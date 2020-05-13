إعفاء مخالفي الإقامات من الغرامة المالية في الإمارات

تحرير:وكالات ١٣ مايو ٢٠٢٠ - ٠٩:١٨ م

الإمارات

أعلن المتحدث باسم الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية في الإمارات العميد خميس الكعبي، إعفاء جميع المخالفين لقانون دخول وإقامة الأجانب من الغرامات المترتبة عليهم قبل مارس الماضي، إذ قال الكعبي: "أصدر مجلس الوزراء، قرارا بإعفاء جميع المخالفين لقانون دخول وإقامة الأجانب من كافة الغرامات المترتبة عليهم متى وقعت المخالفة قبل الأول من مارس 2020، سواء كانوا من حملة أذونات وتأشيرات الدخول، أو فئة المقيمين"، وفقا لما ذكرته روسيا اليوم.

وأشار أن الأمر جاء ضمن مكرمة أمر بها رئيس الدولة الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، بإعفاء المشمولين من كافة الغرامات المترتبة على بطاقة الهوية أو تصاريح العمل المنتهية.وتابع: "وفقا لتوجيهات رئيس الدولة فإن المكرمة لن تحول دون عودة المستفيد إلى الدولة متى استوفى الشروط اللازمة لذلك".ولفت أن "الاستفادة من