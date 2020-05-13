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إعفاء مخالفي الإقامات من الغرامة المالية في الإمارات

تحرير:وكالات ١٣ مايو ٢٠٢٠ - ٠٩:١٨ م
الإمارات
الإمارات
أعلن المتحدث باسم الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية في الإمارات العميد خميس الكعبي، إعفاء جميع المخالفين لقانون دخول وإقامة الأجانب من الغرامات المترتبة عليهم قبل مارس الماضي، إذ قال الكعبي: "أصدر مجلس الوزراء، قرارا بإعفاء جميع المخالفين لقانون دخول وإقامة الأجانب من كافة الغرامات المترتبة عليهم متى وقعت المخالفة قبل الأول من مارس 2020، سواء كانوا من حملة أذونات وتأشيرات الدخول، أو فئة المقيمين"، وفقا لما ذكرته روسيا اليوم.
وأشار أن الأمر جاء ضمن مكرمة أمر بها رئيس الدولة الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، بإعفاء المشمولين من كافة الغرامات المترتبة على بطاقة الهوية أو تصاريح العمل المنتهية.وتابع: "وفقا لتوجيهات رئيس الدولة فإن المكرمة لن تحول دون عودة المستفيد إلى الدولة متى استوفى الشروط اللازمة لذلك".ولفت أن "الاستفادة من
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أقاموا «تجمع عائلي».. إصابة 30 شخصًا بكورونا في الإمارات

كشفت السلطات الإماراتية عن إصابة 30 شخصًا من عائلتين أقامتا تجمعًا عائليًّا دون الالتزام بالإجراءات الوقائية ضد فيروس كورونا، إذ قالت المتحدثة باسم الحكومة الإماراتية آمنة الضحاك الشامسي، إن الاستهانة بخطورة وباء كورونا وعدم الالتزام بالإجراءات الاحترازية تسببا بإصابة 30 شخصًا بينهم رضيع لم يتجاوز عمره شهرين وكبار في السن، من عائلتين أقامتا تجمعًا عائليًّا. وأضافت: "لا قيمة لأي شيء إن لم نحمِ أحبابنا الذين منهم آباؤنا وأمهاتنا وكبار مواطنينا، فالأمر مرهون بمدى التزامنا بحمايتهم، خصوصًا أنهم فئة تتعرض للإصابة بشكل أكبر من غيرهم"، وفقًا لما ذكرته روسيا اليوم.
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الإمارات تعلن عن علاج جديد لكورونا بالخلايا الجذعية

أعلنت الإمارات اليوم الجمعة عن ابتكار علاج لفيروس كورونا المستجد بـ"الخلايا الجذعية"، إذ أكدت وكالة أنباء الإمارات، أن وزارة الاقتصاد منحت براءة اختراع لعلاجٍ بـ"الخلايا الجذعية" مبتكر وواعد لالتهابات فيروس "كورونا المستجد"، وقد طور هذا العلاج فريق من الأطباء والباحثين في مركز أبوظبي لـ"الخلايا الجذعية"، ويتضمن استخراج "الخلايا الجذعية" من دم المريض وإعادة إدخالها بعد تنشيطها. ومنحت براءة الاختراع للطريقة المبتكرة التي يتم فيها جمع "الخلايا الجذعية"، وتمت تجربة العلاج في الدولة على 73 حالة وشفيت.
مراكز الفحص منتشرة في الإمارات - كورونا

شرطة الإمارات تستخدم التكنولوجيا الذكية في مكافحة كورونا

تستخدم قوات الشرطة في الإمارات العربية المتحدة خوذات ذكية يمكنها قياس درجة حرارة مئات الأشخاص كل دقيقة في إطار الجهود المبذولة لمكافحة فيروس كورونا المستجد. ويمكن لهذه الخوذات، التي تحتاج لوقت أقل ومسافة أقصر من أجهزة قياس الحرارة التقليدية، قياس درجة الحرارة من على بعد خمسة أمتار وتستطيع فحص ما يصل إلى 200 شخص في الدقيقة. وتصدر الخوذة إنذارا في حالة رصد شخص مصاب بالحمى.
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من الكمامات إلى الفراولة.. ترشيد استخدام الموارد في مستشفى بأبوظبي

تتدلى عشرات من كمامات (إن-95) على حبل في غرفة مستشفى في أبوظبي لتطهيرها حتى يتسنى للفريق الطبي إعادة استخدامها في حالة حدوث نقص بسبب فيروس كورونا المستجد. وبدأ مستشفى كليفلاند كلينك أبوظبي هذا الشهر في تعقيم كمامات (إن-95) بالأشعة فوق البنفسجية، وهي طريقة تستخدمها المستشفيات الأخرى لزيادة الاستخدام لأكثر من مرة واحدة.
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