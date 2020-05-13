رياضة

عبد الحفيظ: ملتزمون بتسديد عقد سعد سمير

تحرير:علي الزيني ١٣ مايو ٢٠٢٠ - ٠٩:٤٠ م
سعد سمير
سعد سمير
نفي سيد عبدالحفيظ مدير الكرة بالنادي الأهلي، وجود أي أزمات تتعلق بعملية قيد سعد سمير لاعب الفريق، مؤكدًا أن ما يروجه البعض بشأن تخلي القلعة الحمراء عن اللاعب أمر عار تماماً من الصحة، وكل هدفه هو هدم استقرار الفربق، خاصة بعد التعاقد مع محمود عبد المنعم كهربا، المنتقل حديثا إلى صفوف الفريق. وتحدث عبد الحفيظ في تصريحات للموقع الرسمي، مساء اليوم الأربعاء، قائلا: "سعد سمير من أبناء الأهلي المخلصين وأحد قادته الذين قدموا الكثير للنادي خلال فترة تواجده".
وواصل: "كل ما في الأمر أنه عند التعاقد مع محمود كهربا في انتقالات الشتاء الماضي في يناير، تم الاتفاق مع سعد سمير على رفع اسمه من القائمة بسبب خضوعه لجراحة وتر أكيليس، التي تحتاج إلى فترة زمنية تمتد إلى ثمانية أشهر على الأقل، حيث تم التواصل مع اللاعب والاتفاق معه على ذلك".وأضاف مدير الكرة: "سعد سمير
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أكد محمد الخولي، نائب رئيس مجلس إدارة النادي المصري البورسعيدي، أن ناديه أبلغ اتحاد الكرة، ووزارة الشباب والرياضة، برغبته في عدم استئناف مباريات بطولة الدوري الممتاز لكرة القدم. وتحدث الخولي، في تصريحات إذاعية مساء اليوم الثلاثاء، عبر إذاعة الشباب والرياضة، قائلا: "أبلغنا اتحاد الكرة ووزارة الرياضة برغبتنا في عدم استئناف الدوري وإلغاء البطولة بشكل رسمي، استكمال الدوري أصبح صعبا وغير وارد، لأن البطولة لن تستأنف قبل منتصف يونيو المقبل، إذن متى سيتم الانتهاء من المسابقة".
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هشام حنفي يفجر مفاجأة بشأن تآمر لاعبي الأهلي لرحيله

قال هشام حنفي لاعب الأهلي السابق، إن بعض لاعبي الفريق تآمروا عليه من أجل رحيله عن القلعة الحمراء، وكانوا يدفعون الأموال للجماهير من أجل الهجوم عليه. وتحدث هشام حنفي في تصريحات عبر قناة "أون تايم سبورتس"، قائلا: "بعض اللاعبين تآمروا علي لرحيلي عن الأهلي، علمت ذلك بعد رحيلي بأن البعض كان يدفع أموالا للجماهير كي يشتموني، كنا في التدريب قبل مباراة الزمالك في حضور 400 متفرج في مختار التتش، وفوجئت بالجماهير تسبني بدون سبب، بعد ذلك علمت حقيقة الأمر، وأنهم كانوا يريدون رحيلي وبالتالي يدفعون الأموال للجماهير كي تسبني".
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أبوريدة يتحدث عن عودة الدوري وانتخابات الجبلاية

أكد هاني أبو ريدة، رئيس اتحاد الكرة السابق، أن قرار إلغاء أو استكمال النشاط الرياضي في مصر، هو قرار دولة، جاء ذلك في تصريحات تليفزيونية عبر قناة "أون تايم سبورتس"، قائلا: "القرار في الأول والأخير بخصوص عودة المسابقات المحلية هو قرار دولة، والاتحاد الإفريقي نفسه لم يحدد موعد الارتباطات الخاصة بالأندية المنتخبات، من وجهة نظري الاتحاد الإفريقي يجب أن يخطر الاتحادات المحلية بخطته المستقبلية". وواصل أبو ريدة، قائلا: "عودة الدوري يجب أن تكون مرتبطة بإمكانية الاستعداد، وإنهاء فترة الإعداد بشكل جيد، ثم عودة المسابقة بشكل لا يؤثر على الموسم المقبل".
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حمادة أنور: التفريط في هذا الثلاثي مرفوض

أكد حمادة أنور عضو مجلس إدارة نادي الزمالك، في تصريحات لبرنامج "جمهور الثالثة" المذاع عبر قناة "أون تايم سبورتس 2"، أنه لا نية لدى النادي الأبيض في التفريط في الثلاثي فرجاني ساسي ومحمد أوناجم وأشرف بن شرقي، تحت أي ظرف، والزمالك ملتزم بمستحقات لاعبيه، خاصة الأجانب، ولا صحة لوجود أزمة في مستحقات اللاعب الكونغولي كابونجو كاسونجو، مضيفا: " بالنسبة لمفاوضات التعاقد مع ياسر إبراهيم مدافع الزمالك السابق، بعد انضمامه للأهلي لم يشارك باستمرار وفوجئت باتصال من والده، لكنني لم أرد عليه".
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