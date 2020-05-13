أبو المعاطي زكي في «رامز مجنون رسمي»: «أنا أهلاوي»

تحرير:محمد أبو زيد ١٣ مايو ٢٠٢٠ - ٠٧:٤٧ م

رامز جلال

وقع الناقد الرياضي أبو المعاطي زكي، ضحية في برنامج "رامز مجنون رسمي"، المذاع على قناة mbc مصر، إذ قال عنه رامز ساخرا: "مشيته كأنه داخل بنك الائتمان الزراعي، تحسه محترف في نادي الدلنجات"، وبسؤاله عن رأيه في رضا عبد العال قال: "إنه أخف دم فى الدنيا، وواحد من الشخصيات التي ظلمت في عالم كرة القدم"، ولأول مرة يغير رامز من خطته ويخرج من بوستر الكابتن رضا عبد العال بدلا من البوستر الذي يحمل صورته، وتفاجأ زكي بخروج رامز مبديا إعجابه بلون شعره، ليقوم برش شعره باللون الأحمر.

وبعد رفعه بالكرسي، قال"زكي": إنه يخاف من الارتفاعات، وأثناء رفعه بالكرسي لأسفل أجبره رامز عن كشف ولائه الكروي ليقول: "أنا أهلاوي". وتعرض لوصلة من الصراخ بعد تحريكه بالكرسي في كل الاتجاهات، قائلا: "حرام عليك هموت يارامز"، وقام رامز بإغراقه في حوض المياه، وقال زكي: "حرام عليك يا رامز والنبي". وانتابته