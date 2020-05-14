المؤشر الرئيسي للبورصة يهبط 1% في منتصف التعاملات

١٤ مايو ٢٠٢٠ - ١٢:٠٣ م

البورصة - صورة أرشيفية

تراجعت مؤشرات البورصة بمنتصف تعاملات جلسة، اليوم الخميس، مضعوطة بمبيعات العرب والأجانب، واستكمل المؤشر الرئيسي تراجعاته ليتداول عند 10290.1 نقطة متراجعا بنسبة 1%.

وخسر رأس المال السوقي للبورصة نحو 3.4 مليار جنيه ليصل عند مستوى 545.2 مليار جنيه.وتراجع المؤشر الرئيسي للبورصة "إيجي إكس 30" بنسبة 1% ليصل عند مستوى 10290.1 نقطة، وهبط مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجي إكس 70 متساوى الأوزان" بنسبة 0.22% ليصل عند مستوى 1111.2 نقطة، ونزل مؤشر "إيجي إكس 100 متساوى