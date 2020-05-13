خلال 24 ساعة.. 195 وفاة و888 إصابة بكورونا في إيطاليا

تحرير:وكالات ١٣ مايو ٢٠٢٠ - ٠٩:٢٩ م

كورونا

أعلنت وكالة الحماية المدنية في إيطاليا اليوم الأربعاء، أن الوفيات الناجمة عن وباء كورونا ارتفعت بواقع 195 حالة اليوم الأربعاء، مقابل 172 ليوم أمس، مضيفة أن العدد اليومي للإصابات الجديدة انخفض إلى 888 من 1402 يوم الثلاثاء، مشيرة أن العدد الإجمالي لضحايا الفيروس منذ ظهوره في 21 فبراير بلغ 31106، وهو ثالث أعلى عدد في العالم بعد الولايات المتحدة وبريطانيا، فيما يبلغ عدد الحالات المؤكدة 222104، وهو خامس أعلى رقم عالمي بعد الولايات المتحدة وإسبانيا وبريطانيا وروسيا.

وأوضحت الوكالة أن عدد الأشخاص المسجلين حاليا ويحملون المرض انخفض إلى 78457 من 81266 الثلاثاء، وفقا لما ذكرته وكالة روسيا اليوم.وبينت أيضا أن عدد الأشخاص في العناية المركزة انخفض من 952 يوم الثلاثاء إلى 893 شخصا.جدير بالذكر أن السلطات في إيطاليا أجرت تحاليل "كوفيد 19" لـ1.779 مليون شخص، بين 60 مليون