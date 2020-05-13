عبد الحفيظ: ملتزمون بتسديد عقد سعد سمير

تحرير:علي الزيني ١٣ مايو ٢٠٢٠ - ٠٩:٤٠ م

سعد سمير

نفي سيد عبدالحفيظ مدير الكرة بالنادي الأهلي، وجود أي أزمات تتعلق بعملية قيد سعد سمير لاعب الفريق، مؤكدًا أن ما يروجه البعض بشأن تخلي القلعة الحمراء عن اللاعب أمر عار تماماً من الصحة، وكل هدفه هو هدم استقرار الفربق، خاصة بعد التعاقد مع محمود عبد المنعم كهربا، المنتقل حديثا إلى صفوف الفريق. وتحدث عبد الحفيظ في تصريحات للموقع الرسمي، مساء اليوم الأربعاء، قائلا: "سعد سمير من أبناء الأهلي المخلصين وأحد قادته الذين قدموا الكثير للنادي خلال فترة تواجده".

وواصل: "كل ما في الأمر أنه عند التعاقد مع محمود كهربا في انتقالات الشتاء الماضي في يناير، تم الاتفاق مع سعد سمير على رفع اسمه من القائمة بسبب خضوعه لجراحة وتر أكيليس، التي تحتاج إلى فترة زمنية تمتد إلى ثمانية أشهر على الأقل، حيث تم التواصل مع اللاعب والاتفاق معه على ذلك".وأضاف مدير الكرة: "سعد سمير

وواصل: "كل ما في الأمر أنه عند التعاقد مع محمود كهربا في انتقالات الشتاء الماضي في يناير، تم الاتفاق مع سعد سمير على رفع اسمه من القائمة بسبب خضوعه لجراحة وتر أكيليس، التي تحتاج إلى فترة زمنية تمتد إلى ثمانية أشهر على الأقل، حيث تم التواصل مع اللاعب والاتفاق معه على ذلك".



وأضاف مدير الكرة: "سعد سمير أبدى ترحيبًا شديدًا بالأمر، استجابة منه لحاجة النادي إلى الإقدام على هذه الخطوة لحين تعافيه من الإصابة، فهو محل تقدير واحترام من جانب إدارة الأهلي".



وأختتم: "الأهلي ملتزم بصرف مستحقات سعد سمير كاملة، لحين تعافيه من الإصابة وقيده مجددًا خاصة وأن عقده مستمر مع النادي، الأهلي يقدر أبناءه جيداً ولا يتخلى عنهم، وهناك علاقة قوية تربط النادي بأبنائه اللاعبين".