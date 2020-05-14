غدا طقس شديد الحرارة.. والعظمى بالقاهرة 36

١٤ مايو ٢٠٢٠ - ١٢:٠٧ م

طقس حار - صورة أرشيفية

تتوقع هيئة الأرصاد الجوية، أن يشهد غدا الجمعة، استمرار ارتفاع درجات الحرارة، حيث يسود طقس حار على القاهرة والوجه البحري والرياح نشطة، فيما تشهد السواحل الشمالية طقس معتدل والرياح معتدلة تنشط أحيانا، فيما يشهد شمال الصعيد طقس مشمس شديد الحرارة، ويشهد جنوب الصعيد طقس شديد الحرارة مشمس والرياح تنشط أحيانا.

وليلا يسود طقس لطيف على القاهرة والوجه البحري وشمال الصعيد، وعلى السواحل الشمالية يكون الطقس مائل للبرودة، وعلى جنوب الصعيد يكون الطقس معتدل.ومن المتوقع سقوط أمطار خفيفة على القاهرة، تكون متوسطة ورعدية أحيانا على مناطق متفرقة من شمال وجنوب الصعيد وسلاسل جبال البحر الأحمر وجنوب سيناء.درجات الحرارة، المتوقعة