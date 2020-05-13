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خلال 24 ساعة.. 195 وفاة و888 إصابة بكورونا في إيطاليا

تحرير:وكالات ١٣ مايو ٢٠٢٠ - ٠٩:٢٩ م
كورونا
كورونا
أعلنت وكالة الحماية المدنية في إيطاليا اليوم الأربعاء، أن الوفيات الناجمة عن وباء كورونا ارتفعت بواقع 195 حالة اليوم الأربعاء، مقابل 172 ليوم أمس، مضيفة أن العدد اليومي للإصابات الجديدة انخفض إلى 888 من 1402 يوم الثلاثاء، مشيرة أن العدد الإجمالي لضحايا الفيروس منذ ظهوره في 21 فبراير بلغ 31106، وهو ثالث أعلى عدد في العالم بعد الولايات المتحدة وبريطانيا، فيما يبلغ عدد الحالات المؤكدة 222104، وهو خامس أعلى رقم عالمي بعد الولايات المتحدة وإسبانيا وبريطانيا وروسيا.
وأوضحت الوكالة أن عدد الأشخاص المسجلين حاليا ويحملون المرض انخفض إلى 78457 من 81266 الثلاثاء، وفقا لما ذكرته وكالة روسيا اليوم.وبينت أيضا أن عدد الأشخاص في العناية المركزة انخفض من 952 يوم الثلاثاء إلى 893 شخصا.جدير بالذكر أن السلطات في إيطاليا أجرت تحاليل "كوفيد 19" لـ1.779 مليون شخص، بين 60 مليون
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المدير -العام -لمنظمة -الصحة -العالمية

الصحة العالمية: فيروس كورونا لا ينتهي ولا يختفي أبدًا

قال الدكتور مايك رايان، المدير التنفيذي لبرنامج الطوارئ بمنظمة الصحة العالمية، في مؤتمر صحفي عقده في جنيف، اليوم الأربعاء، إن فيروس كورونا المستجد، قد لا ينتهي أبداً، وقد ينضم إلى مزيج الفيروسات التي تقتل الناس في جميع أنحاء العالم كل عام، بحسب وصفه، مضيفا: "قد يصبح هذا الفيروس مجرد فيروس متوطن آخر في مجتمعاتنا، وقد لا يختفي هذا الفيروس أبدًا، فيروس نقص المناعة المكتسبة HIV (المسبب لمرض الإيدز) لم يختف، أنا لا أقارن بين المرضين، ولكن أعتقد أنه من المهم أن نكون واقعيين. لا أعتقد أن أي شخص يمكنه التنبؤ بموعد انتهاء أو اختفاء هذا المرض".
فيروس كورونا

إصابات كورونا تتجاوز 4.26 مليون شخص عالميا

أفادت جامعة «جونز هوبكنز» الأمريكية، بأن حصيلة الإصابات بفيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19) في العالم تجاوزت 4,26 مليون شخص بحلول صباح اليوم الأربعاء.
كورونا والحجر الصحي (10)

الصين: رفع درجة التأهب خوفًا من موجة كورونا ثانية

تواجه الصين موجة محتملة ثانية لتفشي فيروس كورونا المستجد، بعد أن أعلنت الأحد رصد 14 إصابة بالمرض بينها 11 في مدينة شولان التي صنفت منطقة عالية الخطورة مع عودة الوباء، إذ رفعت سلطات مقاطعة جيلين درجة التأهب في مدينة شولان من المنخفضة إلى المتوسطة عقب تأكيد إصابة امرأة في 7 مايو. ورفع المسؤولون المحليون تصنيف شولان من المتوسط إلى عالي الخطورة إثر تأكيد 11 إصابة جديدة في 9 مايو، جميعهم من أفراد أسرة المرأة المصابة ومخالطيها، وفقا لما ذكرته وكالة روسيا اليوم.
مظاهرات في العراق

