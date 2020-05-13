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الصحة العالمية: فيروس كورونا لا ينتهي ولا يختفي أبدًا

تحرير:وكالات ١٣ مايو ٢٠٢٠ - ١١:٠٧ م
مدير منظمة الصحة العالمية
مدير منظمة الصحة العالمية
قال الدكتور مايك رايان، المدير التنفيذي لبرنامج الطوارئ بمنظمة الصحة العالمية، في مؤتمر صحفي عقده في جنيف، اليوم الأربعاء، إن فيروس كورونا المستجد، قد لا ينتهي أبداً، وقد ينضم إلى مزيج الفيروسات التي تقتل الناس في جميع أنحاء العالم كل عام، بحسب وصفه، مضيفا: "قد يصبح هذا الفيروس مجرد فيروس متوطن آخر في مجتمعاتنا، وقد لا يختفي هذا الفيروس أبدًا، فيروس نقص المناعة المكتسبة HIV (المسبب لمرض الإيدز) لم يختف، أنا لا أقارن بين المرضين، ولكن أعتقد أنه من المهم أن نكون واقعيين. لا أعتقد أن أي شخص يمكنه التنبؤ بموعد انتهاء أو اختفاء هذا المرض".
وأوضح المسؤول الرفيع بمنظمة الصحة العالمية، أنه مع اللقاح قد يكون لدينا فرصة للتخلص من هذا الفيروس، ولكن يجب أن يكون اللقاح متاحًا، ويجب أن يكون فعالًا للغاية، ويجب أن يكون متاحًا للجميع."مع ذلك، فإن مستقبل فيروس كورونا لا يجب أن يكون هلاكًا وكآبة كالملة"، بحسب تعبير عالمة الأمراض المعدية والأوبئة في
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كورونا والحجر الصحي (4)

خلال 24 ساعة.. 195 وفاة و888 إصابة بكورونا في إيطاليا

أعلنت وكالة الحماية المدنية في إيطاليا اليوم الأربعاء، أن الوفيات الناجمة عن وباء كورونا ارتفعت بواقع 195 حالة اليوم الأربعاء، مقابل 172 ليوم أمس، مضيفة أن العدد اليومي للإصابات الجديدة انخفض إلى 888 من 1402 يوم الثلاثاء، مشيرة أن العدد الإجمالي لضحايا الفيروس منذ ظهوره في 21 فبراير بلغ 31106، وهو ثالث أعلى عدد في العالم بعد الولايات المتحدة وبريطانيا، فيما يبلغ عدد الحالات المؤكدة 222104، وهو خامس أعلى رقم عالمي بعد الولايات المتحدة وإسبانيا وبريطانيا وروسيا.
فيروس كورونا

إصابات كورونا تتجاوز 4.26 مليون شخص عالميا

أفادت جامعة «جونز هوبكنز» الأمريكية، بأن حصيلة الإصابات بفيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19) في العالم تجاوزت 4,26 مليون شخص بحلول صباح اليوم الأربعاء.
كورونا والحجر الصحي (10)

الصين: رفع درجة التأهب خوفًا من موجة كورونا ثانية

تواجه الصين موجة محتملة ثانية لتفشي فيروس كورونا المستجد، بعد أن أعلنت الأحد رصد 14 إصابة بالمرض بينها 11 في مدينة شولان التي صنفت منطقة عالية الخطورة مع عودة الوباء، إذ رفعت سلطات مقاطعة جيلين درجة التأهب في مدينة شولان من المنخفضة إلى المتوسطة عقب تأكيد إصابة امرأة في 7 مايو. ورفع المسؤولون المحليون تصنيف شولان من المتوسط إلى عالي الخطورة إثر تأكيد 11 إصابة جديدة في 9 مايو، جميعهم من أفراد أسرة المرأة المصابة ومخالطيها، وفقا لما ذكرته وكالة روسيا اليوم.
مظاهرات في العراق

