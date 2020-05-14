المؤشر الرئيسي للبورصة يهبط 1% في منتصف التعاملات
١٤ مايو ٢٠٢٠ - ١٢:٠٣ م
البورصة - صورة أرشيفية
تراجعت مؤشرات البورصة بمنتصف تعاملات جلسة، اليوم الخميس، مضعوطة بمبيعات العرب والأجانب، واستكمل المؤشر الرئيسي تراجعاته ليتداول عند 10290.1 نقطة متراجعا بنسبة 1%.
وخسر رأس المال السوقي للبورصة نحو 3.4 مليار جنيه ليصل عند مستوى 545.2 مليار جنيه.وتراجع المؤشر الرئيسي
للبورصة "إيجي إكس 30" بنسبة 1% ليصل عند مستوى 10290.1 نقطة، وهبط
مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجي إكس 70 متساوى الأوزان" بنسبة 0.22%
ليصل عند مستوى 1111.2 نقطة، ونزل مؤشر "إيجي إكس 100 متساوى
وخسر رأس المال السوقي للبورصة نحو 3.4 مليار جنيه ليصل عند مستوى 545.2 مليار جنيه.
وتراجع المؤشر الرئيسي
للبورصة "إيجي إكس 30" بنسبة 1% ليصل عند مستوى 10290.1 نقطة، وهبط
مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجي إكس 70 متساوى الأوزان" بنسبة 0.22%
ليصل عند مستوى 1111.2 نقطة، ونزل مؤشر "إيجي إكس 100 متساوى
الأوزان" بنسبة 0.67% ليصل عند مستوى 1817.6 نقطة.