البورصة تفقد 3.8 مليار جنيه بنهاية التعاملات

١٤ مايو ٢٠٢٠ - ٠١:٣٨ م

اختتم مؤشر البورصة الرئيسي "إيجي إكس 30"، تعاملات جلسة اليوم الخميس، على تراجع بنسبة 1.05 % ليغلق عند مستوى 10287 نقطة.

وبلغ حجم التداول على الأسهم 193 مليون ورقة مالية بقيمة 1.8 مليار جنيه، عبر تنفيذ 22 الف عملية لـ178 شركة، وارتفعت 50 شركة مقيدة بالبورصة في ختام التعاملات، وانخفضت أسهم 87 شركة، ولم تتغير مستويات 35 شركة.وأغلق رأس المال السوقي للأسهم المقيدة عند مستوى 544.885 مليار جنيه، ليتكبد خسائر قدرها 3.8 مليار

وبلغ حجم التداول على الأسهم 193 مليون ورقة مالية بقيمة 1.8 مليار جنيه، عبر تنفيذ 22 الف عملية لـ178 شركة، وارتفعت 50 شركة مقيدة بالبورصة في ختام التعاملات، وانخفضت أسهم 87 شركة، ولم تتغير مستويات 35 شركة.

وأغلق رأس المال السوقي للأسهم المقيدة عند مستوى 544.885 مليار جنيه، ليتكبد خسائر قدرها 3.8 مليار جنيه، تأثرا بمبيعات المستثمرين العرب والأجانب.