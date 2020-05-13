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نصر الله: ترتيب العلاقة مع سوريا تعالج الأزمة الاقتصادية في لبنان

تحرير:وكالات ١٣ مايو ٢٠٢٠ - ٠٩:٥١ م
حسن نصرالله
حسن نصرالله
قال الأمين العام لحزب الله اللبناني، حسن نصر الله، إن الرهان على تأخير ترتيب العلاقة مع سوريا باعتبارها دولة ستنهار رهان في غير مكانه، وجاءت تصريحات نصر الله، مساء اليوم الأربعاء، في كلمة خلال الذكرى السنوية الرابعة للقيادي في الحزب، مصطفى بدر الدين، حيث سأل الأمين العام للحزب الحكومة اللبنانية: "كيف تذهبين لطلب المساعدة من الدول؟ ولماذا لا يكون هناك ترتيب للعلاقة مع سوريا؟"، مضيفًا أنه لا يجوز أن يستمر هذا الوضع لأن ترتيب العلاقة مع سوريا يخدم الاقتصاد اللبناني".
وجدد نصر الله مطالبته بإحياء القطاعين، الزراعي والصناعي، في لبنان، قائلا "إن إحياء هذين القطاعين يحتاج إلى أسواق، وأسواقهما سوريا والعراق، وبوابتهما سوريا"، وفقا لسبوتنيك.ولفت أن "مشكلة التهريب إلى سوريا مزمنة بين البلدين، ومكافحة ذلك تحتاج إلى تعاون بين الحكومتين والجيشين"، منتقدا "المطالبين بمجيء
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الرئيس الفلسطيني محمود عباس

أبو مازن: صناع نكبتنا أرداوا فلسطين أرضًا بلا شعبًا

قال الرئيس الفلسطيني محمود عباس، إن صناع نكبتنا أرداوا أن تكون فلسطين أرضا بلا شعب لشعب بلا أرض، ومارسوا أبشع المؤامرات والضغوط والمجازر والمشاريع التصفوية، وآخرها صفقة القرن، مضيفا في كلمة مساء الأربعاء بمناسبة الذكرى الـ72 لنكبة فلسطين: "لقد مددنا أيدينا لسلام عادل وشامل، على أساس قرارات الشرعية الدولية، ولا يزال يحدونا الأمل بتحقيق ذلك، لكننا لن ننتظر إلى الأبد، فلا شيء أغلى عندنا من فلسطين، ولا شيءَ أكرم عندنا من شعبنا وحقوقِه الوطنية"، وفقا لسبوتنيك.
الامارات

إعفاء مخالفي الإقامات من الغرامة المالية في الإمارات

أعلن المتحدث باسم الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية في الإمارات العميد خميس الكعبي، إعفاء جميع المخالفين لقانون دخول وإقامة الأجانب من الغرامات المترتبة عليهم قبل مارس الماضي، إذ قال الكعبي: "أصدر مجلس الوزراء، قرارا بإعفاء جميع المخالفين لقانون دخول وإقامة الأجانب من كافة الغرامات المترتبة عليهم متى وقعت المخالفة قبل الأول من مارس 2020، سواء كانوا من حملة أذونات وتأشيرات الدخول، أو فئة المقيمين"، وفقا لما ذكرته روسيا اليوم.
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على مدار 24 ساعة.. فرض حظر التجوال في عيد الفطر بالسعودية

قالت وزارة الداخلية السعودية في بيان اليوم الثلاثاء، إن المملكة ستفرض حظرا للتجول على مدار 24 ساعة بأنحاء البلاد خلال عطلة عيد الفطر التي تستمر خمسة أيام، وذلك لمكافحة انتشار فيروس كورونا، إذ قال البيان الذي نشرته وكالة الأنباء السعودية الرسمية، إنه حتى ذلك الحين ستظل الأنشطة الاقتصادية مفتوحة ويُسمح بحرية الحركة للأشخاص من التاسعة صباحا، حتى الخامسة مساء باستثناء مكة التي لا تزال خاضعة لحظر كامل.
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السودان يرفض مقترحا إثيوبيا حول سد النهضة

