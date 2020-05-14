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المؤشر الرئيسي للبورصة يهبط 1% في منتصف التعاملات

١٤ مايو ٢٠٢٠ - ١٢:٠٣ م
البورصة - صورة أرشيفية
البورصة - صورة أرشيفية
تراجعت مؤشرات البورصة بمنتصف تعاملات جلسة، اليوم الخميس، مضعوطة بمبيعات العرب والأجانب، واستكمل المؤشر الرئيسي تراجعاته ليتداول عند 10290.1 نقطة متراجعا بنسبة 1%.
وخسر رأس المال السوقي للبورصة نحو 3.4 مليار جنيه ليصل عند مستوى 545.2 مليار جنيه.وتراجع المؤشر الرئيسي للبورصة "إيجي إكس 30" بنسبة 1% ليصل عند مستوى 10290.1 نقطة، وهبط مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجي إكس 70 متساوى الأوزان" بنسبة 0.22% ليصل عند مستوى 1111.2 نقطة، ونزل مؤشر "إيجي إكس 100 متساوى
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البورصة تفقد 3.8 مليار جنيه بنهاية التعاملات

اختتم مؤشر البورصة الرئيسي "إيجي إكس 30"، تعاملات جلسة اليوم الخميس، على تراجع بنسبة 1.05 % ليغلق عند مستوى 10287 نقطة.
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غدا طقس شديد الحرارة.. والعظمى بالقاهرة 36

تتوقع هيئة الأرصاد الجوية، أن يشهد غدا الجمعة، استمرار ارتفاع درجات الحرارة، حيث يسود طقس حار على القاهرة والوجه البحري والرياح نشطة، فيما تشهد السواحل الشمالية طقس معتدل والرياح معتدلة تنشط أحيانا، فيما يشهد شمال الصعيد طقس مشمس شديد الحرارة، ويشهد جنوب الصعيد طقس شديد الحرارة مشمس والرياح تنشط أحيانا.
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الإفراج عن 528 سجينا بمناسبة عيد تحرير سيناء

استمراراا لتنفيذ قرار رئيس الجمهورية الصادر بشأن الإفراج بالعفو عن باقي مدة العقوبة بالنسبة لبعض المحكوم عليهم الذين استوفوا شروط العفو بمناسبة الاحتفال بعيد تحرير سيناء، عقد قطاع السجون لجان لفحص ملفات نزلاء السجون على مستوى الجمهورية، لتحديد مستحقى الإفراج بالعفو عن باقي مدة العقوبة، وانتهت أعمال اللجان إلى انطباق القرار على 228 نزيلا ممن يستحقون الإفراج عنهم بالعفو.
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3 مراحل.. الصحة تعلن خطة التعايش مع فيروس كورونا

وجهت وزارة الصحة والسكان، بضرورة استمرار غلق الأماكن الترفيهية مثل دور السينما والمسارح والقهاوي والكافيهات وجميع الأماكن الترفيهية، خلال فترة التعايش مع فيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19)، ويأتي ذلك ضمن الخطة الكاملة التي نشرتها وزارة الصحة التعايش مع الفيروس، والتي من المقرر بدء العمل بها مع بداية شهر يونيو المقبل، وفق ما أعلنت الحكومة في وقت سابق.
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البورصة تخسر 9.3 مليار جنيه في منتصف تعاملات اليوم

واصلت مؤشرات البورصة في منتصف جلسة تعاملات اليوم الأربعاء، تراجعاتها بصورة جماعية، متأثرة بموافقة لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، أمس الثلاثاء، على زيادة ضريبة الدمغة على جميع عمليات بيع الأوراق المالية بسوق الأوراق المالية، لتصبح 0.75 في الألف من قيمة كل معاملة بالبورصة يتحملها البائع والمشتري المقيم، وذلك بدلا من 0.5 في الألف الواردة في مشروع القانون المقدم من الحكومة.
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تباين أداء مؤشرات البورصة بمستهل تعاملات اليوم

استهلت أسهم ومؤشرات البورصة، تعاملات جلسة اليوم الأربعاء، على تباين بدعم من حالة الترقب التىيستسفر عنها تعاملات اليوم بعد الهبوط الذي منيت به الأسواق الأمريكية، أمس الثلاثاء.
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البورصة: انطلاق مؤشر «EGX 100 EWI»

أعلنت البورصة، في بيان لها، اليوم السبت، عن إطلاق مؤشر جديد متساوي الأوزان "EGX 100 EWI" ، وهو مؤشر يقيس أداء أفضل 100 شركة في البورصة، من حيث السيولة والنشاط، قائلة إن المؤشر الجديد يتضمن الشركات المكونة لمؤشر EGX30 والشركات المكونة لمؤشر EGX70 EWI، على أن يلغى المؤشر الحالي 100 EGX.
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صعود جماعي لمؤشرات البورصة بمستهل التعاملات

استهلت البورصة تعاملات جلسة، اليوم الأربعاء، على ارتفاع جماعي لكافة المؤشرات، مدفوعا بعمليات شراء المستثمرين المصريين، وربح رأس المال السوقي لأسهم الشركات المقيدة بالبورصة نحو 3 مليارات جنيه ليصل إلى مستوى 556 مليار جنيه.
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