فنون

تليفزيون

سينما

موسيقى

كتب

تجاوز محنة كورونا.. أنغام تطرح أغنية «هنعيش مع بعض»

تحرير:محمد أبو زيد ١٤ مايو ٢٠٢٠ - ١٢:٠٩ ص
أنغام
أنغام
طرحت أنغام أغنية جديدة بعنوان "هنعيش مع بعض"، على حسابها عبر إنستجرام، والأغنية من ألحان هشام جمال، وتأتي ضمن حملة وزارة الصحة المصرية لتجاوز محنة فيروس كورونا المستجد، إذ تقول كلماتها: "أوقات بتفرق ما بينا المسافات.. وبنبعد عن بعضينا ساعات.. توحشنا قعدتنا وأجمل حكايات". ونشرت صفحة وزارة الصحة والسكان على صفحتها عبر تويتر الأغنية تحت هاشتاج "دايما جنب بعض"، وعلقت عليها بجزء من كلمات الأغنية: "مهما الأيام بعدتنا عن حبايبنا، هيفضلوا دايمًا في قلوبنا، وأكيد الشمس هتطلع في يوم وتقربنا تاني من بعض".
وفي وقت سابق أعلنت أنغام لجمهورها أنها يوم الخميس 14 مايو سوف تصلي هي وعائلتها مع العالم أجمع للإنسانية ليرفع الله عنا وباء كورنا. View this post on Instagram #انغام #هنعيش_مع_بعض ?????? @unfpaegypt @mohpegypt @whoegypt A post shared by Angham (@anghamofficial) on May 13, 2020 at 12:47pm
اقرأ المزيد
سميرة-سعيد

سميرة سعيد تشارك جمهورها بأغنية: «أنا من أتباع محمد»

شاركت المطربة سميرة سعيد متابعيها بأغنية دينية نادرة من فترة طفولتها على حسابها عبر إنستجرام، وعلقت عليها قائلة: "أغنية دينية من أيام الطفولة..أنا من أتباع محمد". واعتادت سميرة سعيد مشاركة جمهورها أغانيها في فترة الطفولة، وفي وقت سابق شاركت فيديو لها أثناء غنائها أغنية "أقبلت يا رمضان" على حسابها بموقع إنستجرام، وعلقت عليه قائلة: "أغنية لرمضان من أيام الطفولة.. أحببت أن أشارككم بها.. كل رمضان وأنتم بخير.. مطمئنين وآمنين".
محمد-الحلو

باركيلي.. أغنية للمطرب محمد الحلو عن شهداء الجيش

طرح المطرب محمد الحلو أغنية وطنية جديدة بعنوان "باركيلي" تمجيدًا لشهداء القوات المسلحة بسيناء، وتتضمن الأغنية ظهور عدد من صور شهداء الجيش المصري في مقدمتهم الشهيد العقيد أحمد المنسي، وتم طرح الأغنية عبر موقع يوتيوب، وهي من كلمات وألحان ممدوح صلاح، وتوزيع أحمد مادو، وإخراج أنس الديب. وقبل أسابيع شارك الفنان محمد الحلو في حفل ضمن مبادرة "خليك في البيت.. الثقافة بين إيديك"، وعرض على قناة وزارة الثقافة على موقع "يوتيوب".
البوم عمرو دياب 2019 انا غير

أبناء عمرو دياب ينعون وفاة جدتهم بكلمات مؤثرة

توفيت مساء اليوم السيدة رئيفة النورى، والدة زينة عاشور الزوجة السابقة للفنان عمرو دياب، ووالدة أبنائه عبد الله وكنزي وجانا، إذ نعى أبناء عمرو دياب جدتها الراحلة، بكلمات مؤثرة وفيديوهات نادرة، ونشر عبد الله مقطع فيديو لجدته عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الإجتماعي إنستجرام، وهي تحمله بعد ولادته بين يديها، قائلا: "سأفتقدك أكثر مما تتخيلي، ربنا يرحمك يا تيتة".‏ ونعت كنزي جدتها الراحلة عبر خاصية ستوري على حسابها عبر "إنستجرام"، قائلة: "إنا لله وإنا إليه راجعون"، ونشرت فيديو لجدتها وعلقت عليه: "I love you Teta".
اقرأ المزيد من الأخبار
انغام

