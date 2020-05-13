كيف احتفل محمد رمضان بخروج رضوان البرنس من السجن؟

تحرير:محمد أبو زيد ١٣ مايو ٢٠٢٠ - ٠٩:٤٠ م

محمد رمضان

على طريقته الخاصة احتفل محمد رمضان بخروج "رضوان البرنس" من السجن بعد فترة عقوبة استمرت 7 سنوات، ضمن أحداث مسلسل "البرنس"، إذ نشر "رمضان" على حسابه عبر إنستجرام مقطع من أغنية "نمبر وان"، قائلا: "مفيش مبروك على خروج رضوان البرنس بالسلامة". لم يكن وحده "رمضان" الذي احتفل بمشهد ضمن أحداث المسلسل، فقد شهدت حلقة أمس احتفالا من رواد السوشيال ميديا بعد مشهد ضرب "فتحي" الذي يجسد دوره أحمد زاهر على يد "علا"، إذ اعتبر رواد منصات التواصل الاجتماعي ضربه بمثابة انتصار للخير على الشر ورد جزء بسيط من أفعاله تجاه أخوه "راضوان البرنس".

وعبر تويتر تداول نشطاء فيديو ساخرا يرصد فرحة واحتفالات بعض الشباب عقب مشهد ضربه، وعلى فيسبوك تداول عدد كبير من رواده كوميكسات وتعليقات ساخرة تحوي كمية الفرحة في ضرب "فتحي"، الذي يقوم بكل أنواع الشر والأذى منذ بداية المسلسل، ومن التعليقات الساخرة: "ما يجيبها إلا ستاتها يا علا.. بطحت فتحي وارتاحت". وكتبت