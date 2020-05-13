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الرئيس الأمريكي: التعامل مع الصين مكلف للغاية

تحرير:وكالات ١٣ مايو ٢٠٢٠ - ١٠:٤٨ م
ترامب
ترامب
هاجم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مجددا الصين، معتبرا أن التعامل معها مكلف للغاية، مجددا اتهامه لها بضلوعها في انتشار فيروس كورونا، إذ قال ترامب في تغريدة عبر حسابه الرسمي على تويتر: "كما قلت لفترة طويلة، فإن التعامل مع الصين أمر مكلف للغاية، لقد أبرمنا للتو صفقة تجارية رائعة، ولم يكد الحبر يجف، حتى أصيب العالم بالطاعون، في إشارة إلى فيروس كورونا، من الصين، 100 صفقة تجارية لا تعوض خسارة كل تلك الأرواح البريئة"، وفقا لما ذكرته وكالة روسيا اليوم.
وقال ترامب في بداية شهر مايو الجاري، إنه يدرس فرض رسوم على الصين على خلفية فيروس كورونا.وكتب عبر سلسلة تغريدات على حسابه في "تويتر": "اطلعت على الدليل الذي يثبت أن مصدر فيروس كورونا هو معهد ووهان للفيروسات في الصين".ويصر ترامب على نظريته التي يلوم عبرها الصين على انتشار كورونا، ويتهمها بالفشل في التصرف
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فيروس كورونا

وفيات كورونا في الولايات المتحدة تتجاوز الـ80 ألفا

تجاوز عدد الوفيات الناجمة عن فيروس كورونا في الولايات المتحدة 80 ألف حالة حتى اليوم الإثنين، وفقا لإحصاءات وكالة رويترز، إذ أشارت الوكالة أن المعدل اليومي للوفيات في الولايات المتحدة، التي تعد البؤرة الريسة للفيروس في العالم، استقر عند مستوى 2000 حالة منذ منتصف أبريل الماضي، رغم الجهود المبذولة من السلطات. وحصيلة الوفيات جراء الفيروس تجاوزت تلك التي نجمت عن الإنفلونزا الموسمية بدءا من العام 1967، في أعلى من عدد الوفيات التي سببها وباء الإيدز خلال السنوات الـ11 الأولى من انتشاره أي من 1981 إلى 1992، و فقا لروسيا اليوم.
دونالد ترامب

«الثلاثاء».. المحكمة تنظر قضية أموال ترامب وحصانته

تستعد المحكمة العليا الأمريكية للنظر في مدى شرعية رفض الرئيس دونالد ترامب تقديم بياناته الضريبية للكونجرس والقضاء، في قضية قد تفيد في تحديد حدود حصانته الرئاسية. وخلال الجسلة الأولى في إطار القضية التي ستعقد اعتبارا من الثلاثاء القادم، سيطرح أعضاء المحكمة العليا التسعة أسئلتهم عبر الهاتف على محامي الأطراف المعنية. وترامب قطب العقارات السابق الذي جعل من ثروته أحد أسس حملته الانتخابية، هو ثاني رئيس أمريكي بعد ريتشارد نيكسون يرفض كشف وضعه الضريبي، ما أثار جدلا في المجتمع الأمريكي، لاسيما في أوساط الحزب الديمقراطي، وتكهنات عديدة بشأن سبب رفضه.
مايك-بومبيو

بومبيو يزور إسرائيل بعد استئناف الرحلات الخارجية

أعلنت الخارجية الأمريكية أن الوزير مايك بومبيو سيزور إسرائيل للتعبير عن دعمه للحكومة الجديدة، مستأنفا بذلك رحلاته الخارجية التي علقت بسبب وباء كورونا، وقالت المتحدثة باسم الخارجية الأمريكية مورجان أورتيجاس، في بيان له، اليوم السبت، إن بومبيو سيبحث الجهود الأمريكية والإسرائيلية لمكافحة فيروس كورونا المستجد ومسائل الأمن الإقليمي المرتبطة بتأثير إيران الخبيث، مضيفة: "إن التزام الولايات المتحدة بإسرائيل لم يكن أقوى مما هو عليه في عهد قيادة الرئيس ترامب". وخلال زيارته سيلتقي بومبيو المعروف بدعمه القوي لإسرائيل، رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو.
كورونا والحجر الصحي (8)

