نصر الله: ترتيب العلاقة مع سوريا تعالج الأزمة الاقتصادية في لبنان

تحرير:وكالات ١٣ مايو ٢٠٢٠ - ٠٩:٥١ م

حسن نصرالله

قال الأمين العام لحزب الله اللبناني، حسن نصر الله، إن الرهان على تأخير ترتيب العلاقة مع سوريا باعتبارها دولة ستنهار رهان في غير مكانه، وجاءت تصريحات نصر الله، مساء اليوم الأربعاء، في كلمة خلال الذكرى السنوية الرابعة للقيادي في الحزب، مصطفى بدر الدين، حيث سأل الأمين العام للحزب الحكومة اللبنانية: "كيف تذهبين لطلب المساعدة من الدول؟ ولماذا لا يكون هناك ترتيب للعلاقة مع سوريا؟"، مضيفًا أنه لا يجوز أن يستمر هذا الوضع لأن ترتيب العلاقة مع سوريا يخدم الاقتصاد اللبناني".

وجدد نصر الله مطالبته بإحياء القطاعين، الزراعي والصناعي، في لبنان، قائلا "إن إحياء هذين القطاعين يحتاج إلى أسواق، وأسواقهما سوريا والعراق، وبوابتهما سوريا"، وفقا لسبوتنيك.ولفت أن "مشكلة التهريب إلى سوريا مزمنة بين البلدين، ومكافحة ذلك تحتاج إلى تعاون بين الحكومتين والجيشين"، منتقدا "المطالبين بمجيء