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غدا طقس شديد الحرارة.. والعظمى بالقاهرة 36

١٤ مايو ٢٠٢٠ - ١٢:٠٧ م
طقس حار - صورة أرشيفية
طقس حار - صورة أرشيفية
تتوقع هيئة الأرصاد الجوية، أن يشهد غدا الجمعة، استمرار ارتفاع درجات الحرارة، حيث يسود طقس حار على القاهرة والوجه البحري والرياح نشطة، فيما تشهد السواحل الشمالية طقس معتدل والرياح معتدلة تنشط أحيانا، فيما يشهد شمال الصعيد طقس مشمس شديد الحرارة، ويشهد جنوب الصعيد طقس شديد الحرارة مشمس والرياح تنشط أحيانا.
وليلا يسود طقس لطيف على القاهرة والوجه البحري وشمال الصعيد، وعلى السواحل الشمالية يكون الطقس مائل للبرودة، وعلى جنوب الصعيد يكون الطقس معتدل.ومن المتوقع سقوط أمطار خفيفة على القاهرة، تكون متوسطة ورعدية أحيانا على مناطق متفرقة من شمال وجنوب الصعيد وسلاسل جبال البحر الأحمر وجنوب سيناء.درجات الحرارة، المتوقعة
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الإفراج عن 528 سجينا بمناسبة عيد تحرير سيناء

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طقس اليوم حار.. والعظمي بالقاهرة 36 درجة

تتوقع هيئة الأرصاد الجوية أن يكون طقس اليوم الخميس حار نهارا مائل للبرودة ليلا، والرياح تنشط أحيانا علي القاهرة الكبري والوجه البحري، ويكون طقس السواحل الشمالية معتدل نهارا بارد ليلا وشبورة صباحا والرياح تنشط أحيانا، مع سقوط أمطار خفيفة إلي متوسطة تكون رعدية أحيانا علي مناطق من جنوب سيناء وسلاسل البحر الأحمر.
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موجة حر شديدة وسيول.. الأرصاد: انتظروا 5 أيام من الطقس المضطرب

تتعرض البلاد، غدا الخميس وحتى يوم الإثنين المقبل، لموجة شديدة الحرارة، ليسود طقس شديد الحرارة على أغلب الأنحاء نهارا معتدل ليلا. وكشفت هيئة الأرصاد الجوية، أنه من المتوقع سقوط أمطار متوسطة الشدة ورعدية أحيانا وقد تصل لحد السيول على مناطق محافظات شمال وجنوب الصعيد وسلاسل جبال البحر الأحمر وجنوب سيناء وخليج السويس، وتسقط الأمطار الخفيفة على مناطق متفرقة من الوجه البحرى يوم الأحد المقبل وتنشط الرياح خلال هذه الفترة على بعض المناطق تكون مثيرة للرمال والأتربة على فترات متفرقة وتؤدى أحيانا إلى اضطراب في حركة الملاحة البحرية على خليج السويس والبحر الأحمر.
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طقس اليوم شديد الحرارة.. والعظمى بالقاهرة 37 درجة

تتوقع هيئة الأرصاد الجوية، أن يشهد طقس اليوم الأربعاء، ارتفاع آخر فى درجات الحرارة، حيث تسود شبورة صباحا وطقس شديد الحرارة على القاهرة والوجه البحري والرياح معتدلة تنشط أحيانا، فيما تشهد السواحل الشمالية طقس غائم وشبورة صباحا وطقس معتدل والرياح معتدلة تنشط أحيانا.
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طقس اليوم معتدل نهارا.. والعظمى بالقاهرة 29

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود، اليوم الأحد، طقس معتدل وغائم جزئيا مع شبورة صباحية والرياح معتدلة نهارا بارد ليلا على القاهرة والوجه البحري، فيما سيكون لطيفا على السواحل الشمالية والرياح معتدلة نهارا، وباردا ليلا، وعلى شمال وجنوب الصعيد مشمس مائل للحرارة والرياح معتدلة نهارا بارد ليلا على الشمال مائل للبرودة على الجنوب، ويكون هناك نشاط للرياح على جنوب سيناء يؤدي إلى اضطراب الملاحة البحرية على البحر الأحمر وخليج السويس، وحالة البحر المتوسط معتدلة، وارتفاع الموج من متر ونصف المتر إلى مترين، والرياح السطحية شمالية غربية.
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