كشفت وزارة الري والموارد المائية السودانية اليوم الثلاثاء، عن رفض السودان، مقترحا إثيوبيا يقضي بتوقيع اتفاق جزئي، حول ملء بحيرة سد النهضة المتوقع أن يبدأ في يوليو القادم، بحسب روسيا اليوم. وقالت الوزارة، في بيان لها أمس: "أبلغ رئيس الوزراء عبد الله حمدوك نظيره الإثيوبي أبي أحمد، أن توقيع أي اتفاق جزئي للمرحلة الأولى لا يمكن الموافقة عليه، نظرا لوجود جوانب فنية وقانونية يجب تضمينها في اتفاق، وحددتها آلية التنسيق وتبادل البيانات وسلامة السد والآثار البيئية والاجتماعية.
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البرلمان اللبناني

رش أعضاء البرلمان اللبناني بمطهرات لدى دخولهم لحضور جلسة

استُقبل أعضاء البرلمان اللبناني برش المطهرات لدى وصولهم لحضور جلسة برلمانية يوم الثلاثاء تغير مكان إقامتها من مقر البرلمان إلى مسرح للسماح بمسافات التباعد الاجتماعي بين الحاضرين للحد من تفشي فيروس كورونا المستجد. وقيست درجات الحرارة لأعضاء البرلمان لدى وصولهم إلى قصر اليونسكو، وقام رجل يرتدي حلة واقية برش أقدامهم بالمطهر، وكان كثيرون منهم يرتدون الكمامات أثناء إجراء مقابلات مع وسائل الإعلام.
كورونا والحجر الصحي (4)

في 24 ساعة.. تركيا تسجل 107 وفاة و4062 إصابة بكورونا

أعلنت وزارة الصحة التركية، اليوم الثلاثاء، تسجيل 107وفاة و4062 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الأخيرة، لترتفع الوفيات إلى 1403 والاصابات إلى 65111، إذ قال وزير الصحة التركي فخر الدين قوجة، إن حالات الإصابة بالفيروس التاجي المؤكدة في تركيا زادت بواقع 4062 خلال الأربع وعشرين ساعة الماضية، ليرتفع العدد الإجمالي للمصابين في البلاد إلى 65111 حالة، مشيرا أنه تم تسجيل 107 حالة وفاة جديدة ليصل عدد الضحايا إلى 1403، وفقا لما ذكرته وكالة روسيا اليوم.
كورونا والحجر الصحي (8)

تسجل 602 وفاة و2972 إصابة جديدة بكورونا في إيطاليا

أعلنت السلطات الإيطالية، اليوم الثلاثاء، عن تسجل 602 وفاة و2972 إصابة جديدة بفيروس كورونا، ليبلغ إجمالي الوفيات 21067 والإصابات 162488، في أدنى معدل يومي للإصابات منذ 13 مارس، وفقا لما ذكرته وكالة روسيا اليوم في نبأ عاجل لها. وفي وقت سابق، قررت الحكومة الإيطالية تمديد إجراءات العزل العام في جميع أنحاء البلاد لاحتواء فيروس كورونا حتى الثالث من مايو المقبل، لافته أنه من المقرر السماح لمتاجر قليلة بإعادة فتح أبوابها اعتبارا من 14 أبريل الجاري، قائلة: «هذا قرار صعب لكنه ضروري وأتحمل عنه المسؤولية السياسية كاملة».
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87 إصابة و13 وفاة بكورونا خلال 24 ساعة في الجزائر

أعلنت وزارة الصحة الجزائرية، اليوم الثلاثاء، تسجيل 87 إصابة جديدة بفيروس كورونا، وبلوغ إجمالي الإصابات 2070 حالة، في 47 ولاية، مشيرة أنه تم تسجيل 13 حالة وفاة جديدة، ما يرفع العدد الإجمالي لوفيات كورونا في البلاد إلى 326، فيما إجمالي حالات الشفاء وصل اليوم إلى 691، وفقا لروسيا اليوم. كان وزير الصحة الجزائري قد قال في وقت سابق، إن الأرقام المسجلة في العاصمة الجزائر حاليا لا تستدعي فرض حجر كلي، لافتا أن الجزائر استقبلت ملايين الكمامات وكل الطلبات تمت تلبيتها، مشيرا أن بلاده تحتوي على مخزون يقدر بأكثر من 11 مليون كمامة لمواجهة تفشي فيروس كورونا.
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