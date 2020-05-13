الصحة العالمية: فيروس كورونا لا ينتهي ولا يختفي أبدًا

تحرير:وكالات ١٣ مايو ٢٠٢٠ - ١١:٠٧ م

مدير منظمة الصحة العالمية

قال الدكتور مايك رايان، المدير التنفيذي لبرنامج الطوارئ بمنظمة الصحة العالمية، في مؤتمر صحفي عقده في جنيف، اليوم الأربعاء، إن فيروس كورونا المستجد، قد لا ينتهي أبداً، وقد ينضم إلى مزيج الفيروسات التي تقتل الناس في جميع أنحاء العالم كل عام، بحسب وصفه، مضيفا: "قد يصبح هذا الفيروس مجرد فيروس متوطن آخر في مجتمعاتنا، وقد لا يختفي هذا الفيروس أبدًا، فيروس نقص المناعة المكتسبة HIV (المسبب لمرض الإيدز) لم يختف، أنا لا أقارن بين المرضين، ولكن أعتقد أنه من المهم أن نكون واقعيين. لا أعتقد أن أي شخص يمكنه التنبؤ بموعد انتهاء أو اختفاء هذا المرض".

وأوضح المسؤول الرفيع بمنظمة الصحة العالمية، أنه مع اللقاح قد يكون لدينا فرصة للتخلص من هذا الفيروس، ولكن يجب أن يكون اللقاح متاحًا، ويجب أن يكون فعالًا للغاية، ويجب أن يكون متاحًا للجميع."مع ذلك، فإن مستقبل فيروس كورونا لا يجب أن يكون هلاكًا وكآبة كالملة"، بحسب تعبير عالمة الأمراض المعدية والأوبئة في