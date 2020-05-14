طقس اليوم حار.. والعظمي بالقاهرة 36 درجة

١٤ مايو ٢٠٢٠ - ٠٨:٣٩ ص

طقس حار - صورة أرشيفية

تتوقع هيئة الأرصاد الجوية أن يكون طقس اليوم الخميس حار نهارا مائل للبرودة ليلا، والرياح تنشط أحيانا علي القاهرة الكبري والوجه البحري، ويكون طقس السواحل الشمالية معتدل نهارا بارد ليلا وشبورة صباحا والرياح تنشط أحيانا، مع سقوط أمطار خفيفة إلي متوسطة تكون رعدية أحيانا علي مناطق من جنوب سيناء وسلاسل البحر الأحمر.

وعلي شمال الصعيد فالطقس شديد الحرارة نهارا لطيف ليلا والرياح نشطة، بينما طقس جنوب الصعيد شديد الحرارة نهارا معتدل ليلا والرياح تنشط أحيانا، كما تشهد مناطق من شمال وجنوب الصعيد سقوط أمطار خفيفة إلى متوسطة تكون رعدية أحيانا.درجات الحرارة المتوقعة اليوم:المدينة: الصغرى العظمىالقاهرة 20 36الإسكندرية 18