أمريكا تسجل 1635 حالة وفاة بـ«كورونا» خلال 24 ساعة

أعلنت جامعة جونز "هوبكنز" عن رصد 1635 حالة وفاة في الولايات المتحدة الأمريكية بسبب فيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19) خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع بذلك إجمالي عدد الوفيات إلى 78 ألفا و616 حالة. وأمس الجمعة، قدم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، في كلمة له أمام أعضاء الكونجرس الجمهوريين، توقعا جديدا لحصيلة وفيات كورونا، في وقت تأكدت فيه إصابة شخص قريب من الرئيس بالفيروس، قائلا: "ربما يبلغ عدد الوفيات بفيروس كورونا فى الولايات المتحدة 95 ألفا أو أكثر".
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دونالد ترامب

بعد إصابة حارسه الشخصي.. ترامب يخضغ لفحص كورونا يوميًّا

قال الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، إنه سيخضع مع نائبه مايك بنس، إلى فحص فيروس كورونا المستجد يوميا، مضيفًا خلال مؤتمر صحفي مساء اليوم الخميس، أن الفحص اليومي سيطبق على نائب الرئيس وبعض كبار المسؤولين في البيت الأبيض كذلك، مؤكدًا أنه لم يكن على اتصال منتظم مع المساعد الذي أصيب بالفيروس، وفقا لما ذكرته وكالة سبوتنيك. وفي وقت سابق، قال المتحدث باسم البيت الأبيض، إن الفحوص أثبتت عدم إصابة الرئيس دونالد ترامب أو نائبه مايك بنس بفيروس كورونا المستجد، وذلك بعد اكتشاف إصابة أحد أفراد الجيش الأمريكي، الذي يعمل بمجمع البيت الأبيض بالفيروس.
فيروس- كورونا (7)

وفيات كورونا بالولايات المتحدة تتجاوز الـ74 ألف حالة

تجاوزت حصيلة الوفيات الناجمة عن فيروس كورونا المستجد في الولايات المتحدة، مساء اليوم الأربعاء، حاجز 74 ألف حالة، إذ سجلت في الولايات المتحدة 1256039 إصابة مؤكدة بعدوى فيروس كورونا المستجد "COVID-19"، بينها 74093 وفاة، ما يساوي 5.9% من عدد الحالات المرصودة، و205215 شفاء، أي 16.3%. وارتفع عدد المصابين بالفيروس خلال اليوم الحالي بواقع 18406 أشخاص، بينما بلغت زيادة الوفيات حتى الآن 1822 حالة، وفقا لروسيا اليوم. وتأتي من نصيل الولايات المتحدة 33% من العدد الإجمالي للإصابات المسجلة في العالم و28.1% من حصيلة المتوفين جراء المرض.
دونالد ترامب

ترامب: الصين فشلت في وقف انتشار فيروس كورونا

أعلن الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، أنه رأى أدلة تثبت أن فيروس كورونا المستجد، ينحدر من معهد بمدينة ووهان، معتبرا أن انتشار الجائحة يعود لفشل الصين في وقفها أو إرادتها في حدوث ذلك، إذ قال ترامب، في مؤتمر صحفي عقده مساء اليوم الخميس حول تطورات جائحة فيروس كورونا، إنه رأى أدلة على أن هذه السلالة الجديدة تنحدر من معهد الفيروسات في مدينة ووهان الصينية، التي بدأ منها تفشي الفيروس، دون أن يذكر أي تفاصيل حول الموضوع، وفقًا لما ذكرته وكالة روسيا اليوم..
كورونا والحجر الصحي (3)

60 وفاة جديدة بكورونا في روسيا والإصابات تقترب من 70 ألفا

أعلنت روسيا يوم الجمعة عن 5849 إصابة مؤكدة جديدة بفيروس كورونا مما رفع حصيلة البلاد إلى 68622.
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