تظاهر مئات العراقيين وسط بغداد للمطالبة بالإصلاح

تظاهر، اليوم الأحد، مئات العراقيين وسط العاصمة بغداد مطالبين بالإصلاح ومحاسبة المتسببين بقتل المتظاهرين، وشهدت ساحة التحرير وجسر الجمهورية وسط بغداد تجمعًا لمئات المحتجين الذين طالبوا بالإصلاح ومحاسبة الذين تسببوا بقتل المتظاهرين في الاحتجاجات التي شهدتها بغداد و9 مدن عراقية منذ بداية شهر أكتوبر الماضي، وشهدت محافظات ذي قار وواسط والمثني مظاهرات رافقتها أعمال عنف بعد توقف دام اكثر من شهرين بعد تفشي فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) في البلاد، وتأتي هذه الاحتجاجات بعد يومين من تشكيل الحكومة العراقية الجديدة برئاسة مصطفى الكاظمي.
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فيروس- كورونا (3)

حصيلة ضحايا كورونا في إيطاليا تتجاوز الـ30 ألفا

أصبحت إيطاليا اليوم الجمعة ثالث بلد في العالم بعد الولايات المتحدة وبريطانيا، تتجاوز فيه حصيلة ضحايا فيروس كورونا عتبة الـ30 ألف شخص، إذ أكدت السلطات الإيطالية تسجيل 243 وفاة جديدة بفيروس كورونا اليوم الجمعة مقابل 274 أمس الخميس، ليصل إجمالي عدد الوفيات إلى 30201 حالة. وتراجع كذلك عدد الإصابات اليومية بالفيروس بشكل طفيف إلى 1327 مقابل 1401 أمس الخميس ليصل العدد الإجمالي لحالات الإصابة المؤكدة منذ ظهور الوباء إلى 217185 وهو ثالث أعلى رقم في العالم بعد الولايات المتحدة وإسبانيا، وفقا لما ذكرته روسيا اليوم.
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خلال 24 ساعة.. 260 وفاة و 2324 إصابة بكورونا في إيطاليا

أعلنت السلطات الإيطالية تسجيل 260 حالة وفاة جديدة خلال الـ24 ساعة الماضية، في أقل حصيلة يومية منذ 14 مارس الماضي، وثالث تراجع يومي على التوالي، إذ جاء في بيان وكالة الحماية المدنية في إيطاليا: «تم تسجيل 260 حالة وفاة جديدة في أقل حصيلة يومية مننذ 14 مارس الماضي، كما تم تسجيل 2324 إصابة جديدة في أكبر تراجع بمعدل الإصابات اليومية منذ 20 أبريل الجاري». وأظهرت البيانات أن عدد الوفيات المسجل اليوم الأحد أقل بكثير من 415 حالة وفاة سجلت أمس السبت، ويمثل هذت ثالث تراجع يومي على التوالي لعدد الوفيات.
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عدد وفيات كورونا في بريطانيا يتخطى 18 ألف شخص

قالت وزراة الصحة البريطانية، اليوم الأربعاء، إن عدد الوفيات في المستشفيات بالمملكة المتحدة، بسبب فيروس كورونا المستجد ارتفع إلى 18100، أي بزيادة 763 مقارنة مع الأرقام التي نشرت قبل 24 ساعة. وتأتي هذه الزيادة الجديدة في وفيات فيروس كورونا المستجد مقارنة مع ارتفاع بلغ 828 في الساعات الأربع والعشرين السابقة. وارتفع عدد المصابين بفيروس كورونا المستجد في بريطانيا إلى أكثر من 133 ألفا و495، بينما وصل عدد الوفيات إلى 18 ألفا و100، وفقا لما ذكرته سكاي نيوز.
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«خلال 24 ساعة».. تسجيل 454 وفاة بكورونا في إيطاليا

أعلنت السلطات الصحية الإيطالية، اليوم الإثنين، عن تسجيل 454 وفاة جديدة بفيروس كورونا المستجد، في تراجع ملحوظ للمعدل اليومي، مع تراجع وتيرة زيادة أعداد الإصابات بالمرض، إذ قال مدير مكتب الحماية المدنية الإيطالي، أنجيلو بوريلي، في تصريح صحفي، إن عدد المتوفين في إيطاليا جراء كورونا ارتفع خلال الساعات الـ24 الماضية بواقع 454 حالة، بينما بلغ هذا المعدل 433 في الإحصائية السابقة، وفقا لما ذكرته روسيا اليوم.
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