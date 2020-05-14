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3 مراحل.. الصحة تعلن خطة التعايش مع فيروس كورونا

١٤ مايو ٢٠٢٠ - ٠٨:٤٢ ص
الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان - صورة أرشيفية
الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان - صورة أرشيفية
وجهت وزارة الصحة والسكان، بضرورة استمرار غلق الأماكن الترفيهية مثل دور السينما والمسارح والقهاوي والكافيهات وجميع الأماكن الترفيهية، خلال فترة التعايش مع فيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19)، ويأتي ذلك ضمن الخطة الكاملة التي نشرتها وزارة الصحة التعايش مع الفيروس، والتي من المقرر بدء العمل بها مع بداية شهر يونيو المقبل، وفق ما أعلنت الحكومة في وقت سابق.
وتشمل الجهات التي شددت الصحة على استمرار غلقها: صالات التمارين واللياقة البدنية والنوادي الرياضية والاستراحات المغلقة بالأندية، بخلاف الأفراح والجنازات، والجامعات والمدارس ورياض الأطفال والحضانات.ومن المقرر أن تُنفذ خطة التعايش على 3 مراحل، الأولى: مرحلة الإجراءات المشددة لتفادي أي نوع من الانتكاسة،
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قال الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، إن التأسيس الفلسفي لخُلُق التواضعِ في الإسلام هو أنهُ يأتي نتيجة حتميَّة لمبدأُ "المساواةِ"، الذي أصَّلَه اللهُ تعالى ورسولُه -صلى الله عليه وسلم- في القرآنِ الكريمِ والسُّنَّةِ النبوية المشرَّفة، وكذا مبدأُ رجوعِ الناسِ جميعًا في أصلِهم إلى أبٍ واحدٍ وأمٍّ واحدةٍ، متسائلا: لماذا الاستكبارُ إذن بين المتساوينِ؟.
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