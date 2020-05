تجاوز محنة كورونا.. أنغام تطرح أغنية «هنعيش مع بعض»

تحرير:محمد أبو زيد ١٤ مايو ٢٠٢٠ - ١٢:٠٩ ص

أنغام

طرحت أنغام أغنية جديدة بعنوان "هنعيش مع بعض"، على حسابها عبر إنستجرام، والأغنية من ألحان هشام جمال، وتأتي ضمن حملة وزارة الصحة المصرية لتجاوز محنة فيروس كورونا المستجد، إذ تقول كلماتها: "أوقات بتفرق ما بينا المسافات.. وبنبعد عن بعضينا ساعات.. توحشنا قعدتنا وأجمل حكايات". ونشرت صفحة وزارة الصحة والسكان على صفحتها عبر تويتر الأغنية تحت هاشتاج "دايما جنب بعض"، وعلقت عليها بجزء من كلمات الأغنية: "مهما الأيام بعدتنا عن حبايبنا، هيفضلوا دايمًا في قلوبنا، وأكيد الشمس هتطلع في يوم وتقربنا تاني من بعض".

وفي وقت سابق أعلنت أنغام لجمهورها أنها يوم الخميس 14 مايو سوف تصلي هي وعائلتها مع العالم أجمع للإنسانية ليرفع الله عنا وباء كورنا. View this post on Instagram #انغام #هنعيش_مع_بعض ?????? @unfpaegypt @mohpegypt @whoegypt A post shared by Angham (@anghamofficial) on May 13, 2020 at 12:47pm