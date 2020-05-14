الفلبين تجلي 200 ألف شخص بسبب إعصار

١٤ مايو ٢٠٢٠ - ١٠:١٨ ص

إعصار - صورة أرشيفية

قال مسئولون إن السلطات الفلبينية، بدأت فى إجلاء 200 ألف شخص من منازلهم في المناطق الساحلية والجبلية، بسبب مخاوف من سيول وانهيارات أرضية مع وصول إعصار إلى اليابسة، اليوم الخميس.

وذكر مكتب الأرصاد الجوية أن إعصار فونجفونج، وهو أول إعصار يضرب البلاد هذا العام، اجتاح شرق الفلبين برياح تراوحت سرعتها بين 155 و190 كيلومترا فى الساعة. ومن المرجح، أن تعقد إجراءات التباعد الاجتماعي، المفروضة لكبح انتشار فيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19)، الجهود المبذولة لنقل الآلاف إلى مراكز للإجلاء