه وأقدر ما يقدمه قبل أن يتفاجأ بظهوره أمامه».
حمدى-الميرغني

غلطة «الميرغني» تكشف فبركة برنامج «رامز مجنون رسمي»

انتقادات طالت رامز جلال عقب انتهاء حلقة اليوم من برنامج "رامز مجنون رسمي"، الذي حل عليها ضيفا الفنان حمدي الميرغني، إذ تسأل رواد مواقع التواصل عن كيفية معرفة "الميرغني" اسم البرنامج والقناة التي تذيعه في نهاية الحلقة قبل أن يخبره رامز مع أن البرنامج الذي من المفترض أن يتم خداعه فيه اسمه "كرسي الحقيقة"، تقدمه "آروى"، إذ قال حمدي الميرغني في نهاية المقلب: "استنوننا في رمضان في برنامج رامز مجنون رسمي على mbc"، ما دفع البعض للحديث عن فبركة البرنامج وأن "الميرغني" كان على علم بالمقلب وتفاصيله قبل الحلقة.
كهربا

«والله هعورك»..عصبية وخوف «كهربا» في رامز مجنون رسمي

حل نجم النادي الأهلي ومنتخب مصر محمود عبد المنعم كهربا، ضيفا على الحلقة السابعة من برنامج "رامز مجنون رسمي"، الذي يُذاع على قناة "mbc مصر"، إذ قال رامز جلال لـ"كهربا": "أنا استضفتك وإنت أهلاوي وإنت زملكاوي"، ليرد كهربا: "لا طبعا وأنا أهلاوي أحسن.. أنا رجعت بيتي وهو الأهلي"، مؤكدا التزامه بموعد التمرين الذي يذهب له قبل موعده بساعة. ونشر رامز جلال مقطع فيديو من الحلقة على حسابه عبر تويتر، وعلق عليه قائلا: "عصبية كهربا في حلقة رامز مجنون رسمي اليوم".
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