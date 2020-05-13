أبو مازن: صناع نكبتنا أرداوا فلسطين أرضًا بلا شعبًا

تحرير:وكالات ١٣ مايو ٢٠٢٠ - ١١:٢٢ م

الرئيس الفلسطيني

قال الرئيس الفلسطيني محمود عباس، إن صناع نكبتنا أرداوا أن تكون فلسطين أرضا بلا شعب لشعب بلا أرض، ومارسوا أبشع المؤامرات والضغوط والمجازر والمشاريع التصفوية، وآخرها صفقة القرن، مضيفا في كلمة مساء الأربعاء بمناسبة الذكرى الـ72 لنكبة فلسطين: "لقد مددنا أيدينا لسلام عادل وشامل، على أساس قرارات الشرعية الدولية، ولا يزال يحدونا الأمل بتحقيق ذلك، لكننا لن ننتظر إلى الأبد، فلا شيء أغلى عندنا من فلسطين، ولا شيءَ أكرم عندنا من شعبنا وحقوقِه الوطنية"، وفقا لسبوتنيك.

وهدد عباس، "بإعادة النظر في الموقف الفلسطيني، من كلِ الاتفاقات والتفاهمات، سواء مع إسرائيل، أو مع الولايات المتحدة الأمريكية نفسها، وسنكون في حل من كل تلك الاتفاقات والتفاهمات، إذا أعلنت الحكومة الإسرائيلية عن ضم أي جزء من أراضينا المحتلة، وسنحمل الحكومتين الأميركية والإسرائيلية كل ما يترتب على ذلك