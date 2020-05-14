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مطارات أبو ظبي تسيير رحلات إلى 14 وجهة عالمية

١٤ مايو ٢٠٢٠ - ٠١:٥٣ م
طيران الامارات
طيران الامارات
أعلنت مطارات أبو ظبي، اليوم الخميس، تسهيل تسيير رحلات الإجلاء للرعايا بالتعاون مع "الاتحاد للطيران" إلى 14 وجهة، واستقبال رحلات إجلاء المواطنين والمقيمين العائدين من 12 وجهة، بحسب روسيا اليوم. وقالت إدارة المطارات في بيان، إن "صحة وسلامة المسافرين والموظفين والأطراف المعنية تعد على رأس أولوياتها وأنها تواصل التزامها بالامتثال لتوجيهات الحكومة والجهات المختصة بما فيها الهيئة العامة للطيران المدني، ووزارة الصحة ووقاية المجتمع".
وأكدت "اتخاذها مجموعة التدابير الاحترازية، تشمل إجراء الفحص الحراري عند المداخل للمسافرين والموظفين، إلى جانب تقييمات المخاطر الدورية، بالتنسيق مع الفرق الطبية التابعة للاتحاد للطيران".                                 
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