تظاهر مئات العراقيين وسط بغداد للمطالبة بالإصلاح

تظاهر، اليوم الأحد، مئات العراقيين وسط العاصمة بغداد مطالبين بالإصلاح ومحاسبة المتسببين بقتل المتظاهرين، وشهدت ساحة التحرير وجسر الجمهورية وسط بغداد تجمعًا لمئات المحتجين الذين طالبوا بالإصلاح ومحاسبة الذين تسببوا بقتل المتظاهرين في الاحتجاجات التي شهدتها بغداد و9 مدن عراقية منذ بداية شهر أكتوبر الماضي، وشهدت محافظات ذي قار وواسط والمثني مظاهرات رافقتها أعمال عنف بعد توقف دام اكثر من شهرين بعد تفشي فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) في البلاد، وتأتي هذه الاحتجاجات بعد يومين من تشكيل الحكومة العراقية الجديدة برئاسة مصطفى الكاظمي.
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فيروس- كورونا (3)

حصيلة ضحايا كورونا في إيطاليا تتجاوز الـ30 ألفا

أصبحت إيطاليا اليوم الجمعة ثالث بلد في العالم بعد الولايات المتحدة وبريطانيا، تتجاوز فيه حصيلة ضحايا فيروس كورونا عتبة الـ30 ألف شخص، إذ أكدت السلطات الإيطالية تسجيل 243 وفاة جديدة بفيروس كورونا اليوم الجمعة مقابل 274 أمس الخميس، ليصل إجمالي عدد الوفيات إلى 30201 حالة. وتراجع كذلك عدد الإصابات اليومية بالفيروس بشكل طفيف إلى 1327 مقابل 1401 أمس الخميس ليصل العدد الإجمالي لحالات الإصابة المؤكدة منذ ظهور الوباء إلى 217185 وهو ثالث أعلى رقم في العالم بعد الولايات المتحدة وإسبانيا، وفقا لما ذكرته روسيا اليوم.
كورونا والحجر الصحي (10)

تسجيل 189 إصابة بكورونا في المغرب خلال 24 ساعة

بلغت حصيلة الإصابات بفيروس كورونا في المغرب 5408 حالات بعد تسجيل 189 إصابة جديدة خلال آخر 24 ساعة، إذ أوضح مدير مديرية علم الأوبئة ومكافحة الأمراض بوزارة الصحة المغربية، محمد اليوبي، أن عدد الحالات التي تماثلت للشفاء من المرض ارتفع إلى 2017 حالة، بعد تسجيل 179 حالة شفاء جديدة، فيما بلغ عدد الوفيات الوفاة 183 بعد تسجيل حالتي وفاة جديدتين اليوم، مشيرًا إلى أن النسبة المئوية للتعافي واصلت ارتفاعها، لتبلغ 37.3%، فيما يقدر المعدل العالمي بـ34%، وفقا لما ذكرته وكالة روسيا اليوم.
كورونا والحجر الصحي (4)

الجزائر تُسجل حالتي وفاة و174 إصابة بكورونا

أعلنت وزارة الصحة الجزائرية، اليوم الإثنين، عن تسجيل حالتي وفاة و174 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، ليرتفع إجمالي الوفيات إلى 465، والإصابات إلى 4648، إذ قال الناطق الرسمي باسم لجنة الرصد والمعاينة لفيروس كورونا، جمال فورار، إن 62 مصابا جديدا تماثلوا للشفاء، ليرتفع العدد الإجمالي للمتعافين إلى 1998. وتشير الأرقام المسجلة إلى انخفاض في عدد الوفيات والإصابات مقارنة مع يوم أمس الأحد الذي سجلت فيه 4 وفيات و179 إصابة جديدة بالفيروس، وفقا لما ذكرته روسيا اليوم.
كورونا والحجر الصحي (10)

المغرب يُسجل 174 حالة إصابة بكورونا خلال 24 ساعة

سجل المغرب أعلى معدل إصابات يومي بفيروس كورونا المستجد المسبب لمرض "كوفيد-19" منذ أسبوعين، إذ أعلنت وزارة الصحة أن حصيلة 24 ساعة الأخيرة بلغت 174 حالة إصابة جديدة ليصل مجموع الإصابات المؤكدة 4903، كما سجلت وزارة الصحة 182 حالة شفاء جديدة ليصبح مجموع المتعافين 1438، فيما تم تسجيل حالة وفاة واحدة وبذلك يبلغ مجموع الوفيات 174 حالة وفاة. كانت الحكومة المغربية قد قررت تمديد حالة الطوارئ الصحية المفروضة ضمن الإجراءات التي اتخذت للحد من انتشار فيروس كورونا، إلى 20 مايو المقبل.
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