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أبو مازن: صناع نكبتنا أرداوا فلسطين أرضًا بلا شعبًا

تحرير:وكالات ١٣ مايو ٢٠٢٠ - ١١:٢٢ م
الرئيس الفلسطيني
الرئيس الفلسطيني
قال الرئيس الفلسطيني محمود عباس، إن صناع نكبتنا أرداوا أن تكون فلسطين أرضا بلا شعب لشعب بلا أرض، ومارسوا أبشع المؤامرات والضغوط والمجازر والمشاريع التصفوية، وآخرها صفقة القرن، مضيفا في كلمة مساء الأربعاء بمناسبة الذكرى الـ72 لنكبة فلسطين: "لقد مددنا أيدينا لسلام عادل وشامل، على أساس قرارات الشرعية الدولية، ولا يزال يحدونا الأمل بتحقيق ذلك، لكننا لن ننتظر إلى الأبد، فلا شيء أغلى عندنا من فلسطين، ولا شيءَ أكرم عندنا من شعبنا وحقوقِه الوطنية"، وفقا لسبوتنيك.
وهدد عباس، "بإعادة النظر في الموقف الفلسطيني، من كلِ الاتفاقات والتفاهمات، سواء مع إسرائيل، أو مع الولايات المتحدة الأمريكية نفسها، وسنكون في حل من كل تلك الاتفاقات والتفاهمات، إذا أعلنت الحكومة الإسرائيلية عن ضم أي جزء من أراضينا المحتلة، وسنحمل الحكومتين الأميركية والإسرائيلية كل ما يترتب على ذلك
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نصر الله: ترتيب العلاقة مع سوريا تعالج الأزمة الاقتصادية في لبنان

قال الأمين العام لحزب الله اللبناني، حسن نصر الله، إن الرهان على تأخير ترتيب العلاقة مع سوريا باعتبارها دولة ستنهار رهان في غير مكانه، وجاءت تصريحات نصر الله، مساء اليوم الأربعاء، في كلمة خلال الذكرى السنوية الرابعة للقيادي في الحزب، مصطفى بدر الدين، حيث سأل الأمين العام للحزب الحكومة اللبنانية: "كيف تذهبين لطلب المساعدة من الدول؟ ولماذا لا يكون هناك ترتيب للعلاقة مع سوريا؟"، مضيفًا أنه لا يجوز أن يستمر هذا الوضع لأن ترتيب العلاقة مع سوريا يخدم الاقتصاد اللبناني".
الامارات

إعفاء مخالفي الإقامات من الغرامة المالية في الإمارات

أعلن المتحدث باسم الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية في الإمارات العميد خميس الكعبي، إعفاء جميع المخالفين لقانون دخول وإقامة الأجانب من الغرامات المترتبة عليهم قبل مارس الماضي، إذ قال الكعبي: "أصدر مجلس الوزراء، قرارا بإعفاء جميع المخالفين لقانون دخول وإقامة الأجانب من كافة الغرامات المترتبة عليهم متى وقعت المخالفة قبل الأول من مارس 2020، سواء كانوا من حملة أذونات وتأشيرات الدخول، أو فئة المقيمين"، وفقا لما ذكرته روسيا اليوم.
كورونا والحجر الصحي (5)

على مدار 24 ساعة.. فرض حظر التجوال في عيد الفطر بالسعودية

قالت وزارة الداخلية السعودية في بيان اليوم الثلاثاء، إن المملكة ستفرض حظرا للتجول على مدار 24 ساعة بأنحاء البلاد خلال عطلة عيد الفطر التي تستمر خمسة أيام، وذلك لمكافحة انتشار فيروس كورونا، إذ قال البيان الذي نشرته وكالة الأنباء السعودية الرسمية، إنه حتى ذلك الحين ستظل الأنشطة الاقتصادية مفتوحة ويُسمح بحرية الحركة للأشخاص من التاسعة صباحا، حتى الخامسة مساء باستثناء مكة التي لا تزال خاضعة لحظر كامل.
سد-النهضة (10)

السودان يرفض مقترحا إثيوبيا حول سد النهضة

كشفت وزارة الري والموارد المائية السودانية اليوم الثلاثاء، عن رفض السودان، مقترحا إثيوبيا يقضي بتوقيع اتفاق جزئي، حول ملء بحيرة سد النهضة المتوقع أن يبدأ في يوليو القادم، بحسب روسيا اليوم. وقالت الوزارة، في بيان لها أمس: "أبلغ رئيس الوزراء عبد الله حمدوك نظيره الإثيوبي أبي أحمد، أن توقيع أي اتفاق جزئي للمرحلة الأولى لا يمكن الموافقة عليه، نظرا لوجود جوانب فنية وقانونية يجب تضمينها في اتفاق، وحددتها آلية التنسيق وتبادل البيانات وسلامة السد والآثار البيئية والاجتماعية.
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الرئيس الفلسطيني محمود عباس

أبو مازن: حل الاتفاقيات إذ ضمت إسرائيل أراضي الضفة الغربية

جدد الرئيس الفلسطيني محمود عباس أبو مازن، التأكيد على رفضه ضم إسرائيل لأي أراض بالضفة الغربية، مهددًا بإلغاء جميع الاتفاقيات الموقعة معها إذا أقدمت على ذلك، إذ قال عباس: «إذا أعلنت إسرائيل أنها ستضم ولو سنتيمترًا واحدًا من الضفة الغربية، فسنعتبر أنفسنا في حل من كل الاتفاقات الموقعة بيننا وبينهم ومع الأمريكان»، مضيفًا: «في حال بدأت الحكومة الإسرائيلية هذا الضم سواء في الحرم الإبراهيمي أو في المستوطنات أو في غور الأردن، نعتبر أنفسنا في حل من كل الاتفاقات الموقعة بيننا وبينهم ومع الإدارة الأمريكية، لأنها هي التي جاءت بصفقة العصر، وهم الذين أوحوا للإسرائيليين بمسألة الضم، وهم الذين دفعوهم إلى هذه المسألة، ولا يقولوا لنا إنهم ليس لهم علاقة وإن إسرائيل هي التي تتخذ القرارات.
قصف- إسرائيلي -على- قطاع -غزة (4)

اسرائيل تقصف مواقع لـ«حماس» في غزة بعد إطلاق صاروخ

أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي أنه قصف، في بيان له، اليوم الأربعاء، مواقع عسكرية لحماس في غزة بعد إطلاق صاروخ من القطاع الفلسطيني الذي تسيطر عليه الحركة الإسلامية، قائلا: "إن صاروخا أُطلق من قطاع غزة باتجاه الأراضي الاسرائيلية، وردا على ذلك استهدفت دبابة إسرائيلية 3 مواقع عسكرية لحماس في شمال قطاع غزة"، وفي غزة أكد مصدر أن 3 مواقع تضررت لكنه لم يشر إلى إصابات. وسقطت القذيفة التي أطلقت على إسرائيل في حقل غير بعيد عن الحدود مع القطاع الفلسطيني، حسبما ذكر ناطق عسكري اسرائيلي لم يشر إلى أضرار أو إصابات.
محمود-عباس (4)

عباس يدعو دول «عدم الانحياز» لعقد مؤتمر دولي للسلام

دعا الرئيس الفلسطيني محمود عباس، الدول الأعضاء بحركة عدم الانحياز، إلى عقد مؤتمر دولي للسلام على أساس القانون والشرعية الدولية، بهدف إنهاء الاحتلال، وتجسيد استقلال دولة فلسطين بعاصمتها القدس الشرقية، لتعيش بأمن وسلام إلى جانب إسرائيل على حدود 1967، وحل قضايا الوضع النهائي كافة، وعلى رأسها قضية اللاجئين والأسرى. وذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية، أن الرئيس أطلع المشاركين في قمة عدم الانحياز التي تعقد أعمالها اليوم الإثنين عبر تقنية "التواصل عن بعد" ، على تداعيات ومخاطر محاولات سلطات الاحتلال ضم أجزاء من الضفة الغربية المحتلة.
الاحتلال- الإسرائيلي- يهدم- منزلا- بالضفة- الغربية‎

سوريا ترفض تصريحات نتنياهو بضم أراضٍ فلسطينية

أكدت سوريا رفضها لتصريحات رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بضم المزيد من الأراضي الفلسطينية. مبينة أن العدوان الإسرائيلي يستهدف الأمة بأسرها ولا أحد بمأمن من شروره ما يستوجب من الجميع اتخاذ الموقف التاريخي المسؤول للذود عن قضايا الأمة ومصالحها ورفض أي شكل من أشكال التطبيع مع هذا الكيان الغاصب. وقال مصدر رسمي في وزارة الخارجية والمغتربين لوكالة "سانا" اليوم الأحد، "تعرب الجمهورية العربية السورية عن إدانتها الشديدة ورفضها المطلق لتصريحات رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بضم المزيد من الأراضي الفلسطينية في الضفة الغربية".
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