كنا بنضحك.. أنغام تطرح تتر مسلسل «جمع سالم»

طرحت أنغام أغنية "كنا بنضحك" تتر مسلسل "جمع سالم"، على قناتها الرسمية عبر "يوتيوب"، والأغنية من كلمات أمير طعيمة، وألحان إيهاب عبدالواحد، وتوزيع أمير هداية. ونشرت أنغام أمس على حسابها عبر «إنستجرام» صورة من بوستر الأغنية، وفي المقابل نشرت الفنانة زينة صورة لأنغام على حسابها عبر إنستجرام، وعلقت على الصورة قائلة: «نجمة مصر والوطن العربي.. أنغام، بحبك وبحترمك وبشكرك، فخورين إنك مصرية، ودايمًا مغردة في حياتنا وأعمالنا التي تزيد ببصمة صوتك وجمال إحساسك، بشكرك على أحلى هدية.. انتظروا المفاجأة».
انغام

«كنا بنضحك».. أنغام تُغني تتر مسلسل «جمع سالم»

كشفت الفنانة أنغام عن غنائها تتر مسلسل «جمع سالم»، الذي تخوض به الفنانة زينة السباق الرمضاني 2020، إذ نشرت أنغام على حسابها عبر «إنستجرام» صورة من بوستر أغنية كنا بنضحك قريبا تتر مسلسل «جمع سالم». ونشرت الفنانة زينة صورة لأنغام على حسابها عبر إنستجرام، وعلقت على الصورة قائلة: «نجمة مصر والوطن العربي.. أنغام، بحبك وبحترمك وبشكرك، فخورين إنك مصرية، ودايما مغردة في حياتنا وأعمالنا التي تزيد ببصمة صوتك وجمال إحساسك، بشكرك على أحلى هدية.. انتظروا المفاجأة».
منتج-الصادق-الصباح

منتج مسلسل «سكر زيادة» يكشف أسماء ضيوف الشرف

كشف المنتج صادق الصبّاح عن ضيوف شرف مسلسل "سكر زيادة" والذي تخوض به الفنانة نادية الجندي، ونبيلة عبيد الماراثون الرمضاني، وذلك في لقاء عبر"سكايب" في برنامج "يحدث في مصر" الذي يقدمه الاعلامي شريف عامر على قناة mbc مصر. وقال"الصباح" إن المسلسل يضم عدد كبير من ضيوف الشرف منهم الفنان "أحمد السقا، وبيومي فؤاد، وجومانة مراد، وشريف سلامة، وروجينا"، مشيرا إلى أن ضيوف الشرف قد يظهر البعض منهم في حلقة أو حلقتين من المسلسل، لافتا إلى أن نانسي عجرم سجلت أغنية تتر المسلسل، وهناك مفاجأة عنها سيكشف عنها قريبا، ويضم المسلسل ضيوف شرف آخرين من لبنان.
تامر حسنى

تامر حسني: أوبريت «أنت أقوى» عمل فني محترم وله هدف إنساني

كشف الفنان تامر حسني، على حسابه الشخصي عبر إنستجرام، عن أعماله الفنية، بعد مطالبة جمهوره له بإحياء حفلات «أون لاين»، وعن مشاركته في أوبريت "أنت أقوى"، إذ كتب حسني: "لكل حبايب قلبي الغاليين اللي بيطالبوا بحفلو Online، أنا شايف كل طلباتكم وبجد إنتوا واحشني أكتر". وتابع: "أولًا، بالنسبة لإستكمال تصوير فيلم "مش أنا" أنا وقفت تصوير الفيلم من أول يوم حسيت فيه بخطر على الناس وقبل الحظر وقبل إعلان الدولة عن طلب عدم التجمعات فلا يمكن إستكمال تصوير الفيلم حرصًا على سلامة الجميع".
للإعلان على موقع التحرير: [email protected]
عن مؤسسة التحرير

سياسة

إرهاب

جريمة

رياضة

فنون

حياة

صحة

رأي
إنضم لفريق التحرير: [email protected]