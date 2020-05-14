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ترامب يدرس فرض عقوبات على الصين بسبب انتشار كورونا

١٤ مايو ٢٠٢٠ - ١٠:١٦ ص
الرئيس الأمريكي دونالد ترامب - صورة أرشيفية
الرئيس الأمريكي دونالد ترامب - صورة أرشيفية
يدرس الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الخميس، مشروع قانون اقترحه السيناتور الجمهوري ليندسي جراهام حول فرض عقوبات على الصين بسبب انتشار وباء فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19).
وقال ترامب، حسبما ورد في بيان نشره البيت الأبيض على موقعه الإلكتروني: "أحترم ليندسي جراهام، ومن المؤكد سأدرس مشروع القانون حول فرض العقوبات ضد الصين". وكان السيناتور الأمريكي جراهام، قد قدم مشروع قانون الأسبوع الماضي بشأن فرض عقوبات ضد الصين بسبب انتشار فيروس كورونا، واحتجت بكين بشدة على هذه المبادرة.
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دونالد ترامب

الرئيس الأمريكي: التعامل مع الصين مكلف للغاية

هاجم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مجددا الصين، معتبرا أن التعامل معها مكلف للغاية، مجددا اتهامه لها بضلوعها في انتشار فيروس كورونا، إذ قال ترامب في تغريدة عبر حسابه الرسمي على تويتر: "كما قلت لفترة طويلة، فإن التعامل مع الصين أمر مكلف للغاية، لقد أبرمنا للتو صفقة تجارية رائعة، ولم يكد الحبر يجف، حتى أصيب العالم بالطاعون، في إشارة إلى فيروس كورونا، من الصين، 100 صفقة تجارية لا تعوض خسارة كل تلك الأرواح البريئة"، وفقا لما ذكرته وكالة روسيا اليوم.
فيروس كورونا

وفيات كورونا في الولايات المتحدة تتجاوز الـ80 ألفا

تجاوز عدد الوفيات الناجمة عن فيروس كورونا في الولايات المتحدة 80 ألف حالة حتى اليوم الإثنين، وفقا لإحصاءات وكالة رويترز، إذ أشارت الوكالة أن المعدل اليومي للوفيات في الولايات المتحدة، التي تعد البؤرة الريسة للفيروس في العالم، استقر عند مستوى 2000 حالة منذ منتصف أبريل الماضي، رغم الجهود المبذولة من السلطات. وحصيلة الوفيات جراء الفيروس تجاوزت تلك التي نجمت عن الإنفلونزا الموسمية بدءا من العام 1967، في أعلى من عدد الوفيات التي سببها وباء الإيدز خلال السنوات الـ11 الأولى من انتشاره أي من 1981 إلى 1992، و فقا لروسيا اليوم.
دونالد ترامب

«الثلاثاء».. المحكمة تنظر قضية أموال ترامب وحصانته

تستعد المحكمة العليا الأمريكية للنظر في مدى شرعية رفض الرئيس دونالد ترامب تقديم بياناته الضريبية للكونجرس والقضاء، في قضية قد تفيد في تحديد حدود حصانته الرئاسية. وخلال الجسلة الأولى في إطار القضية التي ستعقد اعتبارا من الثلاثاء القادم، سيطرح أعضاء المحكمة العليا التسعة أسئلتهم عبر الهاتف على محامي الأطراف المعنية. وترامب قطب العقارات السابق الذي جعل من ثروته أحد أسس حملته الانتخابية، هو ثاني رئيس أمريكي بعد ريتشارد نيكسون يرفض كشف وضعه الضريبي، ما أثار جدلا في المجتمع الأمريكي، لاسيما في أوساط الحزب الديمقراطي، وتكهنات عديدة بشأن سبب رفضه.
مايك-بومبيو

بومبيو يزور إسرائيل بعد استئناف الرحلات الخارجية

أعلنت الخارجية الأمريكية أن الوزير مايك بومبيو سيزور إسرائيل للتعبير عن دعمه للحكومة الجديدة، مستأنفا بذلك رحلاته الخارجية التي علقت بسبب وباء كورونا، وقالت المتحدثة باسم الخارجية الأمريكية مورجان أورتيجاس، في بيان له، اليوم السبت، إن بومبيو سيبحث الجهود الأمريكية والإسرائيلية لمكافحة فيروس كورونا المستجد ومسائل الأمن الإقليمي المرتبطة بتأثير إيران الخبيث، مضيفة: "إن التزام الولايات المتحدة بإسرائيل لم يكن أقوى مما هو عليه في عهد قيادة الرئيس ترامب". وخلال زيارته سيلتقي بومبيو المعروف بدعمه القوي لإسرائيل، رